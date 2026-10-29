comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Poner 3 trozos de carbón vegetal en la maceta de la orquídea: para qué sirve y qué cuidados tener

El uso de trozos de carbón en el sustrato puede mejorar la salud de la planta, pero no siempre es necesario ni cualquier tipo de carbón es apto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Poner 3 trozos de carbón vegetal en la maceta de la orquídea: para qué sirve y qué cuidados tener
Poner 3 trozos de carbón vegetal en la maceta de la orquídea: para qué sirve y qué cuidados tener Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El carbón vegetal suele aparecer como un aliado en el cuidado de las orquídeas, especialmente en aquellas especies que necesitan un sustrato aireado y con buen drenaje. Sin embargo, no todos los tipos de carbón sirven para este fin, ni su uso es obligatorio en todas las macetas.

Algunas mezclas específicas para orquídeas, como las del género Phalaenopsis, incluyen trozos de carbón hortícola junto con corteza de pino y otros materiales. Esta combinación permite que las raíces reciban suficiente oxígeno y evita el exceso de humedad, algo fundamental para plantas epífitas que, en la naturaleza, crecen sobre otras plantas y mantienen sus raíces expuestas al aire.

Qué función cumple el carbón vegetal en las orquídeas

El principal beneficio del carbón hortícola en el sustrato es que ayuda a mantener espacios de aire entre los materiales, favoreciendo la circulación y el drenaje. Además, es un material estable que tarda en descomponerse, lo que contribuye a la durabilidad de la mezcla.

Planta de orquídeas. Foto: Pexels

Sin embargo, colocar simplemente tres trozos de carbón sobre la superficie de la maceta no garantiza estos efectos. Para que el carbón cumpla su función, debe incorporarse correctamente durante el trasplante, formando parte de la mezcla y no solo como adorno superficial.

Contenido Recomendado

Enterrar cáscaras de manzana en las plantas:porqué lo recomiendan los expertos en jardinería y cuáles son sus beneficios

Enterrar cáscaras de manzana en las plantas: porqué lo recomiendan los expertos en jardinería y cuáles son sus beneficios

En 1928, una empresa construyó un lago artificial para producir electricidad:98 años después, mantiene una lucha de 5 décadas contra plantas invasoras que amenazan sus aguas

Vista panorámica del Candlewood Lake.

La efectividad del carbón depende también de la composición general del sustrato y de las condiciones de cultivo. No es un elemento mágico: su aporte es útil solo si se combina con otros materiales adecuados para la especie y el tamaño de las raíces.

Qué cuidados tener antes de usar carbón en las macetas

Antes de sumar carbón vegetal a la maceta, es clave elegir carbón hortícola puro, sin aditivos ni sustancias químicas. No se recomienda usar briquetas para asado, restos con grasa, sal, líquidos inflamables o cenizas contaminantes, ya que pueden dañar la planta.

También hay que evitar los fragmentos demasiado pequeños, que pueden acumularse entre las raíces y dificultar la circulación del aire. Lo ideal es optar por una mezcla específica para orquídeas, con materiales de tamaño acorde a la especie.

Por último, el carbón no reemplaza los cuidados básicos: el riego, la iluminación y la fertilización siguen siendo fundamentales. Si las raíces permanecen mojadas demasiado tiempo, pueden pudrirse incluso si el sustrato contiene carbón. Por eso, antes de agregar cualquier material, conviene asegurarse de que la maceta tenga buenos orificios de drenaje y que la mezcla sea la adecuada para la variedad de orquídea.

PlantasJardínEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. En 2020, una pareja desempleada empezó a construir su casa sustentable:cuatro años después, la vivienda alcanzó los 85 m² con 20.000 botellas de vidrio

    En 2020, una pareja desempleada empezó a construir su casa sustentable: cuatro años después, la vivienda alcanzó los 85 m² con 20.000 botellas de vidrio

  2. Con 34 años, un argentino logró convertir una botella de gaseosa en 11,5 metros de material para impresoras 3D:recibió $14 millones para impulsar su proyecto

    Con 34 años, un argentino logró convertir una botella de gaseosa en 11,5 metros de material para impresoras 3D: recibió $14 millones para impulsar su proyecto

  3. En 2020, empezó a reciclar plástico con un horno casero en Mar del Plata:6 años después, recuperó más de 15 toneladas y fabrica muebles

    En 2020, empezó a reciclar plástico con un horno casero en Mar del Plata: 6 años después, recuperó más de 15 toneladas y fabrica muebles

  4. Hace 10 años, una pareja comenzó a construir una casa con materiales reciclados para recibir a su nieto:el sueño que unió a sus vecinos

    Hace 10 años, una pareja comenzó a construir una casa con materiales reciclados para recibir a su nieto: el sueño que unió a sus vecinos

  5. No tires los maples de huevo, son un tesoro:cómo reutilizarlos para hacer una huerta en casa

    No tires los maples de huevo, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer una huerta en casa
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Dolor en la música argentina:murió Juan Marcelo a los 82 años, el artista que cantó “Bailando en una pata”, musicalizó “Rolando Rivas, taxista” y fue ídolo en los 70

murió juan marcelo del dúo juan y juan

644 días antes de fallecer, Freddie Mercury subió por última vez a un escenario, pronunció cuatro palabras y se retiró en silencio

José Larralde cumplió 89 años, un músico lo interceptó cerca del subte y terminaron hablando casi 1 hora:el encuentro que emocionó al folklore

Dolor en la música popular:murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

Tecnología

Crearon un “robot capibara” para ayudar a niños con autismo:fueron elegidos entre más de 400 proyectos y llegaron a Italia

Capibot, un "robot capibara" desarrollado en Ecuador para apoyar a niños con autismo.

Cómo pedirle a ChatGPT una crítica sin filtro sobre tu personalidad:el prompt que se volvió tendencia

Un fin de semana para jugar gratis:EVA 2026 reúne más de 100 videojuegos argentinos en Buenos Aires

Guía para proteger tus chats de WhatsApp:los pasos a seguir para detectar si alguien entró a tu cuenta y cómo bloquearlo

Turismo

Cerró en 1983 y 34 años después volvió a abrir:es un bodegón histórico de CABA que frecuentó Federico García Lorca

El Tropezón

Tiene apenas 84.500 habitantes, pero recibe más de 550.000 turistas al año:el paraíso de Brasil con 46 playas y más de 100 kilómetros de costa

Cómo viajar a Luján para ver al Papa León XIV desde CABA

Durante 2 días, una histórica avenida de Buenos Aires se convertirá en una feria con más de 80 puestos de libros y entrada gratis