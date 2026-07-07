La falsa entrevista laboral que terminó en un crimen: el caso de Araceli Ramos

El hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2013. Foto: Revista Quorum

El 30 de septiembre de 2013 Araceli Ramos, una joven de 19 años oriunda de El Dorado en Misiones, se fue de su casa en Loma Hermosa, localidad bonaerense ubicada entre los partidos San Martín y Tres de Febrero, y nunca más volvió. La adolescente vivía con su madre y sus hermanos y, como en ese momento, la mujer no se encontraba le dejó una nota para avisarle a dónde se iba.

En ese mensaje, la joven le explicó que tenía una entrevista laboral. Se trataba de una oferta que le interesaba y que probablemente le permitiría progresar. Para que estuviera al tanto, Araceli le dejó la dirección del lugar al que se dirigía: Puan 3754, en Caseros, a no más de 6 kilómetros de su casa. El itinerario era sencillo. En 30 minutos estaría en el lugar después de probablemente haberse tomado un solo colectivo que une a ambas localidades, haría la entrevista y luego volvería a la casa de su madre. Lamentablemente eso no sucedió y esa mañana del 30 de septiembre de 2013, sería la última vez que Griselda González vería con vida a su hija.

El recorrido de Araceli Ramos hasta el domicilio de la “falsa entrevista” en Caseros

Araceli salió de su casa poco después del mediodía de aquel 30 de septiembre. No fue directamente a la entrevista. Primero pasó por el domicilio de una amiga ubicado en Villa Bosch, así quedó constatado gracias a los movimientos de su tarjeta SUBE. Conversaron hasta las 14:00h hasta que Araceli notó que ya era hora de irse a la entrevista en la calle Puan. La joven fue vista por última vez a las 14:30h.

Araceli Ramos tenía 19 años. Foto: Archivo Infojus Noticias

Griselda comenzó a preocuparse cerca de las 19:00h. Es que su hija le había dicho que volvería a las 18:30h y ya había pasado media hora. Además, no contestaba los mensajes y tampoco las llamadas. No era normal que Araceli no se comunicara con su madre si es que algo había pasado. Por eso, de inmediato, se dirigió a la Policía para hacer la denuncia por desaparición y así comenzó una intensa búsqueda para tratar de encontrar a la joven de 19 años.

Ahora bien, a diferencia de otros casos, los investigadores contaban con una dirección, la de la calle Puan al 3754, la misma que había dejado Araceli en la nota a su mamá. Allí supuestamente se desarrollaría la entrevista laboral para la que había sido contactada.

La clave: la dirección que dejó Araceli en su nota

Los efectivos policiales se dirigieron al lugar en Caseros y se encontraron con que se trataba de un domicilio particular y que pertenecía a Aída Amoroso. Lo que llamó aún más la atención de los agentes es que lograron saber, a través de testimonios de vecinos, que la mujer de 82 años se encontraba desaparecida desde hacía más de 20 días. Entonces: ¿Quién estaba detrás de la búsqueda laboral a través de la cual había sido captada Araceli y por qué había dado la dirección de una anciana desaparecida?

Araceli Ramos estuvo desaparecida por 12 días. Foto: Infojus Noticias

Walter Vinader, el exprefecto detrás del femicidio de Araceli

El nombre del primer y único sospechoso del hecho (ahora condenado) no tardó en aparecer: Walter Vinader, un ex prefecto de 38 años. Los registros de las llamadas telefónicas de Araceli permitieron confirmar que la joven había sido contactada por Vinader en al menos 20 ocasiones. También le había escrito a través de Facebook para citarla a la supuesta entrevista laboral en ese domicilio de Caseros ¿Y por qué en esa casa? ¿Cuál era su vínculo con Amoroso?

Vinader había estado preso dos años antes por una causa de hostigamiento y amenazas. En prisión conoció a Emilio Rezzónico, el hijo de Aída Amoroso. El hombre había muerto en la cárcel hacía muy poco tiempo y luego se pudo confirmar que Vinader, ya en libertad, acudió a la casa de Amoroso en agosto de 2013 para comunicarle la noticia de su fallecimiento. A partir de ese momento, el exprefecto comenzó a tener mayor contacto con la anciana ya que se había presentado como “amigo de su hijo”. Sin embargo, a mediados de septiembre, la mujer desapareció y hasta el día de hoy no se sabe dónde está ni qué pasó con ella.

Con esta información en manos de la Justicia, Vinader quedó detenido. La Policía procedió no solo a hacer un allanamiento en la casa de Caseros sino también en el domicilio personal del exprefecto ubicado en el barrio porteño de Mataderos. Allí los oficiales encontraron la escritura de la casa de Amoroso, es decir, que muy probablemente el objetivo del sujeto era quedarse con la propiedad de la anciana para luego perpetrar el crimen de Araceli.

Walter Vinader. Foto: Infojus Noticias

Las horas de Araceli en la casa de Caseros

Durante los allanamientos, los efectivos encontraron entre las pertenencias de Vinader un video realmente perturbador. Se trataba de un material filmado él mismo aquel 30 de septiembre de 2013. Frente a la cámara estaba Araceli, visiblemente atemorizada por la situación. En ese video, la joven dice llamarse Rocío y, obligada por Vinader, dice que si a ella le pasa algo “sería culpa de tres policías y de una mujer que había sido novia del exprefecto”. Además, esos efectivos habían llevado a cabo el asesinato de una mujer de nombre Verónica Celeste Fernández, una trabajadora sexual de 32 años cuyo crimen había ocurrido en 2012 y nunca había sido investigado.

Walter Vinader, el exprefecto condenado. Foto: Infojus Noticias

En el juicio, los investigadores sostuvieron que el crimen de Araceli fue perpetrado por Vinader en venganza a su exnovia y a esos tres policías, que lo habían arrestado por amenazas y hostigamiento.

El hallazgo del cuerpo

Mientras Vinader continuaba detenido y se negaba a declarar, la Policía aún no podía encontrar el cuerpo de Araceli. Sin embargo, el testimonio de un remisero fue elemental para el hallazgo. El hombre se presentó espontáneamente ante la Justicia y dijo que luego de ver las noticias reconoció el rostro de Vinader.

El conductor declaró que lo había llevado hacía unas semanas y que su comportamiento le había parecido extraño. Lo había recogido en el domicilio de Mataderos y llevaba un bulto. El remisero reveló que al preguntarle qué era lo que tenía, el ex prefecto aseguró que se trataba de una antena telefónica, ya que él se desempeñaba como técnico. La dirección a la que se dirigía también era extraña: Crovara y Avenida General Paz en medio de un descampado.

Finalmente, el 11 de octubre de 2013, tras un importante operativo montado en la zona, la Policía halló los restos de Araceli: se encontraba atada de pies y manos envuelta en varias bolsas. La autopsia confirmó que había sido asesinada a golpes y luego estrangulada. Por el estado del cuerpo, los médicos forenses no pudieron determinar si había sido abusada.

La Justicia condenó a Walter Vinader a prisión perpetua

En el años 2016, el ex prefecto fue llevado a juicio por el femicidio de Araceli Ramos y por la desaparición de Aída Amoroso. El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°4 de San Martín condenó a la pena máxima de prisión perpetua por los delitos de “privación ilegal de la libertad coactiva en concurso ideal con homicidio criminis causa” por Araceli Ramos y de “privación ilegal de la libertad coactiva agravada” por Aída Amoroso, cuyo cuerpo jamás apareció.

Araceli Ramos tenía 19 años. Foto: Infojus Noticias

Si bien, la defensa de Vinader presentó diversidad de recursos para apelar la pena, en marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua para el ex prefecto, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de San Martín en José León Suárez.

En tanto, el crimen de Verónica Celeste Fernández continúa impune, aunque por las condiciones en las que fue cometido su homicidio -similares a las de Araceli- se cree que Vinader también podría estar detrás de su asesinato.