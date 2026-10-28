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MasterChef Celebrity 2026: quién fue eliminado este martes 27 de octubre del reality de Telefe

El famoso certamen de cocina que tuvo sus reversiones alrededor de todo el mundo, MasterChef, está en su edición N°5 en su versión “famosos” en Argentina. Dentro de los tres sentenciados, uno de ellos fue eliminado. Conocé cuál fue.

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Masterchef Celebrity eliminó a un nuevo participante. Foto: Captura de pantalla de Telefe
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Masterchef Celebrity lleva su edición número 5 al aire en la televisión argentina y tuvo su cuarto eliminado en la noche del martes 27 de octubre por decisión de los jurados. Se trata de Alejandro Lerner, quien pegó el portazo del reality show de Telefe por mayoría y abandonó el certamen.

La directiva era preparar una torta lemon pie y la mayoría de los participantes presentaron equivocaciones a la hora de cocinarla. “Todos presentaron errores imperdonables”, anunció Martitegui en medio de su devolución.

Masterchef
Juli Poggio, Grego Rossello y Alejandro Lerner en la decisión final de la noche. Foto: Telefe en Youtube

¿Cómo fue la noche de eliminación en MasterChef?

Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui, los jurados del certamen, dieron las indicaciones de realización de una torta Lemon Pie al comienzo de la jornada pero la noche terminó siendo negativa para la mayoría de los participantes. Todos tuvieron inconvenientes con su plato ya que nadie tenía experiencia en la pastelería y muy pocos lograron finalizarlo con la cocción adecuada.

Alejandro Lerner presentó su plato y afirmó: “Es feo, pero es mío, y me la aguanto”. Y comentó que tuvo “una crisis nerviosa” en la que se confundió claras con yemas y que su cabeza fue “un completo desorden” al momento de cocinar la tarta.

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Alejandro Lerner, cantante
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Betular fue quien probó el plato primero de los jurados y dijo que a la masa le faltaba un ingrediente: “Hay algo que falta o que sobra y no sé lo que es”. Además, afirmó que el curd de limón “estaba hecho con claras en vez de yemas de huevos”.

Luego, Martitegui comentó que “hubo errores en el peso de los ingredientes” y remarcó que toda la jornada “estaba para eliminar a tres participantes” aunque su decisión fue rechazada por Maru y Damián.

Entre los platos mejor calificados de la noche se encontraron los de Elizabeth “La Negra” Vernaci, Pablo Giralt y La China Ansa.

¿Quiénes fueron eliminados de MasterChef Celebrity 2026 hasta el momento?

Los participantes iniciales del certamen MasterChef Celebrity eran 24 y ahora quedaron 20 siendo eliminados:

  • Pachu Peña
  • Paula Trápani
  • Morena Beltrán
  • Alejandro Lerner.
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