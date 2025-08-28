Horóscopo de Libra de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Balance y Armonía
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 28 de agosto de 2025, 03:09

En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

El día invita a alcanzar el estado de armonía deseado. Dedica tiempo a encontrar el equilibrio entre el trabajo, el descanso y el ocio, permitiéndole a tu espíritu descansar.

Salud

Consigue incorporar la meditación o yoga a tu rutina diaria para mantener un estado mental y emocional saludable. Esto repercutirá positivamente en tu calidad de vida.

También podría interesarte

Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Dinero

La mejor inversión es la educación continua. Emprende caminos que fortalezcan tu conocimiento financiero, llevándote hacia un futuro más estable y próspero.

Amor

Redescubre la magia en el amor. A través de sencillas muestras de afecto, puedes fortalecer tu relación amorosa, realzar la confianza y establecer un terreno común de entendimiento.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.