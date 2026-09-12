Tiene más de 300 años, esconde tesoros bajo el patio y volvió a abrir: la pulpería de San Telmo que parece una máquina del tiempo

Una histórica casona de San Telmo volvió a abrir como pulpería Foto: Instagram @pulperia.argentina

En pleno San Telmo, entre adoquines, anticuarios y fachadas detenidas en el tiempo, existe una puerta capaz de trasladar a sus visitantes varios siglos hacia atrás. Detrás de ella aparece Pulpería Argentina, una histórica casona ubicada en Defensa 1350 que reúne gastronomía, música, patrimonio y una colección de objetos inesperados.

La historia de la propiedad se remonta a comienzos del siglo XVIII. Los responsables del establecimiento aseguran que nació en 1714, por lo que ya superó los 300 años. Si bien el edificio fue ampliado y modificado en distintas épocas, durante una investigación arqueológica aparecieron muros de ladrillo fechados alrededor de 1750.

Ese descubrimiento confirmó que, debajo de las capas más recientes, todavía permanece una parte del antiguo Buenos Aires.

Una casona que tuvo muchas vidas en San Telmo

Antes de convertirse en un atractivo gastronómico, la propiedad fue vivienda compartida, conventillo, tintorería y taller mecánico. Durante la década de 1980 también funcionó allí la Fundación San Telmo, un importante espacio cultural del barrio.

Una histórica casona de San Telmo volvió a abrir como pulpería Foto: Instagram @pulperia.argentina

Cada etapa dejó una huella diferente en las habitaciones, los patios y las paredes. Por eso, recorrer la pulpería no significa solamente entrar a un restaurante: también permite observar cómo fue transformándose la vida cotidiana porteña.

En 2012, la propiedad fue adquirida por un matrimonio francés que había llegado a la Argentina para estudiar español. Fascinados por la cultura local, decidieron recuperar la casona con la participación de arquitectos y especialistas.

Durante varios años el lugar fue conocido como Pulpería Quilapán. Después de un período de menor actividad y cierre, regresó con una nueva identidad bajo el nombre de Pulpería Argentina, aunque mantuvo su espíritu original.

Los secretos encontrados debajo del patio

Uno de los mayores misterios del lugar apareció durante las tareas de restauración. Debajo del patio, los investigadores encontraron un antiguo aljibe que había permanecido tapado desde el siglo XIX.

Una pulpería de 300 años en San Telmo Foto: BA Capital Gastronómica

También hallaron restos de muros coloniales, piezas de metal vinculadas con los primeros ferrocarriles y numerosos objetos arqueológicos. El aljibe habría sido clausurado durante la epidemia de fiebre amarilla que golpeó a Buenos Aires en 1871.

La pulpería tiene unos 70 metros de profundidad y está dividida en diferentes ambientes. Cuenta con un salón principal, patios, un almacén y sectores dedicados a la música, la lectura y la exhibición de antigüedades.

Cada habitación funciona como una pequeña cápsula del tiempo.

Una pianola de 1895 y un objeto que perteneció a Urquiza

Las paredes y estanterías de la pulpería guardan piezas capaces de sorprender incluso a quienes conocen la historia argentina.

Entre los objetos destacados se encuentran dos pianolas antiguas, una de ellas fechada en 1895, viejos planos de Buenos Aires, documentos, fotografías y una curiosa balanza que no solamente indicaba el peso: también prometía revelar la suerte de quien se subía.

Una histórica casona de San Telmo volvió a abrir como pulpería Foto: Instagram @pulperia.argentina

Además, se conserva una urna electoral de 1951, correspondiente a la primera elección presidencial argentina en la que las mujeres pudieron votar.

Sin embargo, una de las piezas más insólitas es un inodoro encargado en Londres para Justo José de Urquiza, fechado en 1856. También se exhiben una antigua reja relacionada con el Cabildo y una mina marina vinculada con el acorazado alemán Admiral Graf Spee, hundido frente a Montevideo en 1939.

Estos elementos convierten al establecimiento en un museo informal, donde la historia aparece mezclada con la vida cotidiana.

Qué eran las pulperías y por qué fueron tan importantes

Mucho antes de los bares, restaurantes y almacenes de barrio, las pulperías eran centros fundamentales de abastecimiento y reunión social.

Allí se vendían alimentos, bebidas, velas, carbón, remedios y herramientas. También eran espacios donde circulaban noticias, se jugaba a las cartas, se escuchaba música y se cerraban acuerdos comerciales.

En las zonas rurales, algunas funcionaban como postas para viajeros y permitían cambiar caballos. En las ciudades, reunían a comerciantes, trabajadores, soldados, artesanos e inmigrantes.

Poco después de la Revolución de Mayo, Buenos Aires tenía más de 400 pulperías. Muchas, además, ofrecían productos a crédito a los sectores medios y populares.

Su mostrador funcionaba como una antigua red social: las noticias viajaban de persona en persona mientras se compartía una bebida.

Gastronomía criolla, música y mesas compartidas

La nueva etapa de Pulpería Argentina recupera ese concepto comunitario. Su carta ofrece empanadas, choripán, pastel de papas, guiso de lentejas, sándwiches de bondiola y locro en fechas especiales.

La cocina está a cargo de Soledad González, una chef con experiencia internacional que regresó al país después de trabajar en California, Málaga y Malta. Su propuesta busca recuperar sabores familiares, recetas abundantes y platos vinculados con la tradición argentina.

Una histórica casona de San Telmo volvió a abrir como pulpería Foto: Instagram @pulperia.argentina

Los fines de semana, la música se convierte en protagonista. El lugar organiza peñas, encuentros de tango, espectáculos folklóricos, canciones populares y noches de payadores.

Además, cuando las mesas están ocupadas, quienes llegan solos pueden terminar compartiendo lugar con desconocidos. Así revive una costumbre que parecía perdida: sentarse, conversar y conocer a otra persona sin la mediación de una pantalla.

Dónde queda la pulpería de más de 300 años

Pulpería Argentina está ubicada en Defensa 1350, en el barrio porteño de San Telmo, cerca del Parque Lezama, el Mercado de San Telmo y otros puntos turísticos del Casco Histórico.

Como sus horarios pueden modificarse por eventos y actividades culturales, se recomienda consultar previamente sus canales oficiales.

En una ciudad que cambia constantemente, esta casona ofrece algo cada vez más difícil de encontrar: la posibilidad de experimentar el pasado sin alejarse del presente.

Más que un restaurante, la pulpería funciona como una verdadera máquina del tiempo. Allí, el patrimonio no permanece inmóvil detrás de una vitrina: se sirve en un plato, suena en una pianola y revive cada vez que dos desconocidos comparten una mesa.