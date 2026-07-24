Nació en Inglaterra, llegó en una gira y jugó para la Selección Argentina: la insólita historia de Harold Henman

El inglés que jugó para la Selección Argentina Foto: Billiken

La historia de la Selección Argentina está llena de nombres inmortales, goles inolvidables y capítulos que parecen sacados de una película. Pero pocos relatos son tan curiosos como el de Harold James Henman, un futbolista nacido en Oxford, Inglaterra, que llegó a Buenos Aires casi por accidente, decidió quedarse a vivir en el país y terminó vistiendo la camiseta argentina en un clásico ante Uruguay.

En tiempos donde las nacionalidades, los reglamentos y el fútbol todavía se escribían con otra lógica, Henman protagonizó una de las historias más insólitas de los primeros años del deporte en el Río de la Plata. Fue inglés, jugó en Sudáfrica, desembarcó en Argentina durante una gira internacional y, apenas unos meses después, integró el seleccionado nacional en la Copa Newton de 1906.

De Oxford a Buenos Aires: quién era Harold Henman antes de llegar a la Argentina

Harold James Henman nació el 5 de enero de 1879 en Oxford, Inglaterra, y su vínculo temprano con el deporte no empezó necesariamente por el fútbol. Durante su juventud estudió en Bedford School, donde practicó rugby antes de inclinarse por el fútbol, una disciplina que por entonces crecía con fuerza en las islas británicas.

El inglés que jugó para la Selección Argentina Foto: Billiken

Su recorrido deportivo lo llevó primero por Inglaterra, donde jugó en Ipswich y representó al condado de Suffolk. En aquellos años se desempeñaba como insider derecho, una posición antigua que hoy podría asociarse con un delantero interior o mediocampista ofensivo. Las crónicas de la época también destacaban su fortaleza física y su capacidad para el juego aéreo, una virtud muy valorada en un fútbol todavía rudimentario, más directo y menos táctico que el actual.

Más tarde, Henman se trasladó a Sudáfrica, un territorio marcado por la influencia británica, la actividad minera y las consecuencias de la guerra anglo-bóer. Allí trabajó en oficinas vinculadas a una mina y siguió jugando al fútbol: integró el Wanderers de Johannesburgo y representó a Transvaal en la Currie Cup de 1905, una de las competencias más importantes del fútbol sudafricano de la época.

La gira de 1906 y la decisión que cambió la vida del futbolista inglés

En 1906, Henman fue convocado para integrar un combinado sudafricano que emprendió una gira por Sudamérica. El equipo partió desde Ciudad del Cabo el 21 de mayo de 1906 y llegó a Buenos Aires el 17 de junio, después de una travesía más larga de lo esperado por tormentas, mal tiempo y problemas de navegación.

El inglés que jugó para la Selección Argentina Foto: Billiken

La delegación disputó partidos en Buenos Aires, Rosario, Montevideo y San Pablo, enfrentando a equipos y combinados como Alumni, Belgrano Athletic, Quilmes Athletic, Estudiantes, la Liga Argentina y la Liga Uruguaya. Aquella gira fue una verdadera exhibición: el equipo sudafricano ganó 11 de los 12 encuentros, convirtió 60 goles y perdió solo una vez, ante Alumni.

Pero mientras sus compañeros pensaban en regresar, Henman empezó a mirar a Buenos Aires con otros ojos. La ciudad, cosmopolita, pujante y con fuerte presencia británica, le ofrecía una oportunidad que no imaginaba cuando se subió al barco en Sudáfrica. El viaje deportivo se convirtió en el punto de partida de una nueva vida.

Cómo consiguió trabajo en Buenos Aires tras una insólita coincidencia

El giro más curioso de la historia llegó durante la propia gira. Según los registros históricos, Henman leyó en un diario en inglés un aviso laboral en el que se buscaba un contador. Envió su solicitud y descubrió que quien debía decidir la contratación era Percy Hooton, futbolista de Quilmes y funcionario del frigorífico River Plate Fresh Meat Company.

La coincidencia fue casi novelesca: Hooton iba a jugar contra el equipo sudafricano. Henman contó años después que, al enterarse de esa situación, tuvo especial cuidado de no cometerle ninguna infracción durante el partido. Al día siguiente consiguió el empleo.

Así, cuando la delegación visitante emprendió el regreso, lo hizo con un jugador menos. Henman se quedó en Argentina, se incorporó al Quilmes Athletic Club y con el tiempo castellanizó su nombre: pasó a ser conocido como Héctor Henman.

El día que Harold Henman vistió la camiseta de la Selección Argentina

El capítulo más sorprendente ocurrió apenas unos meses después. El 21 de octubre de 1906, Harold Henman fue titular en la Selección Argentina en un partido ante Uruguay por la Copa Newton, disputado en el campo de la Sociedad Sportiva de Buenos Aires.

El inglés que jugó para la Selección Argentina Foto: Billiken

Argentina ganó 2 a 1 con goles de Arnoldo Watson Hutton a los 26 minutos y Eliseo Brown a los 80. Para Uruguay descontó Gilberto Peralta a los 87. Henman integró el equipo argentino junto a nombres históricos de los primeros años del fútbol nacional, como Ricardo Coulthurst, Juan Brown, Jorge Brown, Carlos Dickinson, Patricio Browne, Gottlob Weiss, Watson Hutton, Eliseo Brown y Wilfredo Stocks.

Su caso fue posible porque los reglamentos de algunos torneos de la época permitían convocar futbolistas que actuaran en la liga local, sin exigir necesariamente que hubieran nacido en el país. Por eso, un inglés que había llegado con un combinado sudafricano pudo, en cuestión de meses, ponerse la camiseta argentina.

La Copa Newton de 1906: el histórico partido entre Argentina y Uruguay

La Copa Newton fue una competencia amistosa disputada entre Argentina y Uruguay desde 1906 hasta 1976. Según los registros de RSSSF, se jugó en 27 ocasiones y Argentina ganó 17 títulos, mientras que Uruguay obtuvo 10.

La edición inaugural quedó en manos argentinas y marcó el único partido de Henman con la Selección. Más allá de que su paso fue breve, su historia quedó como una rareza fascinante: nació en Inglaterra, jugó en Sudáfrica, se instaló en Buenos Aires por una oportunidad laboral y terminó defendiendo a Argentina en uno de los clásicos más antiguos del mundo.

Henman murió el 26 de mayo de 1969 en Los Cocos, Córdoba, a los 90 años. Su nombre no aparece entre los grandes ídolos populares, pero sí ocupa un lugar único en los márgenes más sorprendentes de la historia del fútbol argentino: el del extranjero que llegó de gira, eligió quedarse y se convirtió, por un día, en jugador de la Selección Argentina.