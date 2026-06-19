Emoción en el rock nacional por el primer recital de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari: cuándo es, dónde toca y precio de las entradas

El exguitarrista de Los Redondos retomará su actividad artística luego de la muerte del Indio Solari. Foto: La Plata 1

Skay Beilinson se presentará este sábado 20 de junio en el Complejo República de Venezuela de la ciudad bonaerense de Bolívar junto a su banda Los Fakires. El anuncio del recital generó una enorme expectativa, ya que marcará el primer reencuentro con el público del exguitarrista de Los Redondos tras la muerte del Indio Solari.

La localidad, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, se prepara para albergar una de las citas más trascendentales en la historia de la cultura de la región. Skay, considerado uno de los arquitectos del sonido del rock argentino, desembarca en Bolívar por segunda vez en su etapa solista para presentar sus clásicos y sus lanzamientos más recientes, entre ellos el sencillo Nube de paso. La mística se sintió en las calles desde este jueves 18, día en que los equipos técnicos iniciaron el armado de la infraestructura, las luces y la logística sobre el escenario del gimnasio municipal.

Este regreso a suelo bolivarense se concretará a casi una década de su recordado show en diciembre de 2017 en el Club Independiente, una jornada que congregó a más de 2500 personas y cerró con un set list de 22 canciones. Para esta nueva oportunidad, los organizadores manejan proyecciones de convocatoria que podrían superar aquella marca inicial traccionada por el fuerte componente emotivo que rodea la presentación del artista.

Recital de Skay Beilinson

Recital de Skay Beilinson en Bolívar: cronograma de horarios, accesos y precio de las entradas

Venta de entradas: los ingresos remanentes siguen disponibles a través de la plataforma digital los ingresos remanentes siguen disponibles a través de la plataforma digital Articket y el precio de las entradas es de $60.000. De forma presencial, las boleterías del Complejo República de Venezuela de Bolívar abrirán sus ventanillas a partir de las 17 horas.

Horarios de acceso: la apertura general de puertas está pautada para las 19.

Comienzo del show: fiel a su costumbre, Skay y Los Fakires prevén subir al escenario de forma puntual a las 21.

Restricciones de edad: el show está catalogado como apto para todo público a partir de los 7 años de edad, siempre que los menores asistan acompañados por un adulto responsable.

El recital promete recorrer gran parte de la frondosa discografía que el guitarrista inauguró en 2002 en su etapa como solita con A través del mar de los Sargazos, que rescató canciones que habían quedado al margen de las grabaciones de Los Redondos y que sumó hitos de alta rotación como Talismán, La marca de Caín, ¿Dónde vas?, La luna hueca, El engranaje de cristal, En el corazón del laberinto y el reciente tema Espejismos.