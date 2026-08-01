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Nahir Galarza busca reducir su condena: los dos ejes centrales de la nueva estrategia que plantea su defensa

El abogado de Nahir Galarza, Eduardo Gerard, indicó que el objetivo no es plantear la inocencia de su defendida sino cuestionar la condena recibida por el agravante del vínculo.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Nahir Galarza, condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo.
Nahir Galarza, condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo. Foto: Prime Video
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El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó por unanimidad a la pena de prisión perpetua a Nahir Galarza, de 19 años en aquel momento, por el crimen de Fernando Pastorizzo (20) ocurrido el 29 de diciembre de 2017, como autora material del delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Desde entonces, la reclusa de ahora 27 años permanece detenida en la Unidad Penal N°6 “Concepción Arenal” en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Su condena fue confirmada por la Cámara de Casación de Entre Ríos en agosto de 2019 luego de que la defensa de Galarza apelara la decisión del Tribunal de la provincia. Un año después, en 2020, la sentencia quedó firme por parte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y, en 2024, por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, esta semana se supo que los abogados de Nahir Galarza buscarán reducir la condena de la mujer con la presentación de un nuevo recurso extraordinario con dos ejes centrales ante Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ).

Cuál es la nueva estrategia judicial que encabeza la defensa de Nahir Galarza

El objetivo de la defensa de Nahir Galarza es que se analice nuevamente el fallo que la condenó a prisión perpetua con 19 años, siendo la mujer más joven en recibir esa pena en la Argentina. Los abogados creen que es posible reducir los años en prisión de su defendida y que así pueda salir antes de la cárcel.

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Nahir Galarza, condena.
Nahir Galarza es la mujer más joven condenada a prisión perpetua en Argentina.

No obstante, aclararon que su pedido no trata de negar que Galarza haya asesinado con un arma de fuego (la pistola reglamentaria de su padre policía) a su novio Fernando Pastorizzo en el cruce de las calles General Paz y Artigas, en el barrio Tomás de Rocamora de Gualeguaychú, sino que se revise el agravante “del vínculo de pareja”.

Qué dice el recurso presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos

Eduardo Gerard, abogado de Nahir Galarza indicó que la joven no quiere mostrar su inocencia.Admite su responsabilidad y el homicidio”, expresó el letrado en diálogo con TN. Sin embargo, en su planteo legal, pone en duda los elementos presentados en contra de su defendida durante el juicio.

En concreto, Gerard cuestionó la calificación de “homicidio agravado” apuntando a la tareas realizadas por perito informática de la Policía de Entre Ríos, Gabriela Laiño.

Nahir Galarza, condena.
Fernando Pastorizzo y Nahir Galarza. Foto: Redes

Por otra parte, también cruzó a los jueces del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú por interpretación de la relación de la joven y la víctima y por no hacerlo con perspectiva de género.

El artículo 527 del Código Procesal Penal: la clave legal del planteo en el caso de Nahir Galarza

Las vías de apelación ordinarias ya están agotadas dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme su sentencia en el año 2024. No obstante, para la presentación de esta acción de revisión de la pena, Eduardo Gerard acudió al Artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos que permite analizar -en circunstancia excepcionales- sentencias que han quedado firmes.

El cuestionamiento a la pericia informática clave del juicio

En su escrito, el abogado Eduardo Gerard sostuvo que la profesional Gabriela Laiño no contaba con el título habilitante para desempeñar esta función, pero que su pericia (aportó mensajes de WhatsApp, Facebook e Instagram entre ambos en un informe de más de 1.500 páginas) fue fundamental para probar el vínculo de pareja que tenían Nahir y Fernando.

Por qué se pone en duda el agravante por el vínculo en la condena

La defensa de Nahir Galarza precisó que, durante el debate oral y público realizado en el año 2018, no se pudo probar que ambos hayan tenido un proyecto en común, algo relevante para utilizar el “agravante” del vínculo. Para el Gerard, el hecho de que los jóvenes mantuvieran “relaciones sexuales” no afirma un vínculo de pareja formal.

Qué impacto tendría una modificación de la calificación legal en la pena

La presentación del recurso de la defensa de Nahir Galarza ante el Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) no confirma que los jueces vayan a revisar efectivamente el escrito.

Los magistrados, primero, analizarán si corresponde y, en caso de que lo acepten, entonces procederán a estudiar los fundamentos del documento. Según Eduardo Gerard, la primera audiencia podría realizarse a fines de este año y la resolución se daría a conocer en 2027.

Nahir Galarza, condena.
Nahir Galarza permanece detenida en la Unidad Penal N°6 “Concepción Arenal” de Paraná.

En caso de que los jueces acepten el planteo del abogado, Nahir Galarza podría ser beneficiada con una amplia reducción de su pena. En 2018, el Tribunal Tribunal de Entre Ríos rechazó los agravantes por alevosía y quedó condenada por “homicidio agravado por el vínculo”.

Si es descartado este agravante, entonces, podría quedar enmarcado en la calificación de homicidio simple. Según el artículo 79 del Código Penal de la Argentina, este delito tiene una pena de 8 a 25 años de prisión.

Nahir GalarzaCrímenes
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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