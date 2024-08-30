Quién es Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia que fue detenido en Buenos Aires

Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.

Leonardo Bertulazzi fue detenido este jueves en Buenos Aires. El hombre nacido en Italia es un exintegrante de Brigadas Rojas, un grupo armado de extrema izquierda. Esto ocurrió luego de que se le haya quitado el estado de refugiado con el que contaba hace 20 años, según detalló el Ministerio de Seguridad.

A través de un comunicado, detallaron: “En el marco de un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la acción de la Policía Federal Argentina y la Agregaduría Policial de Italia, fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires el ciudadano italiano Leonardo Bertulazzi”.

Policía argentina detiene a exmiembro de las Brigadas Rojas italianas en Buenos Aires.

El texto también mencionó que el italiano era un “terrorista”, por lo que se le sacó su estado de refugiado político. El estatus lo había recibido en 2004 por parte de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), por lo que finalmente pasó a ser buscado por las autoridades, que dieron con su paradero con el apoyo de las autoridades italianas.

“Gracias a la colaboración internacional y al trabajo minucioso del Gobierno argentino, se ha logrado cerrar este capítulo y poner fin a su situación de impunidad”, mencionó el Ministerio de Seguridad.

Leonardo Bertulazzi, detenido en Argentina. Foto: Ministerio de Seguridad.

Leonardo Bertulazzi, detenido en Argentina. Foto: Ministerio de Seguridad.

Quién es Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas

Leonardo Bertulazzi tiene 72 años y formó parte de la columna genovesa de las Brigadas Rojas, una agrupación de extrema izquierda que llevó adelante una serie de atentados en Italia entre 1960 y 1980, décadas que formaron los llamados “Años de Plomo”.

Leonardo Bertulazzi.

Leonardo Bertulazzi.

Justamente, este periodo estuvo marcado a fuego por la lucha armada y la tensión política en el país europeo. Entre otros casos recordados, las Brigadas Rojas secuestraron y asesinaron en 1978 a Aldo Moro, ex primer ministro y líder del histórico partido Democracia Cristiana, un magnicidio que conmocionó a Italia y el mundo.

Por su parte, Bertulazzi fue declarado como culpable, entre otros delitos, de participar en el secuestro del ingeniero naval Piero Costa, ocurrido en Génova el 12 de enero de 1977. Durante 2002, ya había sido detenido en Argentina, pero la extradición a su país natal fue rechazada, por lo que permaneció en el país en condición de refugiado.

Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.

Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.

El italiano, que permanecía prófugo de las autoridades italianas desde 1980, deberá cumplir una condena total de 27 años de prisión por secuestro, asociación subversiva, banda armada y más.