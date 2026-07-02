El enigma sobre la Declaración de la Independencia que ni los historiadores pueden contestar: qué pasó con el documento original

Declaración de la independencia en Tucumán Foto: Archivo

La historia argentina tiene fechas que parecen escritas en piedra. El 9 de julio de 1816 es una de ellas: el día en que el Congreso reunido en Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y marcó el inicio formal de una nueva etapa política. Sin embargo, detrás de esa escena patriótica que generaciones enteras aprendieron en la escuela, existe un misterio que todavía incomoda a los historiadores: ¿dónde está el acta original de la Declaración de la Independencia?

El documento manuscrito, aquel que habría llevado las firmas de los diputados que participaron del Congreso de Tucumán, desapareció sin dejar rastros. Hoy, lo que se conserva y se exhibe como pieza histórica no es ese original escrito y firmado en 1816, sino copias impresas posteriores, algunas de ellas consideradas de enorme valor patrimonial por haber sido realizadas muy poco tiempo después de la declaración.

El dato sorprende porque no se trata de un papel cualquiera. Hablamos del documento fundacional de la independencia argentina, una pieza que debería ocupar un lugar central en el patrimonio nacional. Pero el destino del acta original permanece envuelto en dudas, versiones y silencios documentales.

Qué pasó con el documento original de la Declaración de la Independencia argentina

El acta original de la Declaración de la Independencia fue redactada en el contexto del Congreso de Tucumán, que sesionó desde marzo de 1816 en la actual Casa Histórica. Allí, el 9 de julio, los representantes declararon la ruptura de los vínculos con la monarquía española, en una decisión política de enorme riesgo para la época.

El acta de la independencia de 1816 Foto: archivo

Pero el manuscrito firmado por los diputados no llegó hasta nuestros días. Las investigaciones históricas coinciden en que el original se encuentra perdido, aunque no existe una explicación definitiva sobre cuándo, cómo ni dónde desapareció.

Lo que sí se sabe es que, semanas después de la declaración, se ordenó imprimir una serie de copias para difundir la noticia dentro y fuera del territorio. Según registros citados por especialistas y organismos oficiales, Juan Martín de Pueyrredón mandó a imprimir 1.500 ejemplares el 13 de agosto de 1816, con el objetivo de comunicar la independencia a las provincias y al mundo.

Esas copias impresas adquirieron con el tiempo un valor excepcional. De hecho, algunas son consideradas hoy “originales” en sentido patrimonial, no porque sean el manuscrito inicial, sino porque fueron impresas en 1816 y sobrevivieron a más de dos siglos de guerras, mudanzas, pérdidas y desorden administrativo.

Los interrogantes que los historiadores aún no pueden contestar

El gran enigma sigue abierto:¿el acta original se extravió durante su traslado, quedó olvidada en algún archivo, fue destruida o terminó en manos privadas? Ninguna hipótesis pudo ser comprobada de manera concluyente.

Una posibilidad es que el documento se haya perdido en el complejo movimiento político y administrativo posterior al Congreso. La Argentina de 1816 no era un Estado organizado como el actual: había guerras, disputas internas, dificultades de comunicación y una estructura institucional todavía precaria. Ese contexto hace posible que un documento, incluso uno tan importante, haya sido trasladado, guardado o manipulado sin los criterios archivísticos modernos.

9 de julio de 1816. Foto: Google.

Otra incógnita apunta a la propia vida del Congreso. Las sesiones no terminaron el 9 de julio: el cuerpo continuó trabajando y, días después, el 19 de julio de 1816, se incorporó una frase clave al espíritu político de la declaración: la independencia no sería solo de España, sino también de “toda otra dominación extranjera”. Ese agregado respondió a temores concretos de la época, entre ellos el avance de otras potencias en la región.

Ese detalle abre una pregunta fascinante: ¿qué versión exacta tenía el manuscrito original? ¿La inicial del 9 de julio? ¿Una versión corregida? ¿Una copia oficial posterior? La historia conserva registros, impresos y testimonios, pero no la pieza manuscrita definitiva que permitiría cerrar el debate.

Incluso en el siglo XX hubo intentos por ubicar el documento. Según reconstrucciones históricas, durante los preparativos del Centenario de la Independencia, en 1916, se impulsó una búsqueda del acta manuscrita, pero el resultado fue negativo.

Los secretos detrás del acta de la Declaración de la Independencia

El misterio del acta original no es el único dato llamativo. La Declaración de la Independencia también tuvo una dimensión política y cultural muchas veces subestimada: fue difundida en castellano, quechua y aymara, una decisión que buscaba ampliar su llegada a distintos pueblos y regiones del antiguo espacio virreinal.

Además, el Congreso de Tucumán funcionó en un clima de presión extrema. San Martín necesitaba una definición política para avanzar con su plan continental; el frente norte seguía amenazado por fuerzas realistas; y las provincias discutían qué forma de gobierno debía adoptar el nuevo país. La independencia no fue una postal solemne y tranquila, sino una decisión tomada en un escenario cargado de urgencias.

Por eso, la desaparición del acta original tiene un peso simbólico enorme. No solo se perdió un documento: se perdió una pieza que podía mostrar detalles materiales de aquel momento decisivo, desde la caligrafía hasta las firmas, las correcciones, el soporte y las marcas de uso.

En 2023, el hallazgo de una de las copias impresas de 1816 volvió a poner el tema en agenda. La pieza fue recuperada durante un operativo vinculado a bienes históricos, y su aparición recordó que todavía pueden existir documentos fundamentales fuera del circuito público o archivístico tradicional.

A más de dos siglos de aquella jornada en Tucumán, el acta original continúa desaparecida. Y tal vez allí resida parte de su poder: en una historia nacional que todos creen conocer, todavía hay un hueco imposible de completar. La Declaración de la Independencia argentina no solo fundó un país: también dejó uno de los misterios documentales más grandes de nuestra historia.