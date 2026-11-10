Un argentino creó una plataforma para que perros y gatos perdidos vuelvan con sus familias: ya registró 414 reencuentros

Misión Mascota nació en 2024 gracias a Ariel, con el objetivo de ayudar a perros y gatos extraviados a regresar a sus hogares mediante una plataforma digital. Foto: misionmascota.org.

Cuando una mascota desaparece, la angustia puede apoderarse de toda una familia. Las primeras horas suelen transcurrir entre recorridas por el barrio, llamados a veterinarias, carteles pegados en las calles y publicaciones desesperadas en redes sociales.

Sin embargo, muchas veces la información queda dispersa y resulta difícil conectar a quienes buscan un animal con quienes creen haberlo encontrado.

Frente a esa problemática surgió Misión Mascota, una plataforma argentina creada para ayudar a encontrar perros y gatos perdidos mediante un sistema que organiza avisos, compara información y permite reportar posibles avistamientos.

La plataforma argentina Misión Mascota ya registra 414 reencuentros de animales con sus familias, según las estadísticas publicadas en su sitio oficial. Foto: misionmascota.org.

La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2024 y actualmente reúne publicaciones de distintas provincias. Según las estadísticas difundidas en su sitio oficial, ya registra 414 reencuentros, además de más de 1.100 avisos de mascotas perdidas.

Detrás de esos números hay una propuesta que combina tecnología y colaboración ciudadana: aprovechar la información que aportan las personas para aumentar las posibilidades de que un animal regrese a su hogar.

De una idea en 2024 a una plataforma argentina para buscar mascotas perdidas

La historia de Misión Mascota comenzó el 1 de enero de 2024, cuando Ariel, uno de sus impulsores, decidió empezar a programar una herramienta que llevaba tiempo imaginando.

Su objetivo era resolver una dificultad habitual: los avisos sobre mascotas extraviadas suelen circular por diferentes grupos de Facebook, cuentas de Instagram y aplicaciones de mensajería, donde pueden perder visibilidad rápidamente.

El sistema compara fotografías, características físicas y ubicaciones para detectar posibles coincidencias entre perros y gatos perdidos y encontrados. Foto: Unsplash.

Con la colaboración de Claudia P. y voluntarios vinculados a RedMascotera, la iniciativa comenzó a tomar forma como un espacio digital destinado a centralizar esa información.

A diferencia de una publicación convencional en redes sociales, la plataforma permite conservar los datos de cada caso y mantenerlos disponibles para futuras búsquedas.

Así, lo que empezó como una propuesta tecnológica se transformó en una red de ayuda para familias, rescatistas y vecinos que encuentran animales en la calle.

Cómo funciona Misión Mascota para encontrar perros y gatos perdidos en Argentina

El funcionamiento comienza cuando una persona registra a su perro o gato extraviado. Para hacerlo, puede cargar fotografías y completar datos como el lugar de desaparición, el tamaño, el color del pelaje y otras características físicas.

Quienes encuentran un animal también pueden publicar un aviso. Además, existe una opción para reportar avistamientos sin necesidad de registrarse, pensada para quienes ven una mascota en la calle, pero no pueden retenerla.

Ariel comenzó a desarrollar Misión Mascota el 1 de enero de 2024, con la colaboración de voluntarios que compartían su preocupación por los animales extraviados. Foto: misionmascota.org.

La información se incorpora a una base de datos que compara automáticamente los avisos para detectar posibles coincidencias entre animales perdidos, encontrados y vistos en diferentes lugares.

El sistema también cuenta con un mapa interactivo y filtros que permiten buscar por especie, zona y características del animal. Cuando aparece una posible coincidencia, la plataforma puede enviar avisos para que las personas involucradas revisen la información.

Esta herramienta no reemplaza la búsqueda presencial ni garantiza encontrar a una mascota, pero busca evitar que una pista importante pase inadvertida entre cientos de publicaciones.

Más de 400 reencuentros: las cifras de la red que conecta a familias con sus mascotas

Uno de los datos más llamativos de Misión Mascota es la cantidad de casos registrados desde su creación. De acuerdo con las estadísticas publicadas en su página oficial, la plataforma contabiliza 414 reencuentros, 1.117 avisos de animales perdidos y 406 registros de mascotas encontradas.

También reúne cientos de reportes de avistamientos y una comunidad de usuarios que consulta, publica y comparte información. Estas cifras corresponden a los registros declarados por el propio sitio.

Misión Mascota reúne avisos de distintas provincias argentinas y permite que los usuarios publiquen fotografías, reporten avistamientos y consulten posibles coincidencias. Foto: misionmascota.org.

Más allá de los números, la propuesta busca resolver un problema concreto: muchas mascotas son encontradas por personas que desconocen que, a pocas cuadras o incluso en otra localidad, una familia continúa buscándolas.

Por eso, la plataforma permite realizar consultas basadas en la cercanía geográfica, sin limitar los resultados únicamente a las divisiones entre municipios o provincias.

Cómo publicar una mascota perdida y ayudar a encontrar a su familia

Para utilizar Misión Mascota, los usuarios pueden ingresar a su sitio web y elegir entre distintas opciones: informar la pérdida de un perro o gato, registrar un animal encontrado o comunicar un avistamiento.

Cada publicación recibe un número de caso que facilita su identificación y difusión. También se pueden consultar posibles coincidencias y seguir las novedades de una búsqueda.

Los reportes de animales encontrados y los avistamientos son gratuitos. En cambio, los avisos de mascotas perdidas contemplan un bono contribución básico, aunque la organización ofrece la posibilidad de solicitar una bonificación para quienes no puedan afrontarlo.

La plataforma busca conectar a las familias que perdieron a sus mascotas con las personas que las encuentran, evitando que una pista importante quede perdida entre cientos de publicaciones en redes sociales. Foto: Freepik.

La plataforma también dispone de canales comunitarios de WhatsApp y Telegram para compartir alertas y novedades sobre los casos. Además, contempla un programa de recompensas solidarias de hasta 50.000 pesos en premios para determinados reportes que contribuyan a un reencuentro, sujeto a sus condiciones.

Sus responsables aclaran que no realizan rescates ni búsquedas físicas: su tarea consiste en organizar y conectar información para facilitar el trabajo de las familias y de quienes colaboran con ellas.

En un país donde miles de personas recurren diariamente a las redes sociales para buscar a sus animales, Misión Mascota propone que esas publicaciones no queden aisladas.