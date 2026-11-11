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Feriado del miércoles 11 de noviembre por la visita del Papa: dónde rige, cómo se paga y qué cambia en el transporte para llegar a Luján

La visita del Sumo Pontífice cambió los calendarios. Dónde es feriado y qué pasa con los accesos para llegar a Luján.

Redacción Sociedad
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Feriados por la visita del papa León XIV.
Feriados por la visita del papa León XIV. Foto: Freepik - Reuters.
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Este miércoles 11 de noviembre es feriado en toda la provincia de Buenos Aires, pero no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en el resto de la Argentina. La medida fue establecida por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, con motivo de la visita del papa León XIV, quien celebrará una misa en Luján antes de finalizar su recorrido por el país.

La jornada tendrá consecuencias en la actividad laboral, mientras que el transporte público contará con un esquema especial para facilitar el traslado de los fieles.

Dónde es feriado el miércoles 11 de noviembre y quiénes tendrán descanso

El feriado extraordinario del miércoles 11 de noviembre rige exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, por lo que alcanza tanto a los municipios del conurbano bonaerense como a las localidades del interior provincial, entre ellas La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Luján.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba retomarán sus actividades habituales, ya que ambas jurisdicciones tuvieron su feriado extraordinario este martes 10 de noviembre.

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El calendario de descansos por la visita del Pontífice quedó distribuido de la siguiente manera:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en toda la Argentina.
  • Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en CABA y Córdoba.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

La diferencia responde a las actividades programadas para cada jornada y a las necesidades de seguridad y circulación. El miércoles, León XIV tiene prevista una celebración religiosa en la Basílica de Luján y posteriormente partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Calendario de feriados noviembre 2026.
Calendario de feriados noviembre 2026. Foto: ChatGPT

Cómo se paga el feriado del 11 de noviembre si corresponde trabajar

El miércoles 11 de noviembre tiene carácter de feriado y no de día no laborable, una distinción que determina las condiciones de remuneración para los trabajadores comprendidos por la normativa laboral correspondiente.

Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, quienes deban prestar servicios durante un feriado tienen derecho a cobrar la remuneración normal de la jornada más una cantidad igual. En términos generales, esto equivale al pago doble por el día trabajado.

En cambio, el artículo 167 establece que, durante un día no laborable, la decisión de otorgar descanso corresponde al empleador, salvo las excepciones legales. Si se trabaja, la remuneración es simple.

Por lo tanto, los trabajadores alcanzados por el feriado bonaerense que presten servicios el miércoles deberán percibir el adicional correspondiente, de acuerdo con su régimen laboral.

Cómo llegar a Luján para la misa del Papa

El tren Sarmiento será una de las principales alternativas para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano. El recorrido comienza en Once y llega hasta Moreno, donde los pasajeros deberán realizar un transbordo hacia el ramal que conecta con Luján.

Según Trenes Argentinos, el tramo Once-Moreno funcionará con una frecuencia promedio de 11 minutos, mientras que el ramal Moreno-Mercedes triplicará sus servicios durante el martes y miércoles, con trenes aproximadamente cada 30 minutos. También habrá formaciones nocturnas y servicios especiales hasta las 23.30 del miércoles.

Otra opción será el tren San Martín, que conecta Retiro con la estación Doctor Domingo Cabred, ubicada en Open Door. Desde allí será necesario completar el viaje mediante transporte local, que contará con refuerzos para facilitar el traslado de los asistentes.

Para quienes prefieran viajar en colectivo, la línea 57 ofrece conexiones hacia Luján desde puntos de la Ciudad de Buenos Aires como Plaza Italia, Once y Liniers. También existen alternativas desde distintos sectores de la provincia, aunque los recorridos podrán modificarse por el operativo de seguridad.

Feriado por la visita del Papa León XIV a la Argentina.
Feriado por la visita del Papa León XIV a la Argentina. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cómo funcionarán los colectivos, qué rutas estarán cortadas y dónde estacionar

El Ministerio de Transporte bonaerense informó que se pondrán a disposición las líneas urbanas 501 y 503 y las interurbanas 500 y 502, con el objetivo de acercar a los peregrinos hasta la zona de la celebración.

Todos los servicios llegarán hasta la intersección de la Ruta 192 y la Ruta 7, cerca del ingreso a la avenida Nuestra Señora de Luján. Desde ese punto, los fieles deberán continuar a pie.

Los recorridos previstos son:

  • Desde Cortínez – Ruta 7: por Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.
  • Desde Open Door: por avenida Cabred y Ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín.
  • Desde la Estación de Luján: por Barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al Ferrocarril Sarmiento.
  • Desde Jáuregui – Autovía 5: por Ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V.
  • Desde Navarro – Ruta 47: por Ruta 47, Terminal de Colectivos, Ruta 5 vieja, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V.

Además, el Municipio de Luján anunció refuerzos de la empresa 11 de Junio para conectar las localidades cercanas con los principales puntos de acceso a la celebración.

Qué rutas estarán cortadas y dónde estacionar el auto

Quienes decidan viajar en vehículo particular deberán tener en cuenta las restricciones de circulación previstas para la jornada.

La Municipalidad de Luján informó que el miércoles 11 de noviembre, entre las 00 y las 14, estará cerrado al tránsito el tramo del Acceso Oeste comprendido entre General Paz y Luján, en ambas manos.

Para facilitar la llegada de los peregrinos, se habilitaron estacionamientos gratuitos en puntos de acceso como Open Door, Cortínez y Jáuregui, además de sectores vinculados con las rutas 5, 6, 7, 47 y 192. Desde esos espacios, los asistentes deberán continuar el recorrido mediante los servicios de transporte locales o a pie, según el lugar donde hayan dejado el vehículo.

Las autoridades recomendaron prever tiempo adicional para los traslados debido a los desvíos, las restricciones de circulación y la cantidad de personas que se espera durante la jornada.

El papa León en la misa en Córdoba.
El papa León en la misa en Córdoba. Foto: REUTERS

A qué hora comienza la misa del papa León XIV y por dónde ingresar

La misa encabezada por el papa León XIV comenzará este miércoles 11 de noviembre a las 10, aunque el ingreso de los fieles estará habilitado desde las 16 del martes 10. Según informó el Municipio de Luján, a partir de ese horario se realizará la apertura de la denominada Zona 0, lo que permitirá el acceso a los Patios de Nuestra Señora de Luján.

El ingreso establecido será por la rotonda Ana de Matos, ubicada en la intersección de Pellegrini y avenida Nuestra Señora de Luján.

Para conocer posibles modificaciones de último momento, la Municipalidad de Luján mantiene habilitados sus canales oficiales de información y un servicio de consultas por WhatsApp. Las autoridades recomendaron verificar las condiciones de circulación antes de emprender el viaje.

FeriadosPapa León XIVTransporte público
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