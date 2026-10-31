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Quién es Christian von Wernich, el cura condenado a perpetua que pidió ver al Papa León XIV y recibió un rechazo judicial

El excapellán de la Policía Bonaerense pretendía ser trasladado a la cárcel de Devoto para recibir la bendición del pontífice durante su visita a Argentina.

Redacción Sociedad
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Christian von Wernich, el cura condenado a perpetua que pidió ver al Papa León XIV y recibió un rechazo judicial
Christian von Wernich, el cura condenado a perpetua que pidió ver al Papa León XIV y recibió un rechazo judicial. Foto: Derechos Humanos PBA
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Christian von Wernich, el sacerdote condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina, recibió un rechazo judicial a su pedido para encontrarse con el Papa León XIV. El exintegrante de la Policía Bonaerense había solicitado ser trasladado desde la Unidad 34 de Campo de Mayo hasta la cárcel de Villa Devoto, donde el Sumo Pontífice tiene prevista una visita el 11 de noviembre de 2026.

Quién es Christian von Wernich y por qué fue condenado a prisión perpetua

Christian Federico von Wernich fue capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, cuando la fuerza estaba bajo el mando del general Ramón Camps. Su participación en el aparato represivo fue investigada por la Justicia federal, que determinó que utilizaba su condición de sacerdote para obtener información de personas secuestradas y contener los reclamos de sus familiares.

El 9 de octubre de 2007 fue condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en siete homicidios calificados: 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad. Había sido detenido en septiembre de 2003.

Según la Comisión Provincial por la Memoria, los delitos juzgados estuvieron vinculados con seis centros clandestinos de detención del denominado Circuito Camps, entre ellos Arana, Puesto Vasco y el Pozo de Quilmes.

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Sócrates, uno de los impulsores de la Democracia Corinthiana, junto a sus compañeros.

Uno de los episodios investigados involucró a siete detenidos y sus familias, a quienes se les hizo creer que serían liberados y trasladados fuera del país. Sin embargo, las víctimas fueron asesinadas.

Qué le pidió Von Wernich a la Iglesia para encontrarse con el Papa León XIV

El 23 de septiembre de 2026, desde su lugar de detención en Campo de Mayo, Von Wernich envió una carta al obispo de 9 de Julio, Ariel Torrado Mosconi, para solicitar su intervención ante la Justicia.

El sacerdote pretendía participar de la actividad que León XIV tiene prevista en la cárcel de Devoto durante su visita a Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

En su presentación, aseguró que buscaba recibir la bendición papal después de una “prolongada cruz” y describió el eventual encuentro como un “bálsamo de misericordia y paz espiritual”.

Ante la falta de una respuesta favorable, su defensa trasladó el pedido al tribunal encargado de supervisar el cumplimiento de su condena.

Christian von Wernich, el cura condenado a perpetua que pidió ver al Papa León XIV y recibió un rechazo judicial
Christian von Wernich, el cura condenado a perpetua que pidió ver al Papa León XIV y recibió un rechazo judicial. Foto: Hacer Justicia Memoria Abierta

Por qué la Justicia rechazó el traslado del cura represor a la cárcel de Devoto

El juez Claudio Ricardo Silvestri entendió que la solicitud debía evaluarse bajo las condiciones establecidas para las salidas extraordinarias de personas privadas de la libertad. Sin embargo, sostuvo que el encuentro con el Papa no justificaba una excepción y que autorizar el traslado representaría una “flexibilización de la ejecución de la pena”.

El magistrado también señaló que Von Wernich no había acreditado impedimentos para ejercer su libertad religiosa dentro de la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde actualmente cumple su condena.

Otro elemento considerado fue la falta de colaboración del condenado con las evaluaciones correspondientes y su ausencia de disposición para reparar el daño causado por los crímenes cometidos.

La fiscalía especializada en derechos humanos de La Plata ya se había pronunciado en contra de autorizar el traslado. Según informó Página 12, desde la Conferencia Episcopal Argentina tampoco se había expresado respaldo a la solicitud particular del sacerdote.

Con el rechazo judicial, Von Wernich continuará alojado en Campo de Mayo mientras organizaciones vinculadas con la defensa de condenados por delitos de lesa humanidad impulsan otras gestiones ante representantes de la Iglesia católica con motivo de la próxima visita del Papa León XIV.

Dictadura MilitarPapa León XIVCura
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