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Mutilación y castración: un hombre condenado a perpetua difundía las atrocidades que realizaba en su web paga

En la página web se podían ver servicios que realizaba como castración, extirpación del pene y congelación de miembros.

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Marius Gustavson fue condenado a cadena perpetua. Foto: Policía Metropolitana.
Marius Gustavson fue condenado a cadena perpetua. Foto: Policía Metropolitana.
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Un ciudadano noruego que vive en el Reino Unido, identificado como Marius Gustavson, fue condenado este jueves a cadena perpetua luego de confesar que castraba y mutilaba a otros hombres en procesos consentidos que difundía en una página web paga.

El acusado, de 46 años, deberá cumplir un mínimo de 22 años de cárcel, según dictó el tribunal penal de Old Bailey en Londres tras escuchar a la fiscalía y a la defensa en un juicio de tres días.

Cuchillo utilizado en algunos de los procedimientos. Foto: Policía Metropolitana.
Cuchillo utilizado en algunos de los procedimientos. Foto: Policía Metropolitana.

Cuchillo utilizado en algunos de los procedimientos. Foto: Policía Metropolitana.

El fundador de la web Eunuchmaker (creador de eunucos) admitió cinco cargos de conspiración para cometer daños físicos graves intensionales; elaboración y distribución de imágenes indecentes de un menor y posesión de pornografía extrema.

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Además, fueron sentenciados 6 cómplices a penas de entre 4 y 12 años de prisión, más otros 2 en enero luego de ser detenidos previamente en una operación policial en Londres, Escocia y el sur de Gales.

Su página web atrajo a más 22 mil clientes de todo el mundo, que pagaban unos 116 euros al año para ver servicios como castración, extirpación del pene y congelación de miembros.

A los voluntarios de estas operaciones, algunos de ellos considerados en situación vulnerable, se les prometía una parte de los ingresos por los vídeos, que le dieron a Gustavson beneficios de casi 350.000 euros entre 2017 y 2021.

De acuerdo con la fiscal, Caroline Carberry, el imputado realizó las intervenciones hechas en hoteles y pisos de Londres con ayudantes sin formación médica a al menos 13 hombres, uno de ellos de 16 años. En algunos casos las mutilaciones salieron mal y él llamó a urgencias mintiendo sobre el origen de las heridas.

Marius Gustavson, ciudadano noruego residente en el Reino Unido. Foto: redes sociales.
Marius Gustavson, ciudadano noruego residente en el Reino Unido. Foto: redes sociales.

Marius Gustavson fue condenado a prisión perpetua. Foto: redes sociales.

Carberry sostuvo en el juicio que también hay pruebas de que vendía en la web las partes del cuerpo extirpadas y “de canibalismo”, ya que en un caso, explicó, cocinó unos testículos y se los comió en una ensalada.

Mutilación, canibalismo y lesiones

El propio acusado le pidió, en 2017, a uno de sus ayudantes, Damien Byrnes -condenado en enero junto con Nathan Arnold- que le cortara el pene, el cual se encontró cuatro años después en un cajón de su casa. Dos años más tarde organizó que le amputaran la pierna y le quitaran un pezón, de acuerdo con los documentos del proceso.

Según su abogado, Rashvinderjeet Panesar, al constatar “sentimientos de empoderamiento y una mayor aceptación de sí mismo y de su cuerpo", decidió poner en marcha la web.

El abogado alegó que su cliente, que empezó con su adicción tras la ruptura de su matrimonio en 2016, solo quería ayudar a otras personas que, como él, sufrieran integridad corporal, una enfermedad psiquiátrica por la que el individuo quiere amputarse partes del cuerpo sanas.

Marius Gustavson, ciudadano noruego residente en el Reino Unido. Foto: redes sociales.
Marius Gustavson, ciudadano noruego residente en el Reino Unido. Foto: redes sociales.

Marius Gustavson, ciudadano noruego residente en el Reino Unido. Foto: redes sociales.

Por su parte, la fiscal explicó que “ese diagnóstico, si existe, podría explicar por qué mermó y mutiló su propio cuerpo, pero no por qué hizo un negocio lucrativo de mutilar a otros“. Según ella, la motivación era sexual y financiera.

El criminar pudo ser detenido gracias a la denuncia en 2020 de una de sus víctimas, que proporcionó mensajes, vídeos y fotos a la Policía. Este hombre, que no fue identificado por razones legales, dijo que estaba drogado cuando el acusado, quien al principio lo cautivó, lo lesionó por primera vez, y explicó que fue atado y electrocutado.

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