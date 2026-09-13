Té, música y un viaje al siglo XIX: Sabores con Historia llega a Recoleta, cuánto cuesta y cómo reservar

Esta edición tendrá lugar el sábado 19 de septiembre Foto: Instagram @palladiohotelba

Viajar no siempre significó comprar un pasaje desde el celular, reservar una habitación en pocos minutos o atravesar un océano en cuestión de horas. Durante siglos, una travesía implicó caminos inciertos, largos tiempos de espera y numerosos desafíos.

Esa evolución será el eje de “Sabores con Historia: el arte de viajar a través del tiempo”, una propuesta que llegará a Recoleta el sábado 19 de septiembre de 2026, de 16 a 19.

La actividad se realizará en el Palladio Hotel Buenos Aires, ubicado en Avenida Callao 924, frente a Plaza Rodríguez Peña. La experiencia reunirá una charla a cargo de una historiadora invitada, música en vivo, ambientación temática y el tradicional Té Palladio.

El valor informado es de 75.000 pesos por persona y se requiere reserva previa.

Del Grand Tour al nacimiento del turismo moderno

Mucho antes de los vuelos comerciales y las plataformas digitales, viajar por placer era una práctica reservada principalmente para las élites europeas.

Entre los siglos XVII y XVIII se popularizó el llamado Grand Tour, un extenso recorrido educativo realizado por jóvenes de familias acomodadas. Sus itinerarios solían atravesar Francia e Italia e incluían ciudades como París, Venecia, Florencia y Roma.

La experiencia contará con el tradicional servicio de Té Palladio Foto: Instagram @palladiohotelba

El objetivo no era solamente descansar. Los viajeros buscaban estudiar arte y arquitectura, perfeccionar idiomas y conocer otras costumbres. Aquellas travesías podían extenderse durante meses e incluso años.

A comienzos del siglo XIX, la Revolución Industrial empezó a cambiar el escenario. La expansión del ferrocarril redujo los tiempos de traslado y conectó ciudades que hasta entonces parecían lejanas.

Por primera vez, los viajes podían organizarse mediante horarios, estaciones, recorridos definidos y tarifas previsibles.

El viaje en tren que cambió la historia

Uno de los grandes hitos del turismo moderno ocurrió en Inglaterra. En 1841, el empresario británico Thomas Cook coordinó un viaje colectivo en tren para asistir a un congreso antialcohólico en Loughborough.

El traslado reunió a cientos de pasajeros y es considerado uno de los principales antecedentes de los actuales paquetes turísticos.

Cook comprendió que negociar tarifas y reunir diferentes servicios podía facilitar el acceso a los viajes. En los años siguientes impulsó excursiones, recorridos europeos, folletos promocionales y cupones para alojamientos.

En 1851 también organizó el traslado de miles de visitantes a la Gran Exposición de Londres. Aquella experiencia demostró la capacidad del ferrocarril para movilizar grandes contingentes y sentó algunas de las bases de las agencias de viajes contemporáneas.

Vapores, hoteles y nuevos destinos

El siglo XIX no estuvo marcado solamente por los trenes. La navegación a vapor facilitó las conexiones marítimas, mientras que la apertura del Canal de Suez en 1869 acortó las rutas entre Europa y Asia.

Egipto se convirtió en uno de los destinos que mayor fascinación despertó entre viajeros, artistas e investigadores. Durante la segunda mitad del siglo, los recorridos organizados permitieron que más personas pudieran conocer el país del Nilo.

Sabores con Historia Foto: Instagram @palladiohotelba

Al mismo tiempo, estaciones ferroviarias, hoteles de lujo, balnearios y barcos de pasajeros impulsaron una nueva cultura de la hospitalidad. El viaje comenzó a relacionarse con el descanso, la gastronomía, el conocimiento y el entretenimiento.

Una experiencia para viajar a través de los sentidos

La nueva edición de Sabores con Historia recuperará parte de ese universo mediante relatos, sabores y melodías.

Una historiadora invitada guiará al público por los acontecimientos que transformaron la manera de trasladarse y conocer otras culturas. La propuesta abarcará desde los desafiantes viajes del siglo XIX hasta la sofisticación de comienzos del siglo XX.

La jornada contará además con música en vivo y ambientación temática, dos elementos pensados para reforzar su carácter inmersivo.

La imagen promocional acompaña ese concepto con un gran salón de ornamentación clásica, mesas vestidas de blanco, espejos, detalles dorados y una figura caracterizada con sombrero, anteojos, chaleco y reloj de bolsillo.

La composición remite a una época en la que consultar la hora podía resultar esencial para no perder la salida de un tren o la partida de un barco.

Qué incluye el Té Palladio

La gastronomía tendrá un papel central. El servicio incluirá selección de té en hebras o café, jugo natural, finger sandwiches, pastelería artesanal, scones y una copa de espumante.

Sabores con Historia, una propuesta especial que, en el marco del Mes del Turismo Foto: Instagram @palladiohotelba

La intención será conectar los relatos históricos con aromas, texturas, música y sabores, recreando algunos de los rituales sociales relacionados con la época dorada de los viajes.

Cuándo se realiza y cómo reservar

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026.

Horario: de 16 a 19.

Lugar: Palladio Hotel Buenos Aires.

Dirección: Avenida Callao 924, Recoleta.

Valor: 75.000 pesos por persona.

Reservas: 11 3596-8870.

Correo: negresco@palladiohotel.com.ar.

Incluye: charla histórica, ambientación, música en vivo y servicio completo del Té Palladio.

En una época dominada por mapas digitales y reservas instantáneas, Sabores con Historia invita a detenerse durante tres horas y mirar hacia el pasado.