Plantó árboles durante 40 años para frenar el desierto: ayudó a recuperar 4.667 hectáreas en China Foto: Gemini

En el corazón de Mongolia Interior, al norte de China, el paisaje de dunas y tormentas de arena parecía inalterable hasta que Yin Yuzhen decidió cambiar la historia. En 1985, se instaló en la región de Ordos y, al año siguiente, invirtió el dinero de la venta de una oveja familiar para comprar 600 plantines. Los plantó cerca de su casa, pero una tormenta arrasó con casi todos: menos de diez sobrevivieron.

Lejos de rendirse, Yin y su marido, Bai Wanxiang, continuaron con la tarea de plantar árboles, abriendo hoyos en la arena, regando y afirmando cada ejemplar en un terreno hostil. El desafío era enorme: el clima árido y el suelo arenoso dificultaban la supervivencia de los plantines.

El esfuerzo colectivo que frenó el avance del desierto

Con el paso de los años, el trabajo de Yin se integró a un esfuerzo mayor para combatir la desertificación en la zona. Según un informe de People’s Daily, en las inmediaciones de su hogar se recuperaron más de 70.000 mu —unas 4.667 hectáreas— y se plantaron más de ocho millones de árboles.

La iniciativa de Yin Yuzhen en Mongolia Interior inspiró a cientos de familias y transformó un desierto en un bosque tras décadas de trabajo. Foto: Gemini

La transformación del paisaje no solo benefició a su familia. Más de 240 hogares de la región se sumaron a la plantación de árboles y desarrollaron sus propios proyectos forestales, multiplicando el impacto ambiental y social.

Un ejemplo de perseverancia y cambio ambiental

La historia de Yin Yuzhen se convirtió en símbolo de perseverancia frente a la desertificación. Lo que comenzó con unos pocos plantines y el esfuerzo de una familia terminó por movilizar a toda una comunidad, demostrando que el trabajo sostenido puede revertir décadas de degradación ambiental.

Hoy, la región que alguna vez estuvo dominada por dunas y tormentas de arena muestra un nuevo rostro, gracias a la iniciativa de quienes apostaron por el verde en medio del desierto.