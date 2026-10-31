comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1980, China implementó la política del hijo único: 46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

En 2025, se produjeron en China solo 7.9 millones de nacimientos, una cifra preocupante para el país asiático que decidió hace algunos años dar marcha atrás con la política del hijo único.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
China continúa con una notable baja de natalidad
China continúa con una notable baja de natalidad y preocupan sus cifras. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Después de la India, China es el segundo país más poblado del mundo con un total aproximado de 1.405 millones de habitantes, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística de China. Con el objetivo de poner fin a un crecimiento exponencial de la población, el país asiático dispuso en el año 1979 una normativa de restricción: solicitaban a las parejas que tuvieran un solo hijo.

En últimos años, el paradigma cambió completamente ya que se empezó a mostrar una notoria caída de la natalidad. Por tal motivo, la política del hijo único se flexibilizó. Fue en 2013 que el Gobierno chino empezó a permitir a los habitantes que tuvieran dos hijos. Y, finalmente, en 2021, autorizó 3 hijos por pareja.

El origen de la medida poblacional adoptada en 1980

La normativa del hijo único fue dispuesta por el gobierno de Deng Xiaoping a finales de 1979 y principios de 1989. El político del Partido Comunista Chino tenía el objetivo de llevar a cabo un plan de desarrollo de la economía del país y creyó que era indispensable prohibirle a las parejas tener más de un un hijo.

Para ese entonces la población era de 1 mil millones de habitantes y era necesario poner un freno a la expansión, sobre todo, en los centros urbanos. Otra importante parte del proyecto era planificar una política social basada en esta política.

Contenido Recomendado

Plantó árboles durante 40 años para frenar el desierto:ayudó a recuperar 4.667 hectáreas en China

Plantó árboles durante 40 años para frenar el desierto: ayudó a recuperar 4.667 hectáreas en China

Mbappé pidió disculpas a China tras la polémica por el meme de Mao Zedong:“Estoy sinceramente arrepentido”

El meme de Mbappé que lo vincula a Mao
China continúa con una notable baja de natalidad
La política de un solo hijo por pareja se estableció a finales de 1979. Foto: Reuters

De acuerdo a investigadores de la Universidad de Stanford, se habrían reducido un 38% los nacimientos de niños en el período que estuvo vigente la medida.

El fin definitivo de la controvertida política del hijo único en 2015

Una política tan restrictiva dio sus frutos pero también trajo consecuencias no tan beneficiosas para China. La primera tuvo que ver con el envejecimiento de la población.

Esta realidad hacía que cada vez menos personas estuvieran inmersas en el mercado laboral, algo que se tradujo en una verdadera carga en el sistema previsional y de obras sociales.

De esta manera, la política de hijo único fue modificándose aunque de manera paulatina. Si bien en 2013 comenzaron a permitir un segundo bebé por pareja, los cambios demográficos no se vieron de inmediato.

La flexibilización normativa: de la restricción absoluta a permitir hasta 3 hijos por pareja

A partir del 20 de agosto de 2021, el Gobierno de China modificó la Ley de Población y Planificación Familiar y autorizó a las parejas a tener hasta 3 hijos viendo que la flexibilización anterior no era suficiente. En 2020, la tasa de fecundidad global del país había alcanzado el 1,3 hijos por mujer.

¿Funcionó? A priori no. En los últimos años, el número de nacimientos continuó bajando: en 2025 se produjeron 7.9 millones de nacimientos casi 3 millones menos que en 2021.

Intercambio de bebés
China no logra revertir la baja en la tasa de natalidad. Foto: Bezoya

Indicadores actuales sobre la crisis de nacimientos a 46 años de la ley original

Los indicadores demográficos actuales para China no son los mejores. El país asiático no ha logrado revertir las consecuencias que se produjeron en la población a partir de la ley de 1980.

A pesar de que las personas tienen permitido tener hasta tres hijos por pareja, lo cierto es que los costos de crianza por cada bebé, los elevados precios de vivienda y cierta incertidumbre laboral y económica no han sido los motores ideales para formar una familia más numerosa.

Existe otro factor cultural vinculado a las nuevas generaciones y su deseo de no convertirse en padres. Este fenómeno se ve incluso en nuestro país que viene sufriendo una de las caídas en tasa de natalidad más importantes de los últimos años. En la Argentina, los nacimientos se redujeron en un 47% en diez años y la tasa global de fecundidad cayó a 1,2 hijo por mujer.

ChinaPoblación mundialNacimiento
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil:“Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

    Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil: “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

  2. La megaconstrucción de 1.366 millones de euros bajo un hospital:12 estaciones de metro y excavaciones a 22 metros de profundidad

    La megaconstrucción de 1.366 millones de euros bajo un hospital: 12 estaciones de metro y excavaciones a 22 metros de profundidad

  3. Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

    Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador: ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

  4. Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei:“Recuerdo con nostalgia...”

    Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei: “Recuerdo con nostalgia...”

  5. Elon Musk pidió votar por los republicanos y lanzó una advertencia si el partido de Trump pierde en Estados Unidos

    Elon Musk pidió votar por los republicanos y lanzó una advertencia si el partido de Trump pierde en Estados Unidos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

Gustavo Menéndez recibió a Ricardo Quintela en Merlo y hablaron sobre el futuro del peronismo

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Nuevo aumento de peajes en Buenos Aires:las 2 rutas donde las tarifas subieron más del 100%

El riesgo país se acercó a los 800 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 6% en el cierre de octubre 2026

Internacionales

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

China continúa con una notable baja de natalidad

Elon Musk pidió votar por los republicanos y lanzó una advertencia si el partido de Trump pierde en Estados Unidos

El fenómeno económico de Polonia:pasó en renta per cápita a Japón y se posiciona como uno de los nuevos gigantes de Europa

Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil:“Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”