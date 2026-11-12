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Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo por su romance con una presunta espía

La salida del empresario se da en medio de un polémico contexto, luego de que se haya dado a conocer su romance con una presunta espía china.

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Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Reuters
Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Reuters
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El CEO de Nvidia, Jensen Huang, renunció este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, que nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.

Según Reuters, Jensen Huang reconoció haber sido infiel a su esposa, pero no identificó públicamente a la mujer involucrada.
Según Reuters, Jensen Huang reconoció haber sido infiel a su esposa, pero no identificó públicamente a la mujer involucrada. Foto: Reuters.

Jensen Huang dejó la dirección ejecutiva tras 33 años al frente de la compañía. Esta situación generó una de las mayores crisis de la historia de Nvidia. Su fundador y hasta ahora director ejecutivo, Jensen Huang, presentó su renuncia este jueves y dejó también su lugar en el directorio.

La transición se produce en un momento especialmente delicado para Nvidia, que se convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo gracias al desarrollo de procesadores utilizados para inteligencia artificial (IA).

Por qué renunció Jensen Huang a Nvidia

La salida de Huang se produjo después de que trascendieran informaciones sobre presuntos vínculos personales con una empresaria china señalada por las autoridades estadounidenses como sospechosa de mantener relaciones con los servicios de inteligencia de Pekín.

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Santiago Peña - Raúl Cubas Grau.

A esa controversia se sumaron versiones sobre una presunta relación extramatrimonial con una ejecutiva de la propia compañía. Las informaciones incrementaron la presión sobre el empresario y abrieron interrogantes sobre el gobierno corporativo de Nvidia.

El directorio ya había anunciado el inicio de una investigación independiente para analizar los reportes sobre un supuesto intento de inteligencia extranjera dirigido contra Huang.

En un comunicado publicado el 8 de noviembre, la compañía explicó que un comité integrado por directores independientes, con asistencia de abogados externos, supervisaría el procedimiento. También aclaró que no tenía motivos para considerar que se hubieran comprometido la seguridad nacional estadounidense ni los secretos comerciales de Nvidia.

La renuncia se conoció mientras la investigación continuaba bajo la atención de los mercados y las autoridades.

Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia

Colette Kress asumió la conducción ejecutiva de Nvidia de manera transitoria, mientras el directorio inicia la búsqueda de un reemplazante permanente.

La ejecutiva forma parte de la alta dirección de la compañía desde 2013 y hasta ahora ocupaba el cargo de directora financiera. Durante más de una década fue una de las principales responsables de comunicar los resultados económicos y las perspectivas comerciales de la fabricante de chips.

Antes de incorporarse a Nvidia, desarrolló su carrera profesional en empresas como Texas Instruments, Cisco y Microsoft.

Colette Kress, la nueva directora financiera de Nvidia
Colette Kress, la nueva directora financiera de Nvidia. Foto: via REUTERS

Su designación busca garantizar la continuidad de las operaciones en una compañía que tiene un papel central en el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. Sin embargo, todavía queda por resolver quién asumirá el liderazgo definitivo.

Las acciones de Nvidia cayeron y creció la preocupación de los inversores

La crisis tuvo un impacto inmediato en Wall Street. Las acciones de Nvidia llegaron a registrar una caída cercana al 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, en medio de la incertidumbre por la salida de su fundador.

El movimiento también repercutió sobre otros activos tecnológicos y los contratos de futuros vinculados al Nasdaq.

La reacción se explica, en parte, por la importancia estratégica que tiene Huang dentro de la empresa. Desde su fundación en 1993, el empresario condujo la transformación de Nvidia, que pasó de fabricar procesadores gráficos para videojuegos a convertirse en uno de los principales proveedores de tecnología para centros de datos y modelos de inteligencia artificial.

La compañía había alcanzado una capitalización bursátil cercana a los 4 billones de dólares, por lo que cualquier cambio en su conducción tiene consecuencias para el conjunto del sector tecnológico.

Cuándo presenta Nvidia sus próximos resultados financieros

La transición también coincide con una fecha importante para los inversores. Nvidia tiene previsto presentar sus próximos resultados financieros el 17 de noviembre, una instancia en la que el mercado buscará precisiones sobre el impacto de la salida de Huang.

Nvidia.
El 17 de noviembre Nvidia deberá presentar sus resultados financieros. Foto: REUTERS

Los analistas estarán atentos a las perspectivas comerciales, la demanda de sus procesadores y la continuidad de los planes de desarrollo tecnológico.

Para Kress, el desafío será sostener la confianza de los accionistas y garantizar que el cambio de conducción no afecte la posición de Nvidia en el competitivo mercado mundial de la inteligencia artificial.

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