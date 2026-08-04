San Cayetano y la visión milagrosa: la historia poco conocida sobre el Niño Jesús en sus brazos

San Cayetano. Foto: Reuters.

Cada 7 de agosto, miles de fieles se acercan a San Cayetano para pedir pan, trabajo y esperanza. En la Argentina, su imagen está profundamente ligada a las necesidades más concretas de la vida cotidiana. Sin embargo, hay un detalle que muchos miran sin conocer su verdadero origen: el Niño Jesús en sus brazos.

Esa representación no es casual. Según la tradición religiosa, está vinculada a una visión milagrosa que San Cayetano de Thiene habría tenido en Roma, durante la Navidad de 1517, en la Basílica de Santa María la Mayor. Allí, frente a las reliquias asociadas al pesebre de Cristo, el santo aseguró haber recibido al Niño Jesús de manos de la Virgen María.

Por qué San Cayetano sostiene a Jesús bebé en sus brazos

San Cayetano de Thiene nació en Vicenza, Italia, en 1480, dentro de una familia noble. Estudió Derecho, formó parte de la Curia Romana y luego eligió una vida marcada por la pobreza, la oración y el servicio a los enfermos y necesitados.

San Cayetano, celebración, Agencia NA

La imagen del santo con Jesús bebé nace de una experiencia mística. En una carta dirigida a la religiosa Laura Mignani, San Cayetano relató que la Virgen María le entregó al Niño Dios recién nacido durante una oración. Por eso, muchas estampitas, esculturas y altares lo muestran sosteniendo al pequeño Jesús.

Esa escena resume su espiritualidad: confianza en la Providencia, ternura por los más vulnerables y fe en un Dios que se manifiesta en lo pequeño y humilde.

La visión milagrosa de San Cayetano en Roma

La visión ocurrió en la Basílica de Santa María la Mayor, un templo romano muy vinculado a la devoción por la Natividad. San Cayetano había sido ordenado sacerdote poco antes y eligió celebrar su primera misa en la Nochebuena de 1517, un gesto cargado de simbolismo.

San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

Según su propio relato, se encontró en la “verdadera y material santísima Natividad” y tomó de las manos de la Virgen al “tierno Niño, el Verbo Eterno hecho carne”. También mencionó la presencia de San Jerónimo, quien lo habría animado a abrazar al Niño.

La tradición sostiene que la experiencia se repitió el 1 y el 6 de enero, fechas ligadas a celebraciones centrales del calendario cristiano. Desde entonces, esa visión quedó como uno de los momentos más importantes de la espiritualidad teatina.

De Italia a Buenos Aires: cómo desembarcó la figura de San Cayetano en el país

San Cayetano murió en Nápoles el 7 de agosto de 1547, fecha que luego se transformó en su día litúrgico. Con el tiempo, su devoción viajó desde Europa hacia América y encontró en la Argentina una identidad propia: la del santo al que se le pide pan y trabajo.

San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

En Buenos Aires, su culto creció con fuerza y terminó ligado al barrio de Liniers, donde el santuario de la calle Cuzco 150 se convirtió en uno de los centros de peregrinación más convocantes del país. Allí, cada agosto, miles de personas hacen fila para agradecer, pedir empleo o renovar una promesa familiar.

El milagro de la lluvia: la desesperada oración que salvó a los agricultores

En la Argentina, San Cayetano aparece muchas veces con una espiga de trigo, símbolo del pan y el trabajo. Esta tradición está vinculada al llamado milagro de la lluvia, un relato popular que habla de agricultores desesperados por una fuerte sequía.

Según la devoción, los campesinos rezaron a San Cayetano para salvar sus cosechas y, poco después, llegaron lluvias abundantes. Como agradecimiento, comenzaron a dejar espigas de trigo frente a su imagen. Con el tiempo, ese gesto se volvió inseparable del santo en la Argentina.

Así, la espiga dejó de ser solo un símbolo rural para representar una necesidad universal: tener trabajo digno y comida en la mesa.

El rol clave de Mama Antula en la difusión del culto a San Cayetano

La historia argentina de San Cayetano también está unida a Mama Antula, María Antonia de Paz y Figueroa, nacida en Santiago del Estero en 1730 y canonizada como la primera santa argentina en 2024.

Diversas fuentes religiosas señalan que ella impulsó la devoción al santo de la Providencia en Buenos Aires. En la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, fundada por Mama Antula, se conservó una de las imágenes más antiguas de San Cayetano en el país. [

La tradición también le atribuye relatos de asistencia providencial, como la multiplicación de comida durante una jornada de ejercicios espirituales, cuando los alimentos no alcanzaban y, según la historia, terminaron llegando para todos. Allí aparece una frase que resume su fe:“Dios proveerá”.

Así, la figura de San Cayetano unió una visión mística nacida en Roma, la obra de Mama Antula en Buenos Aires y una devoción popular que sigue viva. Cada imagen del santo con el Niño Jesús en brazos recuerda su origen espiritual; cada espiga de trigo, en cambio, habla de una esperanza muy argentina: que nunca falten el pan, el trabajo y la fe.