En 1914, una argentina de 19 años sufrió un accidente al intentar ser piloto, volvió a rendir y se convirtió en la primera aviadora del país

En 1914, Amalia Celia Figueredo se convirtió, con apenas 19 años, en la primera mujer del país en obtener una licencia oficial de piloto. Foto: Asociación Mujeres en Aviación Argentina.

A comienzos del siglo XX, cuando los aviones todavía eran máquinas experimentales, una joven argentina decidió hacer algo que parecía impensado para las mujeres de su época: convertirse en piloto.

Se llamaba Amalia Celia Figueredo, había nacido en Rosario y tenía apenas 19 años cuando consiguió un logro histórico. El 1 de octubre de 1914 recibió su licencia de aviadora y se convirtió en la primera mujer argentina habilitada oficialmente para pilotear una aeronave.

Pero su camino hacia ese reconocimiento estuvo lejos de ser sencillo. Semanas antes, durante su primer intento de examen, sufrió un accidente que podría haber terminado con su sueño. En lugar de abandonar, volvió a prepararse, se presentó nuevamente y consiguió aprobar.

Amalia Celia Figueredo nació en Rosario en 1895 y se convirtió en la primera mujer piloto de Argentina. Foto: Asociación Mujeres en Aviación Argentina.

De Rosario a Buenos Aires: cómo Amalia Figueredo descubrió su pasión por los aviones

Amalia nació el 18 de febrero de 1895 en Rosario, Santa Fe. Durante su juventud se trasladó con su familia a Buenos Aires, donde comenzó a interesarse por una actividad que todavía despertaba asombro entre quienes la observaban: la aviación.

En aquellos años, los primeros aeródromos reunían a curiosos que se acercaban para ver cómo los pilotos intentaban dominar aparatos construidos con madera, tela y motores de escasa potencia.

La joven frecuentaba los alrededores del aeródromo de Villa Lugano, donde tuvo la oportunidad de conocer a Jorge Newbery, uno de los grandes pioneros de la aviación argentina.

Según las reconstrucciones de su biografía, el mismo Newbery la alentó a aprender a volar. Aquel encuentro resultó decisivo para que Amalia comenzara a transformar su fascinación en un proyecto concreto.

Jorge Newbery fue una figura clave en su historia: el reconocido pionero de la aviación argentina alentó a Amalia Figueredo a aprender a volar cuando ella comenzó a interesarse por los aviones. Foto: Asociación Mujeres en Aviación Argentina.

En una sociedad donde las mujeres enfrentaban numerosas restricciones para acceder a determinadas profesiones y actividades, su decisión de convertirse en piloto representaba un desafío extraordinario.

Sufrió un accidente durante su primer examen de piloto, pero volvió a intentarlo

Amalia inició su formación aeronáutica y aprendió a controlar una aeronave en una época en la que los vuelos dependían de las condiciones meteorológicas y de instrumentos mucho más rudimentarios que los actuales.

Su objetivo era obtener el certificado oficial que le permitiera pilotear. Sin embargo, el 6 de septiembre de 1914, durante su primer intento de examen, sufrió un accidente que interrumpió la prueba.

Según el relato que ella misma dio años después, cuando volaba a unos 60 o 70 metros de altura, los tensores de su avión se aflojaron y perdió el control de la aeronave. Los tensores eran cables que ayudaban a mantener la estructura y el funcionamiento del aparato. Al quedar flojos, Amalia tuvo dificultades para controlar el avión.

A pesar de la emergencia, consiguió descender planeando y aterrizar. Salió ilesa, aunque la aeronave sufrió algunas averías. El episodio, sin embargo, no la hizo desistir. A pesar de los riesgos y las dificultades, decidió continuar con su preparación para presentarse nuevamente.

El 6 de septiembre de 1914, Amalia sufrió una emergencia en pleno vuelo durante su primer examen, pero consiguió aterrizar sin resultar herida. Foto: Asociación Mujeres en Aviación Argentina.

Menos de un mes después, el 1 de octubre de 1914, logró superar el examen y recibió el brevet de piloto aviador número 58, otorgado por el Aero Club Argentino.

Con ese documento se convirtió en la primera mujer argentina en obtener una licencia de piloto, un acontecimiento que la incorporó definitivamente a la historia de la aeronáutica nacional.

Tenía solamente 19 años y había conseguido abrirse camino en una actividad que, hasta entonces, estaba dominada por hombres.

La primera aviadora argentina: el vuelo que realizó hasta Rosario en 1915

El reconocimiento de 1914 no fue el único episodio destacado de su trayectoria. En 1915, Amalia protagonizó otro acontecimiento significativo al volar desde Buenos Aires hacia Rosario, la ciudad donde había nacido.

En aquellos tiempos, recorrer grandes distancias en avión implicaba enfrentar riesgos que hoy resultan difíciles de imaginar. Las aeronaves tenían autonomía limitada, cabinas abiertas y escasa protección frente al viento y las variaciones del clima.

Apenas 25 días después del accidente, el 1 de octubre de 1914, obtuvo el brevet N.º 58 del Aero Club Argentino y se convirtió en la primera aviadora argentina. Foto: Asociación Mujeres en Aviación Argentina.

Su vuelo constituyó una demostración de habilidad y determinación en un período en el que la aviación argentina apenas comenzaba a desarrollarse.

Sin embargo, su carrera como piloto fue relativamente breve. Tras casarse, Amalia se alejó de la actividad aérea, aunque su nombre continuó asociado con los primeros grandes avances de las mujeres en la aeronáutica.

Su historia también permite comprender las barreras sociales que enfrentaban las pioneras: obtener una licencia era un logro excepcional, pero sostener una carrera profesional dentro de ese ámbito representaba un desafío todavía mayor.

Qué pasó con Amalia Celia Figueredo, la mujer que hizo historia a los 19 años

Aunque dejó de volar siendo joven, el reconocimiento a su trayectoria llegó décadas después. En 1970, el Estado argentino le otorgó oficialmente el título de Precursora de la Aeronáutica Argentina, una distinción que destacó su contribución a los comienzos de la aviación nacional.

Amalia murió el 8 de octubre de 1985, a los 90 años, después de haber sido testigo de una transformación extraordinaria: desde los primeros aviones de madera y tela hasta una época en la que los vuelos comerciales conectaban continentes.

Amalia Figueredo fue la primera mujer en pilotar un avión en Sudamérica y obtuvo su brevet cuando apenas tenía 19 años. Foto: Asociación Mujeres en Aviación Argentina.

Su vida había comenzado cuando volar todavía parecía una fantasía para buena parte de la sociedad. Sin embargo, con apenas 19 años, se animó a ocupar un lugar que ninguna mujer argentina había alcanzado oficialmente.

Hoy, su nombre permanece entre los grandes pioneros de la aviación nacional y constituye un símbolo de las mujeres que desafiaron los límites impuestos por su época.

Amalia Celia Figueredo no necesitó una carrera de décadas para hacer historia: le alcanzó con volver a intentarlo después de un accidente y conseguir, en 1914, una licencia que ninguna argentina había obtenido antes.