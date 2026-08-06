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Gema Gómez, experta en moda: “Cuando vas a comprar ropa, aplicá la regla de las 72 horas, porque el 95% de las veces no lo necesitás”

La consultora explicó cómo la industria incentiva la compra automática y propuso una pausa de tres días antes de decidirse por una prenda.

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“El 95% de las veces no lo necesitás”, aseguró la experta.
“El 95% de las veces no lo necesitás”, aseguró la experta. Foto: Google
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La consultora y especialista en moda sostenible Gema Gómez compartió sus reflexiones sobre el mundo de las compras, donde analizó los mecanismos que llevan a comprar sin pensar y propuso herramientas para frenar el impulso.

La autora de “Shopping Detox” y con casi 30 años en la industria, advirtió que los picos de compra suelen darse por la noche, cuando el cansancio baja las defensas y el cerebro es más vulnerable. “Cuando ya cortás la parte de responsabilidad, decís: ‘vamos a dejarnos llevar un poquito’”, describió sobre la facilidad de la compra en un clic y la eliminación de barreras.

La especialista señaló que la satisfacción de comprar, impulsada por la dopamina, es real pero dura poco. “Para sentir lo mismo, cada vez necesitás más estímulo”, explicó, y alertó sobre el ciclo de compra automática que puede volverse compulsivo. Muchas veces, ese impulso busca tapar un malestar interno, pero solo deja una sensación de vacío.

Cómo funciona la regla de las 72 horas para evitar compras impulsivas

Para cortar con ese ciclo, Gema Gómez recomendó aplicar la regla de las 72 horas: no comprar durante tres días aquello que se quiso adquirir en piloto automático. “El 95% de las veces no lo necesitás”, aseguró la experta, que sostiene que esa pausa ayuda a tomar conciencia y a conectar con las verdaderas necesidades.

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El consumo en Argentina. Foto: NA

Este tiempo de reflexión no solo evita gastos innecesarios, sino que también permite conocerse mejor. Gómez remarcó que muchas veces la ropa industrial no sienta bien porque no sabemos qué colores nos favorecen o ignoramos que el 70% de los materiales son sintéticos derivados del petróleo, lo que puede afectar la salud.

El desorden del armario y el impacto emocional

La consultora estableció una relación directa entre el orden del armario y el equilibrio emocional. Un placard lleno y desordenado ocupa espacio físico y mental, impidiendo la llegada de cosas nuevas. “Lo que está dentro muchas veces está fuera, y lo que está fuera nos influye a lo que está dentro”, resumió Gómez, quien advirtió que un entorno abarrotado genera estrés.

Para quienes se sienten abrumados por la idea de ordenar, sugirió la “terapia del rincón”: empezar por un solo cajón para lograr satisfacción en pocos minutos y así animarse a seguir.

Ofertas engañosas y el costo oculto de lo “barato”

Gómez también alertó sobre la obsesión por las ofertas, a las que calificó como un “deporte nacional”. Advirtió que muchas veces lo “barato” termina saliendo caro, ya que los precios pueden estar inflados antes de las rebajas y muchas compras terminan olvidadas en el fondo del placard o en un trastero.

El consumo en Argentina. Foto: NA

La especialista cerró que el verdadero costo está en la “bomba tóxica” que puede ser un armario lleno de químicos y fibras sintéticas. Además, explicó que muchas tiendas asumen sobrecostos para no trasladar la suba de precios al consumidor, lo que alimenta un ciclo insostenible.

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