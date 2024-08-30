comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Quién es Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia que fue detenido en Buenos Aires

El hombre de 72 años estaba prófugo de las autoridades italianas desde el 1980 y ahora deberá cumplir una condena de más de 25 años.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.
Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Leonardo Bertulazzi fue detenido este jueves en Buenos Aires. El hombre nacido en Italia es un exintegrante de Brigadas Rojas, un grupo armado de extrema izquierda. Esto ocurrió luego de que se le haya quitado el estado de refugiado con el que contaba hace 20 años, según detalló el Ministerio de Seguridad.

A través de un comunicado, detallaron: “En el marco de un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la acción de la Policía Federal Argentina y la Agregaduría Policial de Italia, fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires el ciudadano italiano Leonardo Bertulazzi”.

Policía argentina detiene a exmiembro de las Brigadas Rojas italianas en Buenos Aires.

El texto también mencionó que el italiano era un “terrorista”, por lo que se le sacó su estado de refugiado político. El estatus lo había recibido en 2004 por parte de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), por lo que finalmente pasó a ser buscado por las autoridades, que dieron con su paradero con el apoyo de las autoridades italianas.

Contenido Recomendado

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

Delegación argentina en el Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que el Papa León XIV tomó como ejemplo y que será beatificado

El papa León XIV tomó el ejemplo del empresario argentino Enrique Shaw

“Gracias a la colaboración internacional y al trabajo minucioso del Gobierno argentino, se ha logrado cerrar este capítulo y poner fin a su situación de impunidad”, mencionó el Ministerio de Seguridad.

Leonardo Bertulazzi, detenido en Argentina. Foto: Ministerio de Seguridad.
Leonardo Bertulazzi, detenido en Argentina. Foto: Ministerio de Seguridad.

Leonardo Bertulazzi, detenido en Argentina. Foto: Ministerio de Seguridad.

Quién es Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas

Leonardo Bertulazzi tiene 72 años y formó parte de la columna genovesa de las Brigadas Rojas, una agrupación de extrema izquierda que llevó adelante una serie de atentados en Italia entre 1960 y 1980, décadas que formaron los llamados “Años de Plomo”.

Leonardo Bertulazzi.
Leonardo Bertulazzi.

Leonardo Bertulazzi.

Justamente, este periodo estuvo marcado a fuego por la lucha armada y la tensión política en el país europeo. Entre otros casos recordados, las Brigadas Rojas secuestraron y asesinaron en 1978 a Aldo Moro, ex primer ministro y líder del histórico partido Democracia Cristiana, un magnicidio que conmocionó a Italia y el mundo.

Por su parte, Bertulazzi fue declarado como culpable, entre otros delitos, de participar en el secuestro del ingeniero naval Piero Costa, ocurrido en Génova el 12 de enero de 1977. Durante 2002, ya había sido detenido en Argentina, pero la extradición a su país natal fue rechazada, por lo que permaneció en el país en condición de refugiado.

Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.
Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.

Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.

El italiano, que permanecía prófugo de las autoridades italianas desde 1980, deberá cumplir una condena total de 27 años de prisión por secuestro, asociación subversiva, banda armada y más.

ArgentinaDetenidoItaliaLeonardo Bertulazzi
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Imágenes impactantes:se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

    Imágenes impactantes: se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

  2. Keiko Fujimori se irá de Perú en plena visita de León XIV:“Jamás se me ocurriría desairar al Papa”

    Keiko Fujimori se irá de Perú en plena visita de León XIV: “Jamás se me ocurriría desairar al Papa”

  3. Lo vinculan con el robo a Binance:quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano detrás de algunos de los ciberataques más grandes de la historia

    Lo vinculan con el robo a Binance: quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano detrás de algunos de los ciberataques más grandes de la historia

  4. Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio:la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV

    Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio: la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV

  5. La hora de la verdad para Donald Trump:entre el desgaste político y la amenaza de perder el Congreso

    La hora de la verdad para Donald Trump: entre el desgaste político y la amenaza de perder el Congreso
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

Delegación argentina en el Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV:“Habló en favor de la propiedad privada y del empresario que arriesga capital”

Milei no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al despedir al Papa León XIV en Ezeiza:“Gracias”

Gustavo Menéndez participó de la misa del Papa León XIV en Luján:“Queda como tarea volvernos a abrazar todos más allá de cualquier diferencia”

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

Huelga general 11-N en España:miles de personas se manifiestan tras una jornada con más de 50 detenidos y disturbios

Un manifestante sostiene un cartel durante una huelga general nacional de 24 horas en la que exige salarios que permitan el acceso a lo que los manifestantes consideran una vivienda digna, en Barcelona, ​​España

Imágenes impactantes:se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

Lo vinculan con el robo a Binance:quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano detrás de algunos de los ciberataques más grandes de la historia

Misterio y conmoción por la “repentina” muerte del embajador ruso en Estados Unidos