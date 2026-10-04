Maxi, el Pibe Huertero: “Cuando ves hormigas negras acechando tus plantas, usá una naranja como cebo; si agregás arroz, mejor”

Maxi, el Pibe Huertero, compartió un método casero para proteger las plantas de las hormigas negras. Foto: Instagram / pibehuertero.

Las hormigas negras pueden convertirse en un verdadero problema para quienes tienen una huerta o cultivan plantas en casa. En pocas horas pueden cortar una gran cantidad de hojas y dejar ejemplares enteros con un aspecto deteriorado.

Ante esta situación, Maxi, conocido en redes sociales como “El Pibe Huertero”, compartió en su cuenta de Instagram @pibehuertero un particular método casero para intentar alejarlas de la huerta: utilizar una naranja como cebo.

El truco consiste en colocar una naranja cerca de la huerta para ofrecerles una fuente alternativa de alimento. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El creador de contenido, que se presenta como amante de la naturaleza y docente, mostró el procedimiento en un video y aseguró que se trata de una alternativa sencilla para quienes buscan proteger sus plantas sin recurrir directamente a productos químicos.

El truco de la naranja para intentar alejar a las hormigas

Maxi recomendó utilizar una naranja como cebo. La propuesta consiste en dejar una naranja cerca de la zona donde aparecen las hormigas, de manera que funcione como una alternativa de alimento y ayude a evitar que los insectos se concentren directamente sobre las plantas de la huerta.

“Siempre usá este cebo, que es el mejor. La naranja, la dejás por acá dando vuelta y así zafás de que no te coman nada de la huerta”, explicó.

Además, el creador compartió una variante del método: agregar un poco de arroz a la naranja. “Podés agregar un poquito de arroz y mejora muchísimo más la técnica”, sostuvo Maxi en el video.

El método fue presentado como una alternativa casera para quienes buscan convivir con las hormigas sin eliminarlas, pero desviando su atención de las plantas que se encuentran en la huerta.

Por qué las hormigas cortadoras se llevan las hojas de las plantas

Más allá del truco casero, Maxi explicó que comprender el comportamiento de estos insectos es fundamental para mantener una huerta saludable.

Según explicó el creador, las hormigas cortadoras no utilizan las hojas que recolectan como alimento directamente. Los fragmentos de vegetación son trasladados hasta el hormiguero, donde forman parte del proceso mediante el cual cultivan el hongo del que se alimentan.

“La única manera que tenemos de crear huertas sanas, plantas que terminen su ciclo, es entendiendo cómo actúan”, señaló Maxi.

Y agregó: “Las cortadoras llevan esos pedacitos de hoja a su hormiguero (honguera) a que se fermente y alimentarse de ese hongo”. Por eso, el objetivo que propone el creador no es necesariamente eliminar las hormigas, sino buscar formas de reducir el daño que producen en las plantas y permitir que ambos puedan convivir.

Según el creador, agregar un poco de arroz a la naranja puede potenciar el método para alejar a las hormigas. Foto: Imagen generada con ChatGPT para Canal26.com.

Una alternativa para cuidar la huerta de manera natural

Para Maxi, conocer el comportamiento de las hormigas permite encontrar estrategias diferentes para proteger los cultivos. “Si nos encargamos de darle alimento y repelerlas naturalmente, lograremos convivir en paz”, sostuvo en la publicación.

La propuesta de la naranja apunta justamente a ese objetivo: ofrecer a las hormigas una alternativa fuera de las plantas que se busca proteger.

Para quienes tienen una huerta en casa, observar por dónde circulan, detectar cuáles son las plantas más afectadas y conocer el comportamiento de las hormigas puede ser el primer paso para diseñar estrategias de manejo que reduzcan el daño.

El consejo compartido por Maxi, el Pibe Huertero, se suma así a otras alternativas caseras que circulan entre quienes cultivan sus propios alimentos y buscan mantener una huerta saludable sin perder de vista el equilibrio con la naturaleza.