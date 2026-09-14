Tienen más de 100 años y sus hornos siguen encendidos: las panaderías que guardan los sabores de la vieja Buenos Aires

Las panaderías que guardan los sabores de la vieja Buenos Aires Foto: Instagram @negociosantiguosdebuenosaires

Buenos Aires cambia constantemente, pero algunos comercios parecen resistirse al paso del tiempo. En distintos barrios de la Ciudad todavía funcionan panaderías que atravesaron crisis, transformaciones urbanas y cambios generacionales sin abandonar las preparaciones que las hicieron famosas.

Varias de ellas conservan hornos de piedra o ladrillos refractarios construidos hace más de un siglo. Estas estructuras no son solamente piezas decorativas: continúan formando parte de la producción y requieren técnicas muy diferentes a las utilizadas por los equipos industriales modernos.

L’épi y un horno de piedra construido en 1911

En Roseti 1769, Villa Ortúzar, funciona L’épi, una panadería de inspiración francesa que guarda uno de los secretos gastronómicos más sorprendentes de Buenos Aires.

El establecimiento posee un horno de piedra a leña construido en 1911, con aproximadamente seis metros de diámetro. En aquella época, cuando el pan se distribuía de puerta en puerta, estas enormes estructuras permitían producir grandes cantidades durante jornadas casi ininterrumpidas.

Las panaderías de más de 100 años que conservan sus antiguos hornos Foto: Instagram @lepiboulangerie

El horno continúa activo y alcanza cerca de 260 grados antes de recibir los panes. Cuando la temperatura desciende, ingresan preparaciones más delicadas, como el brioche.

La producción también se caracteriza por las fermentaciones naturales y prolongadas. El clima, la humedad y la temperatura pueden modificar el comportamiento de la masa, por lo que cada horneada exige experiencia y atención.

La Pompeya, un rincón de Nápoles en San Cristóbal

En avenida Independencia 1912, La Pompeya mantiene vivo el legado de la inmigración italiana. La panadería funciona en una antigua casona de San Cristóbal y conserva recetas vinculadas con el sur de Italia.

Su historia comenzó alrededor de 1920, cuando Luigi De Riso, inmigrante procedente de Salerno, llevó al barrio las fórmulas de los panes rústicos que preparaba su familia.

Panaderías históricas Foto: Instagram @lapompeyapanaderia

En el fondo de la propiedad instaló un horno de ladrillos refractarios alimentado originalmente con leña. Con el paso de los años fue adaptado al gas, pero nunca perdió su importancia dentro del establecimiento.

Entre sus productos más buscados aparecen los cannoli, taralli, sfogliatelle, pasticciotti, biscotti y panes rústicos. Algunas recetas fueron adaptadas a los ingredientes disponibles en Argentina, aunque conservaron su esencia italiana.

La Pompeya también fue reconocida como sitio de interés cultural, debido a su relación con la identidad inmigrante y la historia del barrio.

Flores Porteñas, una panadería abierta desde 1885

En avenida Rivadavia 3129, en la zona de Once, se encuentra Flores Porteñas, considerada una de las panaderías más antiguas de Buenos Aires.

Fue fundada en 1885 y todavía conserva un horno original de ladrillos. Allí se elaboran productos artesanales como medialunas, ensaimadas y pan dulce, una especialidad disponible durante todo el año.

Flores Porteñas Foto: Instagram @negociosantiguosdebuenosaires

La historia del establecimiento también quedó vinculada con Josefina Sarmiento, hermana de Domingo Faustino Sarmiento. A lo largo de las décadas recibió a numerosas figuras de la cultura y la política argentina.

Entre las historias transmitidas por sus propietarios aparecen las visitas de Julio Cortázar y Leopoldo Marechal, además de los encargos de medialunas que supuestamente eran enviados a Juan Domingo Perón.

Aunque el local fue reformado después de un cambio de dueños en 2003, sus responsables decidieron preservar el horno, las recetas y los elementos centrales de su identidad.

Artiaga y el histórico horno de 1931

En el barrio de Saavedra, Artiaga conserva otro importante testimonio de la tradición panadera porteña. Sus principales locales se encuentran en avenida Ricardo Balbín 4181 y Zapiola 4782.

La historia familiar está vinculada con Antonio Rodríguez, un inmigrante gallego que aprendió el oficio y transmitió sus conocimientos a las siguientes generaciones.

Tiene un horno de 1931 y conquistó al mundo Foto: Web Artiaga

Uno de los mayores tesoros del establecimiento es un horno construido en 1931, alrededor del cual se elaboraron durante décadas panes, medialunas, palmeritas, masas finas y sándwiches de miga.

Actualmente, la tercera generación combina las enseñanzas familiares con nuevas técnicas. La modernización permitió ampliar la producción sin abandonar los procedimientos que convirtieron a Artiaga en un clásico de Saavedra.

El secreto que mantiene viva la tradición porteña

Estos hornos históricos representan una época en la que cada panadería era una parte esencial del barrio. A su alrededor trabajaron familias completas, se formaron aprendices y se conservaron recetas traídas desde España, Italia y Francia.

Visitar estos locales no significa solamente comprar pan o facturas. También ofrece la posibilidad de probar preparaciones cocinadas en estructuras centenarias, bajo métodos transmitidos entre generaciones.

En una ciudad acostumbrada a renovarse, estas panaderías conservan algo cada vez más difícil de encontrar: los sabores, aromas y rituales de la antigua Buenos Aires.