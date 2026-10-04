comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1871, Argentina soltó cientos de gorriones para combatir insectos: hoy viven en casi todo el país y desplazaron a aves nativas

Su llegada quedó rodeada de versiones que involucran a Domingo Faustino Sarmiento y al empresario Emilio Bieckert. El pequeño pájaro europeo encontró condiciones ideales, se reprodujo rápidamente y transformó para siempre el paisaje de las ciudades argentinas.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La sorprendente historia de los gorriones en Argentina
La sorprendente historia de los gorriones en Argentina Foto: Instagram @gorriones_org
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Resulta difícil caminar por una plaza, sentarse en un bar o recorrer una estación ferroviaria de Argentina sin encontrarse con un gorrión. Este pequeño pájaro parece haber formado parte del paisaje nacional desde siempre. Sin embargo, no es una especie originaria del país: su presencia se relaciona con una introducción ocurrida durante la segunda mitad del siglo XIX.

La historia más difundida sostiene que, en 1871, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, cientos de ejemplares fueron liberados en la Plaza de Mayo. El propósito habría sido combatir orugas e insectos perjudiciales para jardines y cultivos. No obstante, otra versión señala que los primeros gorriones llegaron de la mano del empresario cervecero Emilio Bieckert.

El cargamento que terminó liberado en Buenos Aires

Según esta segunda historia, Emilio Bieckert regresó a Buenos Aires con maquinaria para su fábrica y varias jaulas con gorriones procedentes de Barr, su pueblo natal en la región europea de Alsacia.

El empresario quería trasladarlos hasta una quinta, pero las autoridades aduaneras le habrían exigido el pago de tasas y el cumplimiento de una cuarentena sanitaria. Molesto ante esas condiciones, Bieckert habría abierto las jaulas y liberado las aves en el puerto.

Contenido Recomendado

En 1805, Juan Bautista Cabral llegó a una casona correntina de paredes de barro:vivió allí antes de salvar a San Martín

En 1805, Juan Bautista Cabral llegó a una casona correntina de paredes de barro: vivió allí antes de salvar a San Martín

En 1860, era el presidente consagrado para unificar a la Argentina:solo 7 años después, terminó olvidado, traicionado y en la pobreza absoluta

En 1860, era el presidente consagrado para unificar a la Argentina: solo 7 años después, terminó olvidado, traicionado y en la pobreza absoluta
Gorriones
Emilio Bieckert Foto: Archivo

Los pájaros encontraron abundante alimento, construcciones donde refugiarse y pocos depredadores. Aunque la anécdota fue repetida durante generaciones, no existen documentos definitivos que permitan confirmar cuál fue la primera liberación exitosa.

La suelta atribuida a Sarmiento

La otra versión responsabiliza directamente a Domingo Faustino Sarmiento. El entonces presidente seguía con interés distintas experiencias desarrolladas en Europa y los Estados Unidos, entre ellas la introducción de animales considerados útiles para controlar plagas.

De acuerdo con esta tradición, en 1871 se realizó una suelta pública en la Plaza de Mayo. Los gorriones habrían llegado desde los Estados Unidos, donde también habían sido introducidos para combatir insectos que dañaban huertas y jardines.

Gorriones
Se expandieron por todo el país y terminaron declarados plaga

Es posible que ambas historias contengan parte de la verdad. Los pájaros de Bieckert pudieron llegar primero, mientras que la liberación vinculada con Sarmiento habría reforzado la población inicial. Lo cierto es que durante la década de 1870 el gorrión comenzó una expansión extraordinaria por el territorio argentino.

El secreto de su rápida expansión

El gorrión común, cuyo nombre científico es Passer domesticus, mide aproximadamente entre 14 y 18 centímetros y suele pesar cerca de 30 gramos. Se alimenta de semillas, cereales, insectos, frutas, brotes y restos de comida. Esa dieta flexible fue una de las claves de su supervivencia.

Además, puede construir sus nidos en techos, paredes, galpones, depósitos y estaciones ferroviarias. No necesita grandes extensiones de naturaleza para reproducirse, porque encuentra refugio y alimento en los espacios urbanos.

Gorriones
El pequeño pájaro europeo encontró condiciones ideales Foto: Instagram @gorriones_org

Las hembras pueden realizar varias puestas durante una misma temporada. En pocas décadas, las bandadas dejaron de ser una curiosidad porteña y avanzaron hacia las provincias, las áreas rurales y los países limítrofes.

De aliado contra los insectos a plaga nacional

El crecimiento de la población tuvo consecuencias para otras aves. El gorrión comenzó a competir por alimento y lugares de nidificación con especies nativas como el chingolo y el jilguero. También ingresó en zonas agrícolas, donde consumía granos, verduras, uvas, cerezas, duraznos y peras.

La percepción de la especie cambió rápidamente. El supuesto aliado contra los insectos pasó a ser considerado un problema para productores y autoridades. En 1931, el gorrión fue declarado plaga, aunque para entonces ya se encontraba demasiado extendido como para pensar en su eliminación.

Más de 150 años después, resulta imposible determinar cuántos gorriones viven en el país. Su presencia diaria demuestra el alcance de aquella decisión. Desde las veredas porteñas hasta los pueblos ferroviarios, el gorrión se convirtió en uno de los inmigrantes más exitosos y silenciosos de la historia argentina.

HistoriaPájarosAves
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marta Albarracín recibirá el Premio Mujer Líder Tucumán 2026 por su compromiso social y comunitario

Marta Albarracín recibirá el Premio Mujer Líder Tucumán 2026 por su compromiso social y comunitario

Brasil elige entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro:qué impacto tendrá el resultado en Argentina y el Mercosur

El Gobierno recibe a un funcionario clave de EE.UU para avanzar con inversiones por hasta US$7.000 millones

Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Economía

ANSES confirmó quiénes quiénes reciben su pago esta semana:el calendario del 5 al 9 de octubre

ANSES confirmó quiénes quiénes reciben su pago esta semana: el calendario del 5 al 9 de octubre

Una histórica empresa de insumos para el campo entró en concurso preventivo por deudas millonarias

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Internacionales

Elecciones en Brasil, en VIVO:Flávio Bolsonaro aventaja a Lula da Silva, según los primeros datos oficiales del escrutinio

Elecciones en Brasil, en VIVO: Flávio Bolsonaro aventaja a Lula da Silva, según los primeros datos oficiales del escrutinio

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil:está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Friedrich Merz le pidió a Putin que termine con la guerra:“Estos ataques bárbaros contra Ucrania deben parar”

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años