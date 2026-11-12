Malas noticias para Arruabarrena: Santiago Ascacibar sufrió una lesión en la rodilla y está en duda para la semifinal de la Copa Argentina

Boca vs Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Foto: X @Copa_Argentina

La consagración de Boca en la Tabla Anual dejó una mala noticia para el Vasco Arruabarrena: la lesión de Santiago Ascacibar, quien sufrió una dura infracción en los minutos finales del encuentro ante Defensa y Justicia y está en duda para el encuentro ante Banfield por la semfinal de la Copa Argentina.

Cuando hinchas y jugadores aguardaban el final tras el agónico tanto de Enner Valencia, el Ruso sufrió una entrada de Valentín Loza, futbolista del Halcón, que le generó molestias.

Golpe sobre Santiago Ascacibar en el Boca - Defensa y Justicia. Foto: Captura de video.

Con el correr de los días, el ex volante de Estudiantes seguía con molestias y en su rodilla derecha. Ante esto, desde el Departamento Médico xeneize determinaron que se haga estudios, que revelaron que sufre un esguince de rodilla grado 1.

Pese a dicho parte, el jugador sería parte de la delegación que viaje a Mendoza para enfrentar al Taladro y está en duda para integrar el 11 que busque una nueva final.

Santiago Ascacibar, Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

En caso de no ser titular, la decisión sería para cuidarlo de cara a la final de la Copa Sudamericana del próximo 21 de noviembre, en el club de La Ribera se medirá ante Atlético Mineiro.

Otros futbolistas “entre algodones”

Otro de los “tocados” es Lautaro Blanco, uno de los jugadores con mayor cantidad de minutos en el año, también podría descansar ante los de Troglio y en su lugar aparecería Malcom Braida.

Lautaro Blanco, lateral izquierdo de Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

En tanto, quien sí formaría parte de los once sería el capitán Leandro Paredes, quien pese a dejar el campo el pasado sábado, viene trabajando a la par de sus compañeros y no se perdería uno de los duelos definitorios del semestre.

La delegación xeneize partirá hacia territorio mendocino este viernes al mediodía para hospedarse en el hotel Hilton de Guaymallén, donde permanecerá concentrada hasta el inicio del encuentro decisivo por el certamen federal.