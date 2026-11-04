El plato favorito del papa León XIV que volvió a pedir para su gira sudamericana: cómo hacer cabrito a la norteña

Si bien nació en Estados Unidos, el papa León XIV generó una relación muy estrecha con la gastronomía de Perú durante su trayectoria religiosa. Entre los platos que probó, hay uno que ocupa un lugar especial en sus recuerdos: el cabrito a la norteña, una receta tradicional que combina carne tierna, especias y acompañamientos típicos.

La revelación llegó de la mano de Magaly Castillo, quien fue su cocinera durante su etapa como obispo de Chiclayo. En una entrevista publicada por BioBioChile tiempo atrás, contó que el actual pontífice prefería las comidas caseras y que, cuando había una celebración, solía elegir cabrito. Incluso recordó una frase que él le decía: “Magaly, he comido en fiesta… prefiero tu cabrito antes de otro”.

Cuál es el plato favorito del papa León XIV y qué tiene de especial

El cabrito a la norteña es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía peruana, especialmente de las regiones de Lambayeque y Piura. Se caracteriza por su cocción lenta y por el uso de ingredientes como la chicha de jora, el ají amarillo, el culantro y distintas especias.

Según explicó la cocinera, el Papa disfrutaba especialmente de este plato acompañado de arroz, frijoles y loche, una variedad de zapallo utilizada en la cocina regional. También le gustaban el arroz con pato, el lomo saltado y el ceviche.

Su preferencia por el cabrito volvió a quedar expuesta cuando la cocinera confirmó que el pontífice había solicitado esa preparación y arroz con pato para su visita a Chiclayo, prevista para este mes.

Cómo preparar cabrito a la norteña: ingredientes y receta paso a paso

Ingredientes para 4 personas:

1 kilo de cabrito cortado en trozos.

1 taza de chicha de jora.

1 cebolla grande picada.

2 dientes de ajo.

2 cucharadas de ají amarillo molido.

½ taza de culantro (cilantro) picado o licuado.

½ cucharadita de comino.

Sal y pimienta a gusto.

Aceite vegetal.

Arroz blanco, frijoles o yuca cocida para acompañar.

Cabrito a la norteña. Foto: Pinterest.

Paso a paso:

Marinar la carne: colocar el cabrito en un recipiente con la chicha de jora, el ajo, el comino, la sal y la pimienta. Dejar reposar durante al menos dos horas en la heladera. Preparar el aderezo: calentar aceite en una olla y sofreír la cebolla junto con el ají amarillo hasta que los ingredientes se integren. Incorporar el cabrito: añadir los trozos de carne junto con el líquido de la marinada. Cocinar lentamente: tapar la olla y mantener a fuego bajo, agregando un poco de agua cuando sea necesario, hasta que la carne quede tierna y completamente cocida. Añadir el culantro: incorporarlo hacia el final de la preparación para completar el sabor característico. Servir: acompañar con arroz blanco, frijoles o yuca cocida.

Uno de los aspectos fundamentales para obtener un buen resultado es respetar el tiempo de cocción y evitar que la carne se seque. La chicha de jora aporta un sabor característico, mientras que el culantro y las especias completan el perfil aromático de este clásico.