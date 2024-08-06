Tensión en Medio Oriente: 3 motivos por los que China quiere ponerle fin a la guerra en Gaza

Ataque de Israel en zona humanitaria en Gaza. Foto: Reuters

La tensión global no cede espacio en Medio Oriente. La alternancia de momentos de diálogo con una nueva ronda de enfrentamientos se viene repitiendo con regularidad, con la posibilidad siempre cierta –a veces más lejana, a veces, como ahora, más cercana-, de que la situación se salga completamente fuera de control y estalle una guerra general en la región.

Diálogo en Beijing

El último gran intento de llevar paz a la región pareciera terminar nuevamente en un rotundo fracaso. El 23 de julio pasado se reunieron en Beijing 14 facciones palestinas, entre ellas Hamas y Fatah, las más relevantes, para acordar el comienzo de un proceso de reconciliación que incluiría formar un gobierno de unidad que permita abordar el conflicto con Israel de una mejor manera.

14 facciones palestinas firmaron un acuerdo de unidad. Foto: EFE.

14 facciones palestinas firmaron un acuerdo de unidad. Foto: EFE.

El eje central, para China, no es darle apoyo a la causa palestina, sino tratar de encontrar la manera de terminar el conflicto en Medio Oriente. Lograr la unidad entre palestinos para negociar las condiciones de forma unificada podría ser una señal hacia Israel de que hay así posibilidades de negociar sobre bases sólidas.

Terminar el conflicto, para Beijing, supondría lograr tres cuestiones de gran valor geopolítico:

La primera relacionada a sus necesidades energéticas. Gran parte de sus importaciones de petróleo salen de Medio Oriente, asegurarse un suministro constante es vital para la seguridad nacional china; La segunda, relacionada a su gran proyecto, la nueva ruta de la seda. Medio Oriente, por su ubicación en el mapa, es crucial en el desarrollo de la infraestructura necesaria para concretar la iniciativa; La tercera, ser quien lleva la paz a una región que en las últimas décadas no escatima en conflictos, sería un logro inédito. Desde lo simbólico, el prestigio que obtendría ayudaría a alimentar su condición ya no de socio comercial o mediador, sino de una verdadera potencia global.

¿Y ahora?

Sin embargo, la iniciativa no parece haber resultado exitosa. Pocos días después de la cumbre en la capital china, fue asesinado el líder de Hamás mientras se encontraba en Irán, hecho que se atribuye a Israel.

Israel confirmó la muerte de Mohamed Deif, uno de los líderes de Hamás. Video: Reuters.

A partir de allí, nuevamente ha comenzado a aumentar la tensión dado que Irán amenazó a Israel con represalias por este hecho, y en consecuencia EE. UU. ha decidido reforzar su presencia militar en Medio Oriente, especialmente las ubicadas en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, en el medio de los cuales se encuentra el Estrecho de Ormuz, la yugular del petróleo. Un problema en esta región tendría serias consecuencias a nivel global.

Debemos recordar que, de todas maneras, la actitud estadounidense de reforzar sus tropas en la región no es nueva. Lo hizo en el mar Rojo cuando comenzaron los ataques de los hutíes, aunque sin tanta suerte en esa ocasión. Lejos de frenarlos, los hutíes se envalentonaron y han atacado durante meses los cargueros que pasan por el mar Rojo, ocasionando su desvío por rutas más largas y, por tanto, más caras. ¿Funcionará la disuasión en este caso, o será que nuevamente la presencia de tropas norteamericanas motive a algún actor a escalar la situación?