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Carmen Barbieri se descompensó en la calle y no pudo ir a su programa: qué se sabe de la salud de la conductora de 71 años

La conductora que trabaja en El Nueve sufrió un fuerte mareo cuando estaba por subir a un auto.

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Carmen Barbieri
La conductora que trabaja en El Nueve sufrió un fuerte mareo cuando estaba por subir a un auto.
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Carmen Barbieri se descompensó cuando estaba por subir a un auto para dirigirse a su programa de televisión. La conductora de 71 años sufrió un fuerte mareo y una baja de presión que le impidieron asistir a Con Carmen, su ciclo de El Nueve.

El episodio ocurrió después de una semana de problemas respiratorios que la habían obligado a permanecer en reposo. El periodista de espectáculos se comunicó directamente con ella después de conocer lo sucedido este miércoles y la conductora le respondió: “No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”.

La actriz también contó que había intentado retomar sus compromisos laborales durante los días anteriores pese a que todavía no se encontraba completamente recuperada. “El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa”, señaló. Luego agregó que se había quedado sin fuerzas y que continuaba atravesando un cuadro de broncoespasmo.

Carmen Barbieri se descompensó en la calle y no pudo ir a su programa
Carmen Barbieri se descompensó en la calle y no pudo ir a su programa Video: El Trece

Cómo se encuentra Carmen Barbieri tras la descompensación

Según relató Pampito en Puro Show, Barbieri pudo responder los mensajes y permanecía acompañada en su domicilio después del episodio. Su asistente, Gaby Guer, también estaba al tanto de la situación y confirmó que esperaban la llegada de un profesional médico para revisar a la conductora.

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Carmen Barbieri y Federico Bal

La ausencia de Barbieri en su programa se produjo apenas dos días después de que regresara a la televisión, tras permanecer alejada de la pantalla por problemas de salud.

Qué problemas de salud había sufrido Carmen Barbieri en los últimos días

El domingo 25 de octubre, la conductora contó en un audio enviado a la periodista Karina Iavícoli que atravesó un cuadro de gripe, broncoespasmo y otras complicaciones que le provocaron fiebre de hasta 40 grados.

“Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, relató a Infama. También explicó que sus médicos evaluaron hospitalizarla, pero finalmente continuó con tratamiento y controles en su casa.

Carmen Barbieri
Carmen Barbieri

Durante esa comunicación, Barbieri había señalado que los síntomas más intensos habían comenzado a ceder y que ya no tenía fiebre ni mareos. Sin embargo, reconoció que persistían las molestias respiratorias.

El lunes 26, su hijo Federico Bal confirmó a Infobae que su madre estaba mejor y retomaría sus actividades. La descompensación de este miércoles volvió a interrumpir su rutina laboral mientras se espera una evaluación médica que permita conocer cómo continuará su recuperación.

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