La estancia bonaerense que recibió a un futuro rey, pasó a manos de una leyenda del boxeo y hoy agoniza entre ruinas

En medio de la llanura de General Villegas sobrevive La Marión Foto: Facebook / Hebert Coello

El paisaje parece no esconder secretos. La inmensidad de la pampa, los caminos rurales y el silencio acompañan al viajero durante kilómetros. Sin embargo, cerca de la antigua estación Volta, en el partido bonaerense de General Villegas, todavía se levanta una construcción difícil de confundir con un simple galpón de campo.

Es el antiguo tattersall de La Marión, un extraordinario pabellón concebido para exhibir animales de pedigree ante compradores, productores y visitantes distinguidos. Su aspecto recuerda más a una extravagante mansión británica que a una instalación ganadera.

El origen de La Marión y un imperio de 60.000 hectáreas

La historia comenzó hacia finales del siglo XIX, cuando el británico John Alexander Brown, también mencionado como Juan Alejandro Brown, adquirió alrededor de 60.000 hectáreas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La estancia habría sido fundada aproximadamente en 1884, cuando aquella región todavía era considerada una frontera distante. Tras la muerte de Brown en 1905, el enorme patrimonio fue dividido entre sus herederos.

La Estancia Marion años atrás Foto: Instagram @rivadaviaonline

El casco principal quedó vinculado a uno de sus hijos, Carlos Brown, conocido como Charlie, quien se propuso transformar La Marión en una de las cabañas ganaderas más importantes de la Argentina.

Su objetivo era criar y exhibir ejemplares de las razas Shorthorn y Hereford, muy valoradas por los productores de la época. Pero Charlie no quería administrar una estancia común. Buscaba construir una verdadera vidriera de la ganadería argentina, capaz de competir con los grandes remates y exposiciones realizados en Buenos Aires.

El “globo”: un teatro rural para exhibir toros

La obra más sorprendente del establecimiento fue terminada alrededor de 1917. Se trataba de un tattersall, nombre utilizado para identificar los recintos destinados a la exhibición y comercialización de animales.

El pabellón de La Marión poseía un espacio central circular, gradas para los visitantes, una gran araña de iluminación y una llamativa cúpula vidriada. Los habitantes de la zona terminaron llamándolo “el globo”, un apodo que sobrevivió al esplendor de la estancia.

Allí eran presentados los mejores ejemplares criados por Brown. Los animales ocupaban el centro del recinto, mientras compradores e invitados observaban desde las gradas, como si se tratara de una función teatral.

Hermosa para una mansión campestre en la campiña inglesa Foto: Instagram @rivadaviaonline

La distancia con la ciudad de Buenos Aires no representaba un obstáculo. Las vías del Ferrocarril Oeste atravesaban la propiedad y los trenes podían detenerse frente a la entrada para permitir el descenso de los visitantes.

La Marión no era solamente una explotación productiva. También era una demostración de riqueza, innovación y poder en medio de la pampa.

El futuro rey inglés que quedó deslumbrado por la estancia

El episodio más recordado ocurrió en 1931, cuando el príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, visitó la Argentina acompañado por su hermano Jorge, duque de Kent.

Durante la gira, los integrantes de la realeza británica llegaron hasta La Marión. Algunas reconstrucciones locales sostienen que descendieron de un biplano mientras una comitiva los esperaba cerca de la parada ferroviaria.

La visita significó la consagración del proyecto de Charlie Brown. El heredero de la Corona británica recorría su estancia y conocía personalmente el pabellón construido para mostrar la excelencia del ganado argentino.

Hurlingham hace 100 años: La visita del príncipe Eduardo de Windsor Foto: Archivo General de la Nación

Eduardo todavía no era rey. Ascendió al trono como Eduardo VIII en enero de 1936, después de la muerte de su padre, Jorge V. Sin embargo, su reinado duró menos de un año.

En diciembre de 1936 abdicó para poder casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada cuya relación con el monarca provocó una crisis constitucional. A partir de entonces fue conocido como el duque de Windsor.

De esta manera, una estancia perdida en el noroeste bonaerense quedó vinculada para siempre con uno de los protagonistas más controvertidos de la monarquía británica.

El derrumbe económico y el trágico final de Charlie Brown

La fama y el reconocimiento social no alcanzaron para sostener semejante proyecto. Las deudas comenzaron a acumularse y Charlie Brown terminó perdiendo el control de la estancia.

La propiedad fue rematada durante la década de 1930, en un contexto marcado por las consecuencias de la crisis económica internacional. El sueño ganadero que había cautivado a productores y miembros de la realeza se desmoronó rápidamente.

La historia personal de Brown tuvo un desenlace todavía más doloroso. Agobiado por sus problemas económicos y familiares, se quitó la vida en 1940.

Desde entonces, La Marión quedó atravesada por una historia de esplendor, ambición y tragedia.

Luis Ángel Firpo, el inesperado propietario de La Marión

La estancia pasó posteriormente por las manos de Luis Ángel Firpo, el célebre “Toro Salvaje de las Pampas”.

El boxeador argentino había alcanzado fama internacional el 14 de septiembre de 1923, cuando enfrentó al campeón mundial Jack Dempsey. Durante aquella pelea logró lanzar al estadounidense fuera del ring, en una de las imágenes más recordadas de la historia deportiva nacional.

Alejado de los cuadriláteros, Firpo invirtió parte de su fortuna en campos y actividades ganaderas. Su llegada agregó otro capítulo extraordinario: el edificio que había recibido a un futuro rey ahora pertenecía a una leyenda del boxeo argentino.

Con el paso de los años, la estancia volvió a cambiar de propietarios y quedó vinculada a la familia Brea.

Un tesoro histórico que se deteriora en silencio

En la actualidad, el antiguo tattersall presenta un avanzado estado de deterioro. La cúpula, los muros y diferentes sectores de la estructura sufrieron las consecuencias del abandono, el clima y los actos de vandalismo.

Su historia reúne riqueza, ambición, bancarrota y un patrimonio que se deteriora Foto: Facebook / Hebert Coello

Las fotografías difundidas en redes sociales despertaron el interés de exploradores y curiosos. Sin embargo, La Marión es una propiedad privada y no funciona como museo ni como atracción turística.

El ingreso sin autorización, además de estar prohibido, puede resultar peligroso debido a la fragilidad de la construcción.

La posible recuperación del edificio demandaría una inversión considerable, estudios estructurales y un acuerdo con sus propietarios. Mientras tanto, cada temporada que pasa amenaza con borrar una parte más de su singular arquitectura.