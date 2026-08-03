Por qué San Cayetano se celebra el 7 de agosto: la historia del santo del pan, la paz y el trabajo

San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

Cada 7 de agosto, miles de fieles se acercan a iglesias, capillas y santuarios para agradecer, pedir empleo o renovar una promesa. En Argentina, la imagen de San Cayetano está profundamente asociada a una frase que atraviesa generaciones: “pan, paz y trabajo”. Pero detrás de esa devoción popular existe una historia mucho más antigua, marcada por renuncias, crisis sociales, reformas religiosas y una fe que cruzó océanos hasta convertirse en una de las celebraciones más convocantes del país.

Por qué San Cayetano se celebra el 7 de agosto

La razón principal por la que San Cayetano se celebra el 7 de agosto es que ese día se conmemora su muerte. Cayetano de Thiene falleció el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, después de una vida dedicada a la oración, la asistencia a los pobres y la renovación espiritual de la Iglesia. Como ocurre con muchos santos del calendario católico, la fecha de celebración está vinculada al día de su fallecimiento, entendido por la tradición cristiana como el paso a la vida eterna.

San Cayetano Foto: Wikipedia

Aunque hoy muchos lo conocen como el patrono del pan y del trabajo, San Cayetano no nació ligado al mundo obrero ni a las crisis laborales modernas. Su figura se fue transformando con el tiempo, especialmente en países como Argentina, donde su devoción encontró un terreno fértil en momentos de angustia económica, desempleo e incertidumbre social.

Quién fue San Cayetano y por qué su historia sigue vigente

San Cayetano, cuyo nombre completo fue Cayetano de Thiene, nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, en el seno de una familia noble. Su vida podría haber seguido el camino cómodo de los privilegios, pero eligió uno completamente diferente. Estudió Derecho en la Universidad de Padua y luego se trasladó a Roma, donde llegó a desempeñarse en la corte del papa Julio II como protonotario apostólico y colaborador de la Santa Sede.

Sin embargo, el contacto con la vida de poder no lo sedujo para siempre. Cayetano decidió alejarse de los honores y profundizar su vocación religiosa. Fue ordenado sacerdote en 1516 y comenzó a impulsar una forma de vida basada en la austeridad, la caridad y la confianza absoluta en la Providencia. Su mensaje era claro: antes de reformar a los demás, había que empezar por uno mismo.

El santo que dejó la riqueza para servir a los pobres

Uno de los datos más impactantes de su biografía es que, pese a provenir de una familia acomodada, San Cayetano renunció a sus bienes y los destinó a quienes más lo necesitaban. Su espiritualidad no se limitaba a la oración: también se expresaba en acciones concretas. Visitaba enfermos, acompañaba a personas vulnerables y promovía instituciones de asistencia en tiempos donde la pobreza, las pestes y las guerras golpeaban con fuerza a Europa.

San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

En Venecia, por ejemplo, impulsó la atención a enfermos incurables y se vinculó con obras que buscaban dar respuesta a los sectores más abandonados. Esa cercanía con el dolor humano fue clave para que, siglos después, su imagen quedara asociada a quienes atraviesan necesidades urgentes: falta de trabajo, hambre, deudas, enfermedades o incertidumbre familiar.

La fundación de los teatinos y la confianza en la Providencia

En 1524, San Cayetano fundó junto a Juan Pedro Caraffa, quien años más tarde sería el papa Pablo IV, la Orden de los Clérigos Regulares, conocidos como teatinos. El objetivo era renovar al clero desde una vida austera, activa y profundamente evangélica. Los teatinos buscaban vivir sin acumulación de riquezas, confiando en la ayuda de Dios y en la generosidad espontánea de los fieles.

Esa confianza absoluta en la Providencia terminó siendo una de las marcas más fuertes de San Cayetano. Por eso, con el paso del tiempo, comenzó a ser invocado por personas que necesitaban sostén material, alimento y estabilidad. No se trataba solo de pedir un milagro, sino de encontrar esperanza en medio de la necesidad.

Por qué en Argentina se lo llama el patrono del pan y del trabajo

En Argentina, la devoción a San Cayetano tomó una dimensión singular. Si bien el santo ya era venerado por su vida de caridad, su identificación como patrono del pan y del trabajo creció especialmente durante la década de 1930, en el contexto de la crisis económica posterior al crack financiero de 1929. En ese período, la desocupación golpeaba fuerte y muchas familias buscaban respuestas espirituales frente a la falta de empleo.

San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

Un rol fundamental lo tuvo el padre Domingo Falgioni, párroco de la iglesia de Liniers y director espiritual de los Círculos de Obreros Católicos. Según distintas reconstrucciones históricas, Falgioni promovió la devoción al santo como intercesor ante la falta de trabajo y difundió estampitas con la imagen de San Cayetano, el Niño Jesús y una espiga de trigo, símbolo del alimento cotidiano.

Liniers, el corazón de una devoción multitudinaria

El Santuario de San Cayetano de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió con el tiempo en el epicentro de una de las manifestaciones religiosas más convocantes de Argentina. Cada 7 de agosto, miles de personas llegan desde distintos puntos del país para pedir trabajo, agradecer favores recibidos o simplemente sostener una tradición familiar que muchas veces pasa de abuelos a padres y de padres a hijos.

La escena se repite año tras año: filas extensas, imágenes del santo, espigas, estampitas, manos entrelazadas y promesas silenciosas. Para muchos creyentes, San Cayetano no representa una devoción lejana, sino una presencia cercana en los momentos más difíciles. Es el santo al que se acude cuando falta lo esencial: el plato en la mesa, el empleo digno, la tranquilidad del hogar.