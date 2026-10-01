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Tiene 116 años, perdió a sus tres hijos, pero llegó a conocer a sus tataranietos: la historia de Naomi Whitehead, la mujer más longeva de Estados Unidos

La estadounidense nació y creció en una granja de Georgia, donde trabajó desde muy pequeña. A lo largo de su vida atravesó pérdidas familiares y cambios profundos, pero mantuvo una filosofía basada en la fe y algunos hábitos que, según ella, fueron claves para llegar a esta edad.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Naomi Whitehead cumplió 116 años y celebró rodeada de cuatro generaciones de su familia.
Naomi Whitehead cumplió 116 años y celebró rodeada de cuatro generaciones de su familia. Foto: Longeviquest.com.
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Naomi Whitehead cumplió 116 años rodeada de entre 80 y 90 familiares y se convirtió en la persona viva más longeva de Estados Unidos. Nacida el 26 de septiembre de 1910 en Georgia, la mujer celebró su nuevo aniversario en St. Paul’s, una residencia para personas mayores de Pensilvania, acompañada por nietos, bisnietos y tataranietos.

La celebración fue organizada por dos de sus nietos y reunió a buena parte de una familia que continúa creciendo a través de varias generaciones. Para homenajearla, los invitados vistieron camisetas azules con fotografías de Whitehead y el número 116. Ella también eligió el azul para la ocasión y pasó cerca de dos horas posando para fotografías junto a sus familiares.

La mujer nació en Georgia en 1910 y actualmente vive en una residencia para personas mayores de Pensilvania. Foto: Longeviquest.com.

Naomi Whitehead, una vida dedicada al trabajo, la familia y la fe

Whitehead nació y creció en una granja de Georgia. Desde muy pequeña colaboró con sus padres en las tareas rurales, entre ellas la cosecha de algodón y tabaco.

En 1930 se casó con Sylvester Whitehead, con quien tuvo tres hijos. Su esposo murió en 1979 y, con el paso de los años, Naomi también perdió a sus hijos.

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Sin embargo, la familia que construyó continuó creciendo y hoy la centenaria está rodeada por nietos, bisnietos y tataranietos, quienes fueron protagonistas de la celebración de sus 116 años.

La centenaria trabajó desde niña en una granja de Georgia, donde ayudaba con la cosecha de algodón y tabaco. Foto: Longeviquest.com.

A lo largo de su vida, Whitehead fue consultada en distintas ocasiones sobre cuál considera que es el secreto de su longevidad. Entre sus hábitos se encuentran no haber fumado y haber consumido alcohol en cantidades moderadas. Pero hay otro aspecto que ocupa un lugar central en su historia: la fe religiosa.

Su bisnieta Neely Whitehead explicó al medio The Blackshear Times la importancia que la anciana tiene para toda la familia: “Siempre ha sido el pilar de nuestra familia. Cuando pienso en ella, pienso en honor, legado, fe”.

La particular celebración por sus 116 años

La fiesta permitió reunir a familiares de distintas generaciones y recuperar historias y recuerdos de la vida de Naomi Whitehead.

Una sobrina nieta se encargó de recopilar y compartir diferentes anécdotas familiares mientras los invitados disfrutaban de una comida que incluyó pollo, jamón, judías verdes, macarrones con queso, pasta con albóndigas, alubias al horno y ponche.

Naomi Whitehead fue homenajeada durante su cumpleaños por alcanzar los 116 años de edad. Foto: Longeviquest.com.

Uno de los momentos más curiosos de la celebración ocurrió cuando le preguntaron a Whitehead si sabía cuántos años tenía. La respuesta de la centenaria fue contundente: “116 años”.

El homenaje a la mujer de 116 años

Además del festejo familiar, Whitehead recibió distintos reconocimientos oficiales por su extraordinaria longevidad.

Representantes de LongeviQuest le entregaron una placa que reconoce su condición de persona viva más longeva de Estados Unidos. A su vez, Michele Brooks, senadora estatal de Pensilvania, le entregó una proclamación en su honor.

Familiares de distintas generaciones se reunieron para celebrar el cumpleaños de la mujer más longeva de Estados Unidos. Foto: Longeviquest.com.

También hubo un reconocimiento especial en Patterson, la localidad de Georgia donde Whitehead nació y creció. Allí recibió una placa honorífica que fue colocada en el Ayuntamiento.

Con 116 años, Naomi Whitehead también ocupa un lugar destacado entre las personas más longevas del mundo: es considerada la segunda persona viva de mayor edad, por detrás de Ethel Caterham, nacida en Reino Unido.

LongevidadHistoria de vidaEstados Unidos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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