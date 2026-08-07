El verdadero rostro de San Martín: la imagen que reabre el misterio sobre el Libertador

General José de San Martín

La imagen de San Martín no fue construida de un día para otro. A diferencia de otros personajes históricos, el Padre de la Patria vivió en una época de transición: todavía predominaban los retratos pintados, pero hacia el final de su vida apareció una técnica revolucionaria que cambiaría para siempre la forma de conservar una imagen: el daguerrotipo.

El problema es que San Martín no era un hombre afecto a la pose ni a la propaganda personal. Su vida pública estuvo marcada por la guerra, la estrategia, el exilio y una austeridad que también se reflejó en su relación con los retratos. Por eso, cada imagen suya debe ser leída como una pieza de época, no como una simple foto histórica.

El Instituto Nacional Sanmartiniano sostuvo que las representaciones que responden a la verdad histórica son aquellas realizadas en vida del Libertador, con o sin su consentimiento, o producidas y difundidas por su círculo familiar íntimo hasta la muerte de su hija, Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce, en 1875.

Cuáles son los retratos considerados auténticos del Libertador

La Academia Sanmartiniana identificó un conjunto de imágenes que deben respetarse en actos oficiales, trabajos académicos e investigaciones históricas cuando se busca representar la fisonomía auténtica de San Martín.

José de San Martín Foto: Archivo

Entre ellas aparece el célebre óleo de José Gil de Castro, realizado en Santiago de Chile en 1817, cuando el Libertador tenía 39 años. Ese retrato tiene una fuerza particular: muestra a San Martín en pleno momento de gloria militar, con uniforme, sable y presencia de jefe.

Tras la liberación de Chile, el pueblo quería conocer a su héroe y San Martín aceptó ser retratado por Gil de Castro, artista que luego sería reconocido como “pintor de libertadores” por haber retratado también a figuras como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Bernardo O’Higgins.

También integra la lista la litografía realizada por el artista belga Jean Baptiste Madou en Bruselas, en 1828, incluida en las memorias del general Guillermo Miller, cuando San Martín tenía 50 años.

Otra imagen clave es el óleo conocido como “San Martín con la bandera”, creado en Bruselas en 1829 por la profesora de pintura de Merceditas, con posible colaboración de la hija del Libertador. En ese momento, San Martín tenía 51 años y la obra forma parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional.

El daguerrotipo de 1848: la imagen más cercana al San Martín de carne y hueso

Si hay una imagen que impacta por su cercanía con el hombre real, es el daguerrotipo tomado en París en 1848. Allí aparece otro San Martín: ya no el militar de uniforme ni el héroe de los Andes, sino un hombre mayor, vestido de civil, con 70 años y una vida entera detrás.

José de San Martín

En febrero de 1848, el Libertador posó para una sesión fotográfica en París, de la que surgieron dos únicos daguerrotipos. Uno de ellos, conocido como la “toma napoleónica”, se conserva en el Museo Histórico Nacional desde abril de 1900.

La escena parece mínima, pero es enorme: San Martín sentado, de civil, lejos de los campos de batalla, convertido ya en memoria viviente de una gesta continental. De las dos imágenes tomadas en 1848, solo una se conserva actualmente en el Museo Histórico Nacional, mientras que la otra se extravió.

Por qué no alcanza con una reconstrucción moderna para definir su “rostro real”

En tiempos de inteligencia artificial, reconstrucciones digitales y viralización de imágenes, es tentador creer que una versión nueva puede resolver el enigma. Sin embargo, la historia no funciona como un filtro de redes sociales.

José de San Martín

Para definir el rostro de San Martín no alcanza con una imagen atractiva: se necesita procedencia, contexto, documentación y validación académica.

Por eso, la discusión no es solo estética. También es política, cultural y patrimonial. El rostro de San Martín es parte de la memoria pública argentina. Está en escuelas, museos, actos oficiales y símbolos nacionales. Cambiarlo o imponer una versión sin consenso histórico implicaría modificar una representación colectiva construida durante más de dos siglos.

San Martín, el hombre detrás del ícono

José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Luego viajó con su familia a España, se formó como militar y participó en numerosas acciones bélicas antes de regresar a América para sumarse al proceso de independencia.

Su plan continental fue tan audaz como decisivo: organizar el Ejército de los Andes, cruzar la cordillera, liberar Chile y avanzar hacia Perú. Esa estrategia convirtió a San Martín en una de las figuras centrales de la independencia sudamericana.

Pero detrás del bronce también hubo un padre, un viudo, un exiliado y un hombre que terminó sus días lejos de la tierra por la que luchó. Murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y su figura quedó inmortalizada no solo por sus campañas militares, sino también por su conducta pública y su legado moral.