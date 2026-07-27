Cayó una banda de viudas negras: detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

Desbarataron una banda de viudas negras y detuvieron a cuatro personas tras allanamientos en CABA y Morón. Foto: Policía de la Ciudad.

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad conocida como “viuda negra” y detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos una adolescente menor de edad. Los procedimientos se realizaron en la Villa Zavaleta y en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 14 y permitió identificar a los integrantes de la organización, así como los domicilios donde se ocultaban.

Desbarataron una banda de viudas negras y detuvieron a cuatro personas tras allanamientos en CABA y Morón. Video: Policía de la Ciudad.

La causa comenzó tras un hecho ocurrido el pasado 6 de junio. Dos hombres denunciaron que, luego de conocer a dos mujeres en un boliche del barrio porteño de Palermo, se trasladaron junto a ellas a una barbería. Allí consumieron bebidas alcohólicas y, poco después, perdieron el conocimiento.

Al despertar, descubrieron que les habían robado diversos objetos de valor, por lo que realizaron la denuncia correspondiente.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores reconstruyeron el recorrido de los involucrados e identificaron tanto a los sospechosos como al vehículo utilizado para cometer el robo: un Renault Logan blanco.

Desbarataron una banda de viudas negras y detuvieron a cuatro personas tras allanamientos en CABA y Morón. Foto: Policía de la Ciudad.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que dos de los acusados residían en la Villa Zavaleta y otro en Castelar. Con esa información, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en ambos puntos.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres hombres mayores de edad y una menor, señalados como integrantes de la banda. Además, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

En la investigación intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30, a cargo de Martín Sebastián Peluso; el Juzgado Nacional de Menores N.º 3, encabezado por Julia Marano Sanchis; y el Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo de Ricardo Julio Fraga.

Desbarataron una banda de viudas negras y detuvieron a cuatro personas tras allanamientos en CABA y Morón. Foto: Policía de la Ciudad.

Detuvieron a “Lucía”, la viuda negra que engañó y desvalijó a un hombre de 64 años: es oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Una mujer de 31 años, que se desempeñaba como personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue detenida en Ezeiza por engañar y desvalijar a un hombre bajo la modalidad de robo conocida como “viuda negra”.

Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Cayetano S., de 64 años, conoció a través de la aplicación de citas Bumble a Lucía Fernanda Díaz Da Mota, con quien mantuvo un encuentro en su domicilio luego de compartir una cena.

Detención de una viuda negra en Ezeiza. Foto: Policía Bonaerense

El damnificado perdió la consciencia y se desvaneció producto de una intoxicación tras ingerir una bebida, por lo que fue internado; horas después, cuando se despertó, notó que la implicada le sustrajo objetos de valor.

Cayetano radicó la denuncia en la Justicia y personal de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto a agentes de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, analizó las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, relevó testimonios y otras medidas de prueba ordenadas por el Juzgado de Garantías número 1 de Quilmes.

De este modo, las autoridades constataron que la involucrada presta servicio en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aunque actualmente se encontraba de licencia médica por motivos psiquiátricos.

Detención de una viuda negra en Ezeiza. Foto: Policía Bonaerense

Además, se ubicó el domicilio de Da Motta en Ezeiza, donde se realizó el allanamiento pertinente tras la autorización judicial y se secuestraron cuatro celulares, seis relojes de alta gama, perfumes de diferentes marcas, dos valijas pertenecientes a las víctimas, llaves de apertura, dos comandos de apertura y vestimenta presuntamente utilizada por la acusada en los ilícitos.

La mujer formaría parte de una organización dedicada a los robos cometidos al estilo “viuda negra” mediante la captación de hombres vía redes sociales y el suministro de sustancias para desmayar a los afectados, a fin de robar dinero y otros objetos.