La sofisticada casa del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Madrid: 1.900 m², salón con obras de arte, piscina y gimnasio

Familia del Cholo Simeone Foto: @carla.pereyra15 en Instagram

Diego Simeone y Carla Pereyra encontraron en Madrid mucho más que un hogar: crearon un verdadero oasis familiar donde desconectan del ritmo intenso de sus carreras. El director técnico del Atlético de Madrid y la modelo argentina diseñaron una residencia pensada para el descanso y la vida en familia, un espacio al que siempre pueden volver tras la exposición mediática, los compromisos laborales y la exigencia diaria.

La propiedad se destaca por sus ambientes amplios y conectados, el protagonismo de la luz natural y una estética que combina elegancia y calidez. En su decoración conviven líneas modernas de inspiración minimalista, piezas de arte cuidadosamente seleccionadas y detalles de color que aportan personalidad, logrando una atmósfera sofisticada, luminosa y acogedora.

Casa del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Madrid Foto: @carla.pereyra15 en Instagram

1.900 metros cuadrados: las imponentes dimensiones de la propiedad en Madrid

A siete años de haber dado el sí, Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutan de su presente familiar en una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid. La pareja eligió una imponente propiedad que refleja su estilo de vida, combinando privacidad, confort y amplios espacios pensados para compartir momentos junto a sus hijas y seres queridos.

La espectacular residencia se extiende sobre cerca de 1.900 metros cuadrados construidos en un terreno de aproximadamente 3.000 metros. Rodeada de jardines, cuenta con piscina, gimnasio y múltiples áreas al aire libre, además de ambientes diseñados para el descanso, el entretenimiento y las reuniones con familiares y amigos, convirtiéndose en un verdadero refugio de lujo en la capital española.

A siete años de haber dado el sí, Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutan de su presente familiar en una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid. Foto: @carla.pereyra15 en Instagram

El exclusivo salón principal decorado con obras de arte y diseño sofisticado

El living principal se destaca por su diseño sofisticado y su apuesta por la amplitud. Lejos de una decoración recargada, el espacio fue concebido con pocas piezas de gran porte que aportan elegancia sin perder sensación de confort. Un imponente sofá blanco de líneas curvas se convierte en el eje de la zona de estar, acompañado por sillones y mesas auxiliares que completan una estética moderna y armoniosa.

El Cholo Simeone junto a 4 de sus hijos. Foto: @carla.pereyra15 en Instagram

Uno de los grandes protagonistas del ambiente es el espectacular revestimiento de madera que cubre una de las paredes e integra de manera natural la chimenea. Este recurso aporta calidez y personalidad al espacio, mientras que el fuego suma una atmósfera acogedora. La decoración se completa con una impactante obra de arte abstracta que incorpora tonos rojos, rosas y negros, generando un atractivo contraste con la paleta de colores neutros que domina el resto del salón.

Amplitud y luz natural: el rol clave de los grandes ventanales en la arquitectura

Uno de los rasgos más llamativos de la mansión es la luminosidad. Los amplios ventanales permiten que la luz natural inunde los ambientes y generan una conexión fluida entre el interior y el jardín, potenciando la sensación de amplitud. Esta estética se refuerza con una paleta de tonos claros, diseños de líneas modernas y la presencia de materiales nobles que aportan armonía a cada espacio.

Cholo Simeone junto a su mujer e hijas pequeñas de vacaciones. Foto: @carla.pereyra15

La madera, en tanto, se convierte en uno de los elementos protagonistas de la decoración. Presente en revestimientos, escaleras, mobiliario y detalles arquitectónicos, aporta calidez y personalidad a una vivienda dominada por los colores neutros, logrando un equilibrio entre sofisticación, modernidad y sensación de hogar.

Relax al aire libre: cómo es la piscina de categoría dentro de la residencia

Entre los espacios más destacados de la casa de Diego Simeone y Carla Pereyra se encuentra la zona exterior destinada al descanso y la desconexión. Allí, la piscina se convierte en uno de los grandes atractivos de la propiedad, integrada a un amplio jardín que invita a disfrutar del aire libre en un entorno de privacidad y tranquilidad.

Este sector fue pensado como un refugio para la vida familiar y los momentos de relax. Además de las áreas verdes y la piscina, la residencia cuenta con un gimnasio privado que permite mantener la rutina de entrenamiento sin salir de casa. De esta manera, la propiedad combina las comodidades propias de una mansión de lujo con espacios funcionales diseñados para el día a día de la familia.

Entre los espacios más destacados de la casa de Diego Simeone y Carla Pereyra se encuentra la zona exterior destinada al descanso y la desconexión. Foto: @carla.pereyra15 en Instagram

Bienestar y entrenamiento físico en el gimnasio privado de la mansión

El cuidado físico ocupa un lugar central en la vida de Diego Simeone y Carla Pereyra, y su hogar refleja esa prioridad. La residencia cuenta con un gimnasio privado totalmente equipado, un espacio pensado para mantener la rutina de entrenamiento sin necesidad de salir de la propiedad. Esta comodidad les permite combinar sus exigentes agendas profesionales con hábitos de vida saludables en un entorno exclusivo y completamente personalizado.

Integrado al conjunto de amenities de la mansión, el gimnasio se suma a otros espacios dedicados al bienestar y la relajación, como el jardín y la piscina. De esta manera, la vivienda no solo destaca por su diseño y lujo, sino también por ofrecer sectores funcionales destinados al equilibrio entre actividad física, descanso y vida familiar, una combinación que define el estilo de vida de la pareja en una de las zonas más exclusivas de Madrid.