El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000: plan ideal para las vacaciones de invierno

Estación Keen Restaurante. Foto: Instagram/estacionkeenrestaurante

Si estás buscando una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de las vacaciones de invierno, Carlos Keen es uno de esos destinos que combinan tranquilidad, gastronomía y naturaleza. En este pintoresco pueblo bonaerense se encuentra Estación Keen Restaurante, una propuesta de campo que invita a compartir un almuerzo con parrilla libre, pastas caseras, bebidas incluidas y postre por $40.000 por persona.

El restaurante ofrece un ambiente familiar, con salón, quincho y un amplio parque para quienes prefieren comer al aire libre. Además, es pet friendly, por lo que también se puede visitar con mascotas.

Estación Keen Restaurante. Video: Instagram/estacionkeenrestaurante

Estación Keen Restaurante: qué incluye el menú libre de $40.000 por persona

El menú está pensado para disfrutar sin límites y repetir las veces que se desee. La propuesta incluye:

Entrada con fiambres y empanada frita de carne.

Parrilla libre con chorizo, morcilla, chinchulines, asado, vacío, matambre, pechito de cerdo, ensaladas y papas fritas.

Pastas caseras libres , con opciones como fideos, ñoquis, ravioles de verdura y sorrentinos de jamón y queso.

Bebida libre con gaseosas, agua mineral, aguas saborizadas y vino de la casa.

Un postre por persona.

El valor es de $40.000 por persona y quienes abonen en efectivo obtienen un 10% de descuento. Las reservas pueden realizarse al +54 9 11 5813-8118.

Estación Keen Restaurante. Foto: Instagram/estacionkeenrestaurante

Cómo es la propuesta de tenedor libre en este restaurante de campo bonaerense

La experiencia en Estación Keen Restaurante está pensada para disfrutar sin apuros. Primero llega una picada con fiambres y empanadas, luego la parrilla con distintos cortes de carne y achuras, y para quienes prefieren otra alternativa también hay una amplia variedad de pastas caseras.

Las bebidas están incluidas durante toda la comida y el menú finaliza con un postre. El restaurante cuenta con un cálido ambiente de campo, ideal para reuniones familiares o con amigos durante un fin de semana o una escapada de vacaciones.

Estación Keen Restaurante. Foto: Instagram/estacionkeenrestaurante

Dónde queda Carlos Keen y cómo llegar desde CABA

Carlos Keen pertenece al partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y se encuentra a aproximadamente 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un recorrido que demanda cerca de una hora en auto.

Desde CABA se puede acceder principalmente por Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta la bajada hacia Luján y luego continuar por los caminos señalizados hasta el pueblo.

Su cercanía lo convierte en un destino ideal para una escapada de un día o para disfrutar de un fin de semana diferente sin alejarse demasiado de la ciudad.

Qué hacer en Carlos Keen: actividades para disfrutar en familia en un entorno natural

Además de su reconocida oferta gastronómica, Carlos Keen conserva el encanto de los antiguos pueblos ferroviarios y ofrece distintas actividades para grandes y chicos.

Entre los principales atractivos se destacan:

Recorrer el centro histórico del pueblo.

Disfrutar de la gastronomía regional en sus restaurantes de campo.

Visitar las ferias de artesanos y los eventos culturales que se realizan durante el año.

Pasear por el Bosquecito de la Vía.

Realizar bicicleteadas por los caminos rurales.

Disfrutar de la plaza principal y conocer la histórica iglesia local.

Carlos Keen Foto: viajeydescubra

Con su ambiente tranquilo, calles arboladas y propuestas gastronómicas de primer nivel, Carlos Keen se posiciona como uno de los destinos más elegidos para una escapada de invierno cerca de Buenos Aires.