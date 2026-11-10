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El Niño se fortalece y podría alcanzar una intensidad histórica: qué pasará con las lluvias en Argentina hasta 2027

Los científicos de Estados Unidos advierten que existe más de un 83% de probabilidad de una fase intensa del fenómeno. El calentamiento del océano Pacífico podría alterar las precipitaciones durante el verano y pone la atención sobre varias provincias argentinas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias
El Niño podría intensificar las lluvias en distintas regiones de Argentina hasta 2027 Foto: Foto generada con IA Canal 26
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El Niño sigue ganando intensidad y sus proyecciones despiertan preocupación. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad superior al 83% de que alcance una fase fuerte o muy fuerte, con efectos que podrían extenderse hasta 2027.

El calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial puede provocar cambios en las lluvias y temperaturas de Argentina.

Sin embargo, una mayor intensidad no implica que todas las provincias vayan a sufrir inundaciones. Los pronósticos estacionales indican tendencias generales, no permiten anticipar tormentas puntuales ni determinar cuánta agua caerá en cada localidad.

Por qué El Niño podría convertirse en uno de los episodios más intensos

Los análisis de la NOAA identifican sectores del Pacífico ecuatorial oriental con temperaturas superficiales más de 4 °C por encima de sus valores habituales. Ese calentamiento, junto con modificaciones en los vientos tropicales, constituye una señal del fortalecimiento del episodio.

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Un perro camina sobre el suelo agrietado de la laguna seca de Guarne en el Parque Arví, en medio de las condiciones de sequía vinculadas al fenómeno de El Niño, en Medellín, Colombia. Foto: REUTERS

Según las estimaciones difundidas por el organismo estadounidense, existe una elevada probabilidad de que El Niño alcance niveles de intensidad excepcional entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

Los científicos comparan el fenómeno con registros históricos. Sin embargo, sus consecuencias no serán idénticas en todos los países.

Qué provincias de Argentina podrían registrar más lluvias

En territorio argentino, El Niño suele favorecer precipitaciones superiores a las normales en sectores del centro y noreste, especialmente durante la primavera y el verano.

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para noviembre de 2026 a enero de 2027 señala una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo habitual en Córdoba, el oeste de Santa Fe, el Litoral, sectores de La Pampa y buena parte de Buenos Aires.

En provincias como Entre Ríos, Corrientes y Misiones, los períodos muy lluviosos también pueden aumentar la atención sobre el comportamiento de los ríos y las zonas vulnerables a anegamientos.

Son probabilidades regionales: pueden registrarse jornadas secas y diferencias entre localidades. No existe un pronóstico que garantice inundaciones en esas provincias por el solo hecho de que El Niño sea fuerte. En áreas urbanas, las lluvias persistentes pueden saturar los desagües y causar anegamientos, incluso sin crecidas de ríos. Por eso, el seguimiento local resulta fundamental.

Cómo afectaría al verano de 2027 y a las temperaturas

Las consecuencias de El Niño no se limitan a las precipitaciones. La redistribución del calor en el Pacífico modifica la circulación atmosférica y puede influir sobre las temperaturas de distintas regiones.

frío y lluvias. el niño en argentina. pronóstico del fin de semana largo
Dónde se esperan lluvias Foto: Infocielo

Para el trimestre noviembre-enero, el SMN contempló temperaturas medias inferiores a las habituales en sectores de Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

Esto tampoco equivale a un verano frío: los promedios estacionales pueden ubicarse por debajo de lo normal y, al mismo tiempo, presentarse olas de calor.

El impacto en el campo y el riesgo de anegamientos

La evolución de las lluvias es especialmente relevante para el sector agropecuario. Una mayor disponibilidad de agua puede favorecer a determinados cultivos y aliviar zonas que atravesaron períodos de sequía.

Pero los excesos hídricos generan el efecto contrario: dificultan las tareas rurales, complican los accesos a los campos y pueden provocar pérdidas en superficies inundadas.

El resultado dependerá de cuándo llueva, de los suelos y del nivel de los ríos.

Hasta cuándo podría durar El Niño

Los modelos climáticos contemplan la posibilidad de que El Niño persista durante los primeros meses de 2027, aunque su intensidad podría disminuir después de alcanzar el máximo.

Todavía no es posible establecer con certeza cuándo finalizará el episodio o cuándo regresarán las condiciones neutrales del Pacífico.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones de la NOAA y del SMN. El dato central es el aumento del riesgo de anomalías climáticas, no la certeza de un desastre: los pronósticos y alertas oficiales serán fundamentales para anticipar posibles impactos en Argentina.

ClimaLluviasArgentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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