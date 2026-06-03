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De La Boca al centro porteño: cómo la comunidad italiana transformó la pizza en Buenos Aires y creó un clásico

Antes de convertirse en un clásico de avenida Corrientes, la pizza encontró en La Boca, los conventillos y las panaderías de inmigrantes italianos el terreno perfecto para transformarse en una identidad propia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 16:00
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La inluencia italiana en la pizza
La inluencia italiana en la pizza Foto: Instagram @pizzeriaguerrin
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Hay comidas que se vuelven famosas. Y hay otras que terminan siendo parte de la identidad de una ciudad. La pizza porteña pertenece a esa segunda categoría: no es solo una receta, sino una escena completa de Buenos Aires, con mostradores de mármol, porciones al paso, fainá, muzzarella abundante y una liturgia urbana que atraviesa generaciones. Pero su historia no empezó en el centro ni en las grandes avenidas: se amasó entre inmigrantes italianos, hornos barriales y calles de La Boca, a fines del siglo XIX.

La relación entre Argentina e Italia ayuda a entender por qué esta herencia gastronómica echó raíces tan profundas. Entre fines del siglo XIX y buena parte del XX llegaron al país alrededor de 3,5 millones de italianos, en uno de los movimientos migratorios más influyentes de la historia argentina. Esa comunidad dejó marcas decisivas en la lengua, las costumbres y la mesa cotidiana, y Buenos Aires fue uno de los escenarios principales de esa transformación cultural.

El barrio donde la pizza dejó de ser italiana para volverse porteña

Si hay un punto de origen para la pizza en Buenos Aires, ese lugar es La Boca. Allí se concentró una fuerte presencia de inmigrantes genoveses, que trajeron consigo saberes panaderos, recetas populares y una cocina de trabajo, simple y rendidora, ideal para una ciudad en expansión. En ese contexto, la pizza no llegó como una pieza cerrada y definitiva: llegó como tradición, pero se transformó al contacto con los ingredientes locales, el ritmo del puerto y el gusto de los porteños.

La esquina de Necochea y Suárez, en el barrio de La Boca. Foto: Wikipedia.

Con el tiempo, esa adaptación dio lugar a un estilo propio. La pizza porteña se fue diferenciando de la italiana por su masa más alta, una cantidad generosa de queso y un formato pensado para compartir o comer rápido, incluso de pie. Lo que en Italia podía ser una preparación regional, en Buenos Aires se convirtió en un emblema urbano: abundante, directa y profundamente social.

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De Génova a la fugazzeta: el gran invento porteño con acento italiano

Uno de los mejores ejemplos de esa mezcla es la fugazzeta, convertida con los años en una de las banderas gastronómicas de Buenos Aires. La tradición más difundida la vincula con la familia Banchero, llegada desde el pueblo italiano de Recco e instalada en La Boca a fines del siglo XIX. Primero abrieron una panadería y, más adelante, una pizzería que quedó asociada para siempre al nacimiento de esta variedad tan porteña.

Banchero en 1940 Foto: Archivo General de la Nación

Lo interesante es que la fugazzeta no nació de una copia exacta de Italia, sino de una reinterpretación local de la fugassa genovesa, una preparación con cebolla que en Buenos Aires encontró otra textura, otro horno y otra lógica de abundancia. La cebolla quedó, pero se sumó el queso en grandes cantidades, la masa al molde y ese carácter exagerado que define a tantos clásicos porteños. Así, una raíz italiana terminó convertida en una creación genuinamente argentina.

Antes del salón y la avenida Corrientes: la pizza fue callejera

La postal de la pizza en Buenos Aires suele asociarse a locales históricos, mozos apurados y marquesinas encendidas. Sin embargo, antes de las pizzerías de salón, la pizza fue una comida callejera. Una reconstrucción histórica ubica entre los primeros vendedores a Ricardo Ravadero, un inmigrante genovés que ofrecía porciones calientes desde un recipiente metálico, en plena calle, mucho antes de la institucionalización del ritual pizzero.

Ese dato no es menor: explica por qué la pizza porteña siempre tuvo algo de comida popular y democrática. Nació cerca del trabajo, del puerto, del movimiento de los barrios y de la necesidad de comer rico, rápido y sin ceremonia. Por eso, incluso cuando después se mudó a las grandes pizzerías, nunca perdió del todo su espíritu original: la porción al paso siguió siendo una forma casi perfecta de vivir Buenos Aires.

La influencia italiana también cambió el modo de comer pizza

La comunidad italiana no solo aportó recetas: también dejó formas de sociabilidad. Las panaderías, fondas y pizzerías funcionaron como espacios de encuentro, conversación y pertenencia para miles de familias inmigrantes. Con el tiempo, esa lógica se expandió a toda la ciudad y ayudó a consolidar a la pizza como una comida asociada al barrio, la amistad y la memoria afectiva.

Historia, barrios, direcciones y precios guía para pedir Foto: Instagram @pizzerialoscampeones

En esa cultura compartida apareció otro aliado inseparable: el fainá. Las crónicas sobre la historia pizzera en La Boca registran que ya en 1882 el napolitano Nicola Vaccarezza preparaba en la zona un antecedente directo de esta receta que terminaría convertida en acompañante insustituible de la pizza local. Esa convivencia de sabores muestra que la influencia italiana en Buenos Aires no fue lineal ni uniforme, sino una red de aportes regionales que terminaron armando una identidad nueva.

Por qué la pizza porteña sigue siendo una marca cultural de Buenos Aires

Con el paso del tiempo, la pizza dejó de ser solo herencia inmigrante para transformarse en patrimonio emocional porteño. Buenos Aires llegó a ser señalada como una de las ciudades con más pizzerías por habitante, y la escena local consolidó un vocabulario propio: al molde, media masa, a la piedra, fugazza, fugazzeta, canchera, fainá. No es casualidad que tantas casas históricas sigan siendo puntos de referencia barrial y que la ciudad conserve una relación casi sentimental con este plato.

La permanencia de esa tradición tiene una explicación simple: la pizza en Buenos Aires logró unir inmigración, adaptación y costumbre cotidiana. Lo que trajeron los italianos fue una base cultural; lo que hicieron los porteños fue convertirla en otra cosa, sin romper del todo con el origen. En esa tensión entre memoria y reinvención está el secreto de su fuerza. Cada porción cuenta una historia de viaje, trabajo, barrio y mezcla, y por eso sigue vigente: porque no habla solo de comida, sino de cómo una ciudad construyó su identidad alrededor de una mesa o de un mostrador.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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