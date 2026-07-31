El pueblo correntino donde nació San Martín y guarda secretos poco conocidos de la historia argentina

San Martín Foto: Instagram @sirchandler

José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una localidad ubicada en la actual provincia de Corrientes, sobre la margen del río Uruguay. En aquel momento, el territorio formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, creado apenas dos años antes, en 1776, bajo dominio de la Corona española.

Hoy, Yapeyú es conocida como la “Cuna del Libertador”, pero su importancia histórica empezó mucho antes del nacimiento de San Martín. El pueblo tuvo origen en una reducción jesuítica fundada el 4 de febrero de 1627 con el nombre de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú, dentro de una extensa red de misiones impulsadas por la Compañía de Jesús en la región guaranítica.

El origen familiar de San Martín: padres españoles y una infancia breve en América

San Martín fue el menor de cinco hermanos. Sus padres fueron Juan de San Martín, militar español que llegó a América al servicio de la Corona, y Gregoria Matorras del Ser, también española. Juan de San Martín fue designado teniente gobernador de Yapeyú, un cargo clave en una zona que había quedado bajo administración civil tras la expulsión de los jesuitas en 1767.

Juan de San Martín y Gregoria Matorras

Aunque su figura suele aparecer rodeada de batallas, uniformes y monumentos, el Libertador pasó sus primeros años en un entorno muy distinto: un pueblo pequeño, de fuerte presencia guaraní, atravesado por la producción ganadera y por las huellas de la vida misional. En 1781, la familia se trasladó a Buenos Aires y, poco después, en 1783, viajó a España, donde José de San Martín iniciaría su formación militar.

Por qué Yapeyú fue mucho más que el lugar de nacimiento del prócer

Yapeyú no fue un simple punto en el mapa. Durante el período jesuítico, llegó a ser una de las reducciones más relevantes de la región, con una economía vinculada a la cría de ganado y una organización urbana que combinaba trabajo, religión, educación y vida comunitaria. Según registros históricos, la misión llegó a reunir a miles de habitantes guaraníes y desarrolló una importante actividad productiva.

Los restos de los padres de San Martín descansan en Yapeyú Foto: Instagram @ctes.fotos

Esa historia explica por qué el nacimiento de San Martín en Yapeyú tiene un valor simbólico tan fuerte: el futuro Libertador nació en una frontera cultural, política y geográfica. Allí convivían la herencia indígena guaraní, la administración española, la vida rural y los restos de una experiencia jesuítica que había marcado profundamente al noreste argentino.

El Templete Sanmartiniano: el sitio que protege la casa natal

Uno de los lugares más visitados de Yapeyú es el Templete Casa Natal del General San Martín, construido para resguardar las ruinas de la vivienda donde nació el prócer. El espacio conserva los restos de aquella casa histórica y es custodiado por miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo, cuerpo militar creado por el propio San Martín en 1812.

El Arco Trunco Foto: Municipalidad de Yapeyú

El sitio no solo guarda las ruinas de la casa natal, sino también una profunda carga emocional para quienes llegan hasta allí. Frente al templete se encuentra la plaza principal y, según la información turística oficial, también se conserva un retoño de la higuera bajo cuya sombra habría jugado San Martín durante su infancia.

De Yapeyú al Ejército de los Andes: el camino de un hombre clave para Sudamérica

Después de formarse en España y combatir en el ejército español, San Martín regresó al Río de la Plata en 1812. Ese mismo año creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, y poco después comenzó a ocupar un lugar central en el proceso independentista. Su figura quedó asociada a campañas decisivas como el Cruce de los Andes, la independencia de Chile y la expedición libertadora al Perú.

José de San Martín Foto: Archivo

Su nacimiento en Yapeyú, sin embargo, permite mirar al prócer desde una perspectiva más humana. Antes del bronce, los retratos y los manuales escolares, San Martín fue un niño nacido en una pequeña localidad correntina, hijo de una familia española destinada a una antigua zona de misiones, en un momento en el que América empezaba a cambiar para siempre.

Hoy Yapeyú recibe visitantes que llegan atraídos por la historia sanmartiniana y por un circuito que incluye el Templete, museos locales, vestigios jesuíticos y espacios vinculados a la vida del Libertador. La localidad forma parte de propuestas turísticas oficiales como Caminos de la Libertad y el Pasaporte Nacional Sanmartiniano, un recorrido que integra distintos sitios históricos del país relacionados con la vida y la obra de San Martín.