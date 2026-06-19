Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Emoción en el rock nacional por el primer recital de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari: cuándo es, dónde toca y precio de las entradas

Skay se reencontrará con su público por primera vez luego del fallecimiento del Indio el pasado 5 de junio. Toda la información sobre el show del histórico guitarrista de Los Redondos.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El exguitarrista de Los Redondos retomará su actividad artística luego de la muerte del Indio Solari.
El exguitarrista de Los Redondos retomará su actividad artística luego de la muerte del Indio Solari. Foto: La Plata 1
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Skay Beilinson se presentará este sábado 20 de junio en el Complejo República de Venezuela de la ciudad bonaerense de Bolívar junto a su banda Los Fakires. El anuncio del recital generó una enorme expectativa, ya que marcará el primer reencuentro con el público del exguitarrista de Los Redondos tras la muerte del Indio Solari.

La localidad, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, se prepara para albergar una de las citas más trascendentales en la historia de la cultura de la región. Skay, considerado uno de los arquitectos del sonido del rock argentino, desembarca en Bolívar por segunda vez en su etapa solista para presentar sus clásicos y sus lanzamientos más recientes, entre ellos el sencillo Nube de paso. La mística se sintió en las calles desde este jueves 18, día en que los equipos técnicos iniciaron el armado de la infraestructura, las luces y la logística sobre el escenario del gimnasio municipal.

Este regreso a suelo bolivarense se concretará a casi una década de su recordado show en diciembre de 2017 en el Club Independiente, una jornada que congregó a más de 2500 personas y cerró con un set list de 22 canciones. Para esta nueva oportunidad, los organizadores manejan proyecciones de convocatoria que podrían superar aquella marca inicial traccionada por el fuerte componente emotivo que rodea la presentación del artista.

Skay Beilinson presentó "Otras puertas otros mundos", su tercera canción desde 2019
Recital de Skay Beilinson

Recital de Skay Beilinson en Bolívar: cronograma de horarios, accesos y precio de las entradas

  • Venta de entradas: los ingresos remanentes siguen disponibles a través de la plataforma digital Articket y el precio de las entradas es de $60.000. De forma presencial, las boleterías del Complejo República de Venezuela de Bolívar abrirán sus ventanillas a partir de las 17 horas.
  • Horarios de acceso: la apertura general de puertas está pautada para las 19.
  • Comienzo del show: fiel a su costumbre, Skay y Los Fakires prevén subir al escenario de forma puntual a las 21.
  • Restricciones de edad: el show está catalogado como apto para todo público a partir de los 7 años de edad, siempre que los menores asistan acompañados por un adulto responsable.

El recital promete recorrer gran parte de la frondosa discografía que el guitarrista inauguró en 2002 en su etapa como solita con A través del mar de los Sargazos, que rescató canciones que habían quedado al margen de las grabaciones de Los Redondos y que sumó hitos de alta rotación como Talismán, La marca de Caín, ¿Dónde vas?, La luna hueca, El engranaje de cristal, En el corazón del laberinto y el reciente tema Espejismos.

Skay BeilinsonRock NacionalMúsicaRecitalesIndio Solari
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Adiós a un emblema del folklore:murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

    Adiós a un emblema del folklore: murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

  2. Otra pérdida que conmocionó al folklore:a los 93 años, murió una figura que inspiró una canción histórica de la música popular argentina

    Otra pérdida que conmocionó al folklore: a los 93 años, murió una figura que inspiró una canción histórica de la música popular argentina

  3. Dolor en San Juan por la muerte de un referente del folklore y símbolo de la música tradicional cuyana

    Dolor en San Juan por la muerte de un referente del folklore y símbolo de la música tradicional cuyana

  4. Adiós a un ícono popular de la música tucumana:murió el artista que se había convertido en patrimonio vivo de San Miguel de Tucumán

    Adiós a un ícono popular de la música tucumana: murió el artista que se había convertido en patrimonio vivo de San Miguel de Tucumán

  5. Antes que Flor Peña:quién es el periodista que dio a conocer la fake news sobre la muerte del padre de Messi

    Antes que Flor Peña: quién es el periodista que dio a conocer la fake news sobre la muerte del padre de Messi
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
General

¿Hay que asociar el CUD a la SUBE para viajar gratis? El Gobierno aclaró los pasos a seguir con el certificado de discapacidad

¿Hay que asociar el CUD a la SUBE para viajar gratis? El Gobierno aclaró los pasos a seguir con el certificado de discapacidad

Alerta en el interior del país:empresas de colectivos podrían reducir o cancelar servicios desde el lunes 22 de junio

Adrián Ravier brindó su primer mensaje como vocero presidencial:“Trataré de aportar un granito de arena”

La Libertad Avanza quiere decirle chau a una ley de 1889:el proyecto que busca habilitar a jóvenes de 18 años para que sean concejales

Economía

Becas Progresar de ANSES:el cronograma de cobro en junio de 2026

Becas Progresar de ANSES: el cronograma de cobro en junio de 2026

Aguinaldo 2026:hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

No hubo acuerdo:ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

Es oficial:desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

Internacionales

¿Confusión o información engañosa? Irán impone requisitos para atravesar el estrecho de Ormuz y genera incertidumbre

¿Confusión o información engañosa? Irán impone requisitos para atravesar el estrecho de Ormuz y genera incertidumbre

Escándalo mundial:Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

Hallan en París una partitura inédita de Mozart y será estrenada en la Fiesta de la Música

Estrecho de Ormuz:el tránsito de buques se dispara tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán