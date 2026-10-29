comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Plantó árboles durante 40 años para frenar el desierto: ayudó a recuperar 4.667 hectáreas en China

La iniciativa de Yin Yuzhen en Mongolia Interior inspiró a cientos de familias y transformó un desierto en un bosque tras décadas de trabajo.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Plantó árboles durante 40 años para frenar el desierto: ayudó a recuperar 4.667 hectáreas en China
Plantó árboles durante 40 años para frenar el desierto: ayudó a recuperar 4.667 hectáreas en China Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el corazón de Mongolia Interior, al norte de China, el paisaje de dunas y tormentas de arena parecía inalterable hasta que Yin Yuzhen decidió cambiar la historia. En 1985, se instaló en la región de Ordos y, al año siguiente, invirtió el dinero de la venta de una oveja familiar para comprar 600 plantines. Los plantó cerca de su casa, pero una tormenta arrasó con casi todos: menos de diez sobrevivieron.

Lejos de rendirse, Yin y su marido, Bai Wanxiang, continuaron con la tarea de plantar árboles, abriendo hoyos en la arena, regando y afirmando cada ejemplar en un terreno hostil. El desafío era enorme: el clima árido y el suelo arenoso dificultaban la supervivencia de los plantines.

El esfuerzo colectivo que frenó el avance del desierto

Con el paso de los años, el trabajo de Yin se integró a un esfuerzo mayor para combatir la desertificación en la zona. Según un informe de People’s Daily, en las inmediaciones de su hogar se recuperaron más de 70.000 mu —unas 4.667 hectáreas— y se plantaron más de ocho millones de árboles.

La iniciativa de Yin Yuzhen en Mongolia Interior inspiró a cientos de familias y transformó un desierto en un bosque tras décadas de trabajo.
La iniciativa de Yin Yuzhen en Mongolia Interior inspiró a cientos de familias y transformó un desierto en un bosque tras décadas de trabajo. Foto: Gemini

La transformación del paisaje no solo benefició a su familia. Más de 240 hogares de la región se sumaron a la plantación de árboles y desarrollaron sus propios proyectos forestales, multiplicando el impacto ambiental y social.

Contenido Recomendado

Creían que el hielo de Marte tenía hasta un 25% de polvo, pero un nuevo estudio encontró algo muy diferente

El hielo del polo norte de Marte tenía un misterio: un nuevo estudio cambió las estimaciones sobre su composición.

Calendario de eventos astronómicos en septiembre 2026:Luna llena, planetas y las fechas clave para mirar el cielo en Argentina

Luna Llena de mayo. Foto: Unsplash.

Un ejemplo de perseverancia y cambio ambiental

La historia de Yin Yuzhen se convirtió en símbolo de perseverancia frente a la desertificación. Lo que comenzó con unos pocos plantines y el esfuerzo de una familia terminó por movilizar a toda una comunidad, demostrando que el trabajo sostenido puede revertir décadas de degradación ambiental.

Hoy, la región que alguna vez estuvo dominada por dunas y tormentas de arena muestra un nuevo rostro, gracias a la iniciativa de quienes apostaron por el verde en medio del desierto.

PlanetasChinaEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Mariluz del Campo, jardinera de “La granja de mis sueños”:“Si le insertas un clavo a un árbol frutal, empezará a dar frutos muy rápido porque le da estrés”

    Mariluz del Campo, jardinera de “La granja de mis sueños”: “Si le insertas un clavo a un árbol frutal, empezará a dar frutos muy rápido porque le da estrés”

  2. En 2020, una pareja desempleada empezó a construir su casa sustentable:cuatro años después, la vivienda alcanzó los 85 m² con 20.000 botellas de vidrio

    En 2020, una pareja desempleada empezó a construir su casa sustentable: cuatro años después, la vivienda alcanzó los 85 m² con 20.000 botellas de vidrio

  3. En 2020, empezó a reciclar plástico con un horno casero en Mar del Plata:6 años después, recuperó más de 15 toneladas y fabrica muebles

    En 2020, empezó a reciclar plástico con un horno casero en Mar del Plata: 6 años después, recuperó más de 15 toneladas y fabrica muebles

  4. Hace 10 años, una pareja comenzó a construir una casa con materiales reciclados para recibir a su nieto:el sueño que unió a sus vecinos

    Hace 10 años, una pareja comenzó a construir una casa con materiales reciclados para recibir a su nieto: el sueño que unió a sus vecinos

  5. Crece hasta 30 centímetros y tiene flores de varios colores:así es el clavel chino, ideal para macetas y balcones

    Crece hasta 30 centímetros y tiene flores de varios colores: así es el clavel chino, ideal para macetas y balcones
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

José Larralde cumplió 89 años, un músico recordó cuando lo interceptó cerca del subte y terminaron hablando casi 1 hora:el encuentro que emocionó al folklore

José Larralde con Rafa Doorish folklore música popular

Dolor en la música argentina:murió Juan Marcelo a los 82 años, el artista que cantó “Bailando en una pata”, musicalizó “Rolando Rivas, taxista” y fue ídolo en los 70

644 días antes de fallecer, Freddie Mercury subió por última vez a un escenario, pronunció cuatro palabras y se retiró en silencio

Dolor en la música popular:murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

Tecnología

Apple lanzó la MacBook Pro táctil desde US$2.899:furor por la vuelta del logo iluminado después de 10 años

Apple lanzó la MacBook Pro táctil

Crearon un “robot capibara” para ayudar a niños con autismo:fueron elegidos entre más de 400 proyectos y llegaron a Italia

Cómo pedirle a ChatGPT una crítica sin filtro sobre tu personalidad:el prompt que se volvió tendencia

Un fin de semana para jugar gratis:EVA 2026 reúne más de 100 videojuegos argentinos en Buenos Aires

Turismo

Cerró en 1983 y 34 años después volvió a abrir:es un bodegón histórico de CABA que frecuentó Federico García Lorca

El Tropezón

Tiene apenas 84.500 habitantes, pero recibe más de 550.000 turistas al año:el paraíso de Brasil con 46 playas y más de 100 kilómetros de costa

Cómo viajar a Luján para ver al Papa León XIV desde CABA

Durante 2 días, una histórica avenida de Buenos Aires se convertirá en una feria con más de 80 puestos de libros y entrada gratis