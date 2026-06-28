Daniel Balmaceda: “A Belgrano lo llamaban Cotorrita”

El curioso apodo de Belgrano Foto: Redes

La historia argentina está llena de nombres de bronce, fechas solemnes y relatos que, muchas veces, parecen alejados de la vida cotidiana. Sin embargo, detrás de cada prócer hubo una persona real, con gestos, manías, gustos, contradicciones y hasta apodos. En esa línea, el historiador Daniel Balmaceda volvió a poner sobre la mesa una curiosidad que sorprende a muchos: a Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional, lo llamaban “Cotorrita”. El dato fue mencionado por Balmaceda al explicar que el apodo tenía relación con una chaqueta verde llamativa y con una forma de hablar que sus contemporáneos describían como particular.

Por qué a Manuel Belgrano le decían “Cotorrita”

Según relató Balmaceda, el sobrenombre no tenía originalmente una intención despectiva, sino que circulaba en el ámbito de la tropa con un tono más bien familiar. La explicación apuntaba a dos rasgos que llamaban la atención: Belgrano usaba una chaqueta verde intenso, asociada al color de un loro, y además tenía una voz aguda o aflautada, algo que contrastaba con la imagen rígida y militarizada que el imaginario popular construyó después sobre los próceres.

Daniel Balmaceda sobre el apodo de Belgrano. Video: Almorzando con Mirtha Legrand

La revelación resulta atractiva porque rompe con la postal escolar de Belgrano como una figura distante. Lejos de disminuir su grandeza, estos detalles permiten entenderlo en una dimensión más humana. El creador de la Bandera no fue solamente el hombre de los manuales: fue abogado, economista, periodista, político, militar por necesidad y un funcionario obsesionado con la educación, el desarrollo productivo y el progreso de las Provincias Unidas.

El Belgrano menos conocido: elegante, ilustrado y obsesionado con el progreso

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y murió el 20 de junio de 1820, fecha que luego quedaría asociada al Día de la Bandera. Aunque la memoria colectiva lo recuerda principalmente por la creación de la insignia patria, su trayectoria fue mucho más amplia: estudió en Europa, se formó en Derecho, incorporó ideas de la Ilustración y regresó al Río de la Plata con una visión modernizadora.

Manuel Belgrano Foto: Archivo

Desde su rol como secretario del Consulado de Buenos Aires, a partir de 1794, impulsó propuestas vinculadas a la agricultura, el comercio, la industria y la educación. En una época marcada por estructuras coloniales rígidas, Belgrano insistía en la necesidad de crear escuelas, formar ciudadanos y promover el conocimiento como motor de desarrollo. Su preocupación por la educación pública y por la capacitación técnica aparece como uno de los rasgos más fuertes de su pensamiento.

El creador de la Bandera que no era militar de carrera

Una de las claves para entender a Belgrano es que no fue un militar profesional desde el inicio, sino un civil que terminó empuñando la espada por las urgencias de la Revolución. Participó en la vida pública durante los años decisivos de la emancipación y fue vocal de la Primera Junta surgida en mayo de 1810. Más tarde, debió asumir responsabilidades militares en escenarios complejos, como el Ejército del Norte.

El episodio más recordado ocurrió el 27 de febrero de 1812, cuando Belgrano enarboló por primera vez la bandera celeste y blanca a orillas del río Paraná, en Rosario. La insignia fue creada con los colores de la escarapela nacional y se convirtió, con el tiempo, en uno de los símbolos centrales de la identidad argentina. Sin embargo, en aquel momento, la decisión tuvo tensiones políticas: el gobierno no veía con buenos ojos una señal tan explícita de independencia.

De “Cotorrita” al Padre de la Patria: el valor de quitarle solemnidad a la historia

El apodo “Cotorrita” permite abrir una pregunta más profunda: ¿por qué cuesta tanto imaginar a los próceres como personas de carne y hueso? Balmaceda suele trabajar justamente sobre ese punto: rescatar anécdotas, gestos cotidianos y escenas menos conocidas para acercar el pasado al presente. En el caso de Belgrano, el sobrenombre convive con una vida atravesada por decisiones trascendentales, sacrificios personales y una entrega pública que lo convirtió en una figura central de la Independencia.

Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

Belgrano también fue protagonista de victorias fundamentales como Tucumán en 1812 y Salta en 1813, dos hitos militares que consolidaron su lugar en la historia. A pesar de no haberse formado originalmente como soldado, asumió el mando en momentos críticos y enfrentó campañas durísimas, con recursos escasos y un contexto político inestable.

Una figura que sigue generando interés más de 200 años después

A más de dos siglos de su muerte, Belgrano continúa despertando interés porque su figura reúne elementos difíciles de encasillar. Fue un hombre de ideas, pero también de acción; un intelectual formado en Europa, pero comprometido con los problemas concretos del territorio; un creador de símbolos, pero también un impulsor de reformas económicas y educativas.

Por eso, cuando Daniel Balmaceda recuerda que a Belgrano lo llamaban “Cotorrita”, no solo aporta una curiosidad simpática: también invita a mirar la historia argentina desde otro lugar. Detrás del uniforme, de la bandera y de las estatuas, hubo un hombre con personalidad, estilo propio y una sensibilidad política adelantada a su tiempo.