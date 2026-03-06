Fundó la misión del Nahuel Huapi, en el actual territorio argentino Foto: Foto generada con IA

En plena Patagonia argentina, rodeado de bosques profundos, aguas heladas y montañas que parecen custodiar secretos antiguos, el Lago Mascardi deslumbra por su belleza única. Pero más allá del paisaje que hoy atrae a miles de visitantes, este espejo de agua es también un monumento silencioso a la vida y muerte de un jesuita cuya historia marcó para siempre la región: el padre Nicolás Mascardi. Su nombre permanece en la geografía, y su legado, en la memoria histórica de la evangelización patagónica.

El lago, ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, fue bautizado en honor al misionero italiano, quien a mediados del siglo XVII impulsó una de las experiencias religiosas y culturales más audaces de la época.

Un jesuita inquieto que cruzó los Andes en tiempos violentos

Nicolás Mascardi nació en 1624 en Sarzana, al norte de Italia, y desde joven se destacó por su inteligencia y su vocación espiritual. Ingresó a la Compañía de Jesús, donde se formó en matemáticas y astronomía, incluso bajo la guía del célebre erudito Athanasius Kircher en Roma.

Llegó a Chile alrededor de 1651, en medio de un clima de fuerte tensión entre colonizadores españoles y pueblos mapuches. Allí se involucró profundamente en tareas misioneras y asistenciales: atendió enfermos durante una peste, ayudó en Chillán frente a levantamientos indígenas y socorrió a poblaciones afectadas por un terremoto en Concepción en 1667.

Escultura al pie del lago que lleva su nombre Foto: La Angostura Digital

Su gran oportunidad llegó cuando, tras años de insistencia, fue enviado a las zonas australes. Fue entonces cuando conoció a varios caciques poyas encarcelados y luchó durante casi cuatro años para obtener su liberación. Una vez conseguida, no solo logró que recuperaran la libertad, sino que los acompañó personalmente de regreso a sus tierras en la región del Nahuel Huapi, gesto que más tarde sería clave para su obra misionera.

La misión del Nahuel Huapi: un sueño entre lagos y montañas

A finales de 1669, Mascardi emprendió uno de los viajes más difíciles de su vida: el cruce de los Andes. Con ayuda de los mismos indígenas que había liberado, atravesó lagos, bosques y pasos cordilleranos para fundar la Misión de Nuestra Señora del Nahuel Huapi, ubicada al sudeste de la actual península Huemul.

Allí levantó una pequeña capilla y varias casas de madera. Durante cuatro años convivió con poyas, pehuenches y puelches; aprendió lenguas originarias, enseñó lectura, escritura y agricultura —introdujo incluso los primeros manzanos según algunas crónicas—, e intentó establecer un puente espiritual y cultural entre dos mundos que rara vez dialogaban en paz.

Gran vitral policromado representando el martirio del padre Mascardi Foto: Wikipedia

Una muerte tan trágica como injusta

Pero su dedicación no lo salvó de los conflictos internos entre distintos grupos indígenas. En 1673, durante una excursión misionera, fue emboscado por una parcialidad tehuelche enemistada con los poyas y asesinado a golpes de boleadora y flechas, en un ataque que también destruyó la misión que había levantado con tanto esfuerzo.

Lago Mascardi Foto: Wikipedia

El legado detrás del paisaje

Hoy, el lago Mascardi no solo es un destino turístico incomparable: es un recordatorio de la hazaña y el martirio de un hombre que se internó en la Patagonia cuando casi nadie se atrevía, guiado por la fe y un sentido profundo de justicia hacia los pueblos originarios.

Entre sus aguas claras y sus montañas eternas, la historia de Nicolás Mascardi sigue viva, susurrada por el viento patagónico y preservada en el nombre de este lago que lo inmortaliza.