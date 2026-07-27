Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000: plan ideal para las vacaciones de invierno

Disfrutar de un día de campo es uno de los planes ideales para hacer con los más chicos. Además, este restaurante es pet friendly, por lo que también se puede visitar con mascotas. Cómo llegar.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estación Keen Restaurante.
Estación Keen Restaurante. Foto: Instagram/estacionkeenrestaurante
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si estás buscando una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de las vacaciones de invierno, Carlos Keen es uno de esos destinos que combinan tranquilidad, gastronomía y naturaleza. En este pintoresco pueblo bonaerense se encuentra Estación Keen Restaurante, una propuesta de campo que invita a compartir un almuerzo con parrilla libre, pastas caseras, bebidas incluidas y postre por $40.000 por persona.

El restaurante ofrece un ambiente familiar, con salón, quincho y un amplio parque para quienes prefieren comer al aire libre. Además, es pet friendly, por lo que también se puede visitar con mascotas.

Estación Keen Restaurante. Video: Instagram/estacionkeenrestaurante

Estación Keen Restaurante: qué incluye el menú libre de $40.000 por persona

El menú está pensado para disfrutar sin límites y repetir las veces que se desee. La propuesta incluye:

  • Entrada con fiambres y empanada frita de carne.
  • Parrilla libre con chorizo, morcilla, chinchulines, asado, vacío, matambre, pechito de cerdo, ensaladas y papas fritas.
  • Pastas caseras libres, con opciones como fideos, ñoquis, ravioles de verdura y sorrentinos de jamón y queso.
  • Bebida libre con gaseosas, agua mineral, aguas saborizadas y vino de la casa.
  • Un postre por persona.

El valor es de $40.000 por persona y quienes abonen en efectivo obtienen un 10% de descuento. Las reservas pueden realizarse al +54 9 11 5813-8118.

Contenido Recomendado

Tradición, peñas y gastronomía:cómo llegar al pueblito donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco

Tradición, peñas y gastronomía: cómo llegar al pueblito donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco

Sabores de Medio Oriente en Flores, el barrio más cosmopolita de CABA:cuánto cuestan las empanadas en Panadería Árabe Fatay

Sabores de Medio Oriente en Flores, el barrio más cosmopolita de CABA: cuánto cuestan las empanadas en Panadería Árabe Fatay
Estación Keen Restaurante. Foto: Instagram/estacionkeenrestaurante

Cómo es la propuesta de tenedor libre en este restaurante de campo bonaerense

La experiencia en Estación Keen Restaurante está pensada para disfrutar sin apuros. Primero llega una picada con fiambres y empanadas, luego la parrilla con distintos cortes de carne y achuras, y para quienes prefieren otra alternativa también hay una amplia variedad de pastas caseras.

Las bebidas están incluidas durante toda la comida y el menú finaliza con un postre. El restaurante cuenta con un cálido ambiente de campo, ideal para reuniones familiares o con amigos durante un fin de semana o una escapada de vacaciones.

Estación Keen Restaurante. Foto: Instagram/estacionkeenrestaurante

Dónde queda Carlos Keen y cómo llegar desde CABA

Carlos Keen pertenece al partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y se encuentra a aproximadamente 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un recorrido que demanda cerca de una hora en auto.

Desde CABA se puede acceder principalmente por Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta la bajada hacia Luján y luego continuar por los caminos señalizados hasta el pueblo.

Su cercanía lo convierte en un destino ideal para una escapada de un día o para disfrutar de un fin de semana diferente sin alejarse demasiado de la ciudad.

Qué hacer en Carlos Keen: actividades para disfrutar en familia en un entorno natural

Además de su reconocida oferta gastronómica, Carlos Keen conserva el encanto de los antiguos pueblos ferroviarios y ofrece distintas actividades para grandes y chicos.

Entre los principales atractivos se destacan:

  • Recorrer el centro histórico del pueblo.
  • Disfrutar de la gastronomía regional en sus restaurantes de campo.
  • Visitar las ferias de artesanos y los eventos culturales que se realizan durante el año.
  • Pasear por el Bosquecito de la Vía.
  • Realizar bicicleteadas por los caminos rurales.
  • Disfrutar de la plaza principal y conocer la histórica iglesia local.
Carlos Keen Foto: viajeydescubra

Con su ambiente tranquilo, calles arboladas y propuestas gastronómicas de primer nivel, Carlos Keen se posiciona como uno de los destinos más elegidos para una escapada de invierno cerca de Buenos Aires.

GastronomíaRestauranteVacaciones de invierno
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Asado gratis, historia y fiesta popular:el pueblo bonaerense que celebra 157 años con un fin de semana a pura tradición

    Asado gratis, historia y fiesta popular: el pueblo bonaerense que celebra 157 años con un fin de semana a pura tradición

  2. Tradición, peñas y gastronomía:cómo llegar al pueblito donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco

    Tradición, peñas y gastronomía: cómo llegar al pueblito donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco

  3. El Campeonato Argentino del Alfajor llega a Buenos Aires con entrada gratis:cuándo, dónde y qué probar

    El Campeonato Argentino del Alfajor llega a Buenos Aires con entrada gratis: cuándo, dónde y qué probar

  4. Damián Betular, chef:“Con este truco de mi mamá, el puré de papa queda como una nube”

    Damián Betular, chef: “Con este truco de mi mamá, el puré de papa queda como una nube”

  5. Sabores de Medio Oriente en Flores, el barrio más cosmopolita de CABA:cuánto cuestan las empanadas en Panadería Árabe Fatay

    Sabores de Medio Oriente en Flores, el barrio más cosmopolita de CABA: cuánto cuestan las empanadas en Panadería Árabe Fatay

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva:las reuniones programadas y una visita a Vaca Muerta

Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva: las reuniones programadas y una visita a Vaca Muerta

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Daniel Scioli habló tras el robo a su casa en Villa La Ñata:le agradeció a los ministros de Seguridad de Nación y Provincia

Economía

La directora del FMI visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo a Javier Milei:la agenda de Kristalina Georgieva

La directora del FMI visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo a Javier Milei: la agenda de Kristalina Georgieva

ANSES desbloquea el bono para jubilados:quiénes cobran del 27 al 31 de julio

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Adiós a una revolucionaria marca:prometía cambiar el fast food argentino, pero cerró todos sus locales en menos de 5 años

Internacionales

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Ataque con arma blanca en París: 3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

Atentado en la marcha del Orgullo en Berlín:el presunto autor del atropello múltiple murió en un operativo policial

Publicidad