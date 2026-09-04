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Lunfardazo 2026: Buenos Aires celebra las palabras que nacieron en los conventillos y conquistaron al país

El Día del Lunfardo se festejará este sábado 5 de septiembre con una jornada gratuita en la Academia Nacional del Tango. Habrá historias sorprendentes, charlas y música en vivo para homenajear el vocabulario que transformó la forma de hablar de los argentinos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Lunfardo
Lunfardo Foto: Turismo Buenos Aires
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Hay palabras que parecen haber estado siempre entre nosotros. Bondi, laburo, guita, pibe, chamuyo, mina, macana y chabón aparecen todos los días en conversaciones, canciones, redes sociales y hasta en los medios de comunicación. Sin embargo, detrás de cada una existe una historia marcada por la inmigración, los conventillos y la creatividad popular.

Este sábado 5 de septiembre, desde las 17, Buenos Aires celebrará una nueva edición del Lunfardazo, el encuentro organizado por la Academia Porteña del Lunfardo en el marco del Día del Lunfardo.

La actividad se realizará en la Academia Nacional del Tango, ubicada en avenida de Mayo 833, primer piso, y tendrá entrada libre y gratuita. Especialistas, académicos, artistas y amantes de la cultura porteña se reunirán para explorar el origen de las expresiones que atravesaron generaciones.

Qué actividades habrá en el Lunfardazo 2026

La jornada comenzará con la bienvenida de Oscar Conde, presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, y Gabriel Soria, titular de la Academia Nacional del Tango.

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A continuación, se presentarán investigaciones sobre la circulación del lunfardo en los diarios, el teatro popular y las letras de tango.

Andrea Bohrn analizará la presencia de este vocabulario en el diario Crítica entre 1913 y 1933. Su investigación permite revisar la idea de que, durante sus primeros años, el lunfardo estuvo completamente alejado de los grandes medios.

Academia del Lunfardo Foto: Argentina.gob

También habrá una exposición de Claudio Martínez y Adrián Placenti sobre Ensalada criolla, una obra estrenada en 1898 por la compañía de los Podestá. La pieza constituye una valiosa ventana hacia el entretenimiento popular y la vida cotidiana del Río de la Plata de finales del siglo XIX.

Por su parte, Gabriel Soria recordará al poeta y letrista Carlos Waiss, conocido como “Sos Taita”, y analizará el uso del lunfardo en canciones interpretadas por Alberto Echagüe junto con la orquesta de Juan D’Arienzo.

Un cierre musical con dos orquestas

Después de las exposiciones llegará uno de los momentos más esperados. El Lunfardazo cerrará con las presentaciones de Sciammarella Tango, agrupación dirigida por Denise Sciammarella, y la Orquesta Hipermaquinón Bailable, conducida por Adrián Placenti.

Sciammarella Tango se caracteriza por recuperar composiciones, letras y melodías olvidadas del patrimonio rioplatense. En esta oportunidad, el repertorio incluirá canciones cargadas de términos lunfardos y piezas pertenecientes a diferentes épocas de la música popular.

El encuentro también pondrá en valor un reconocimiento reciente. En 2025, la Legislatura porteña declaró al lunfardo bien inmaterial del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, destacando su importancia artística, histórica y social.

Cómo nació el lunfardo

El lunfardo comenzó a desarrollarse hacia finales del siglo XIX, en una Buenos Aires transformada por la inmigración masiva. Italianos, españoles, franceses, portugueses y criollos compartían conventillos, mercados, talleres, cafés y zonas portuarias.

De aquella convivencia surgieron palabras nuevas, deformaciones y significados inesperados. Muchas expresiones provenían de dialectos italianos, mientras que otras incorporaban influencias francesas, portuguesas, africanas e indígenas.

Durante décadas se afirmó que el lunfardo era exclusivamente el “idioma de los ladrones”. La asociación surgió porque algunos de sus primeros registros fueron realizados por policías y periodistas interesados en conocer el vocabulario utilizado en cárceles y ambientes marginales.

Lunfardo en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

En 1878, el diario La Prensa publicó un artículo titulado El dialecto de los ladrones. Un año después, Benigno Lugones dio a conocer ejemplos de esta jerga en La Nación. Con el avance de las investigaciones quedó demostrado que aquellas palabras también circulaban entre trabajadores, inmigrantes, comerciantes y familias porteñas.

El término “lunfardo” estaría relacionado con “lombardo”, una referencia a los inmigrantes provenientes de Lombardía. Con el tiempo, la palabra adquirió nuevas asociaciones hasta adoptar el significado actual.

Los especialistas aclaran que el lunfardo no es un idioma independiente, dado que utiliza la estructura gramatical del castellano. Se trata de un repertorio de palabras y expresiones que continúa transformándose.

El tango llevó las palabras de la calle a todo el país

El tango desempeñó un papel decisivo en su difusión. Las letras llevaron las voces de los barrios a teatros, discos y radios, convirtiéndolas en parte de la identidad cultural argentina.

Tango, un emblema de la cultura porteña Foto: Instagram @mansiontango

El sainete criollo también ayudó a popularizar diferentes maneras de hablar. Sus personajes representaban a inmigrantes, compadritos, vendedores, trabajadores y vecinos con sus acentos particulares.

De esa manera, el teatro y la música no solo entretenían. También reflejaban una sociedad que estaba construyendo una identidad colectiva a partir de múltiples culturas.

Por qué se celebra el 5 de septiembre

El Día del Lunfardo recuerda la publicación, el 5 de septiembre de 1953, de Lunfardía, el libro de José Gobello que resultó fundamental para investigar y valorizar este fenómeno.

Gobello también fue uno de los impulsores de la Academia Porteña del Lunfardo, fundada el 21 de diciembre de 1962. La institución adoptó un lema que resume el espíritu de su trabajo: “El pueblo agranda el idioma”.

El Lunfardazo 2026 no será solamente una evocación nostálgica. Será una oportunidad para descubrir de dónde vienen muchas de las palabras que los argentinos utilizan sin preguntarse por su origen.

Porque cada vez que alguien espera el bondi, sale a laburar, necesita guita o conversa con un pibe, el lunfardo vuelve a caminar por las calles.

Lunfardazo 2026: fecha, horario y lugar

  • Cuándo: sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: desde las 17
  • Dónde: Academia Nacional del Tango
  • Dirección: avenida de Mayo 833, primer piso, Ciudad de Buenos Aires
  • Entrada: libre y gratuita
  • Actividades: exposiciones históricas y cierre musical con dos orquestas
LunfardoCiudad de Buenos AiresHistoria
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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