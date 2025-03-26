comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Alemania y una inversión histórica en fuerzas armadas y defensa: ¿amenaza o pilar de la seguridad europea?

El Parlamento aprobó gastos extraordinarios y el debate resurgió: ¿puede Alemania fortalecer su poder militar sin reavivar los fantasmas de su pasado histórico?

Geopolítica en Acción
Por Geopolítica en Acción
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ejército alemán. Foto: EFE
Ejército alemán. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Desde su unificación en 1871, Alemania ha desempeñado un papel central en la historia militar de Europa. Su transformación en una potencia bélica provocó dos guerras mundiales y generó una profunda desconfianza entre sus vecinos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la desmilitarización alemana y su posterior integración en la OTAN y la Unión Europea parecieron garantizar un futuro pacífico para el país. Sin embargo, el debate sobre su rearme ha resurgido, impulsado en gran medida por la incertidumbre generada por el presidente estadounidense Donald Trump respecto al futuro de la defensa europea.

Policía de Alemania. Foto: Unsplash
Policía de Alemania. Foto: Unsplash

Policía de Alemania. Foto: Unsplash

¿Puede Alemania fortalecer su poder militar sin reavivar los fantasmas de su pasado histórico?

Desde el ascenso del Imperio Alemán bajo Otto von Bismarck hasta la agresiva política expansionista de la Alemania nazi, el militarismo germano ha sido un factor disruptivo en la estabilidad del continente. No en vano se decía que “Alemania no era un Estado con un ejército, sino un ejército con un Estado”, reflejando el profundo arraigo del poder militar en la identidad alemana. La Primera Guerra Mundial y, aún más la Segunda, demostraron cómo una Alemania con ambiciones militares autónomas podía trastocar el orden europeo. La Guerra Fría impuso una solución temporal con la división del país, y la posterior reunificación en 1990 trajo consigo un compromiso de Alemania con el pacifismo y la cooperación internacional.

Contenido Recomendado

Putin amenaza con usar armas nucleares:el análisis de Andrés Repetto sobre la tensión entre Rusia y la OTAN

Vladimir Putin.

Alerta en la OTAN:Mark Rutte afirmó que no espera una ofensiva rusa inminente, pero sí que continúen los “ataques hostiles”

Rueda de prensa durante una visita al 1.er Cuerpo Germano-Neerlandés (1GNC).

Un nuevo contexto de inseguridad

En un escenario de creciente inestabilidad global, la presión para que Alemania asuma un papel militar más activo ha aumentado. La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia las debilidades de la defensa europea y ha impulsado a Berlín a anunciar un incremento sin precedentes en el presupuesto militar, incluyendo un paquete de más de 20.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas.

Este giro estratégico ha generado preocupaciones sobre si Alemania puede encontrar un equilibrio entre su responsabilidad como potencia económica y su creciente rol como actor militar sin desestabilizar el continente. Hasta ahora, el rearme alemán ha estado alineado con la OTAN y los objetivos de la Unión Europea, pero su consolidación como un actor militar autónomo podría reconfigurar el equilibrio dentro de estas organizaciones.

El panorama político interno añade otra capa de incertidumbre. El auge de Alternativa para Alemania (AfD), que ha pasado a ser la segunda fuerza política del país, despierta preocupaciones sobre un posible viraje nacionalista. Si bien la comparación con el ascenso del nazismo en los años 30 debe tomarse con cautela, la historia demuestra que los cambios políticos internos en Alemania han tenido consecuencias geopolíticas de gran alcance.

El debate nuclear

A esta incertidumbre se suma el creciente debate sobre la posibilidad de que Alemania desarrolle armamento nuclear. Aunque el país está sujeto a acuerdos internacionales que le impiden poseer un arsenal propio, algunos sectores políticos han comenzado a cuestionar esta restricción en un contexto de crecientes tensiones con Rusia y una menor confianza en la protección de Estados Unidos.

En teoría, Alemania podría optar por un programa nuclear autónomo o, más probablemente, buscar una mayor participación en el paraguas nuclear de la OTAN o una colaboración con Francia, que ya posee un arsenal propio. Sin embargo, cualquier intento de desarrollar una capacidad nuclear independiente reavivaría viejas heridas geopolíticas y provocaría una reacción inmediata: Moscú ya ha advertido que “nadie permitirá que Alemania adquiera armas nucleares”.

¿Está Europa preparada para aceptar un papel militar más activo de Alemania, o los fantasmas de la historia siguen todavía demasiado visibles?

OTANAlemaniaUnión EuropeaGeA
Geopolítica en Acción
Geopolítica en Acción

Autor

Equipo de estudio y divulgación especializado en análisis de la realidad internacional. Profesores de Geopolítica de la Universidad del Salvador. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

    Tiroteo en Washington: murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

  2. Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití:lo que se sabe del despliegue

    Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití: lo que se sabe del despliegue

  3. Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo por su romance con una presunta espía

    Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo por su romance con una presunta espía

  4. Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio:la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV

    Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio: la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV

  5. Corea del Norte y su temible poder:los secretos de un régimen que desafía al mundo

    Corea del Norte y su temible poder: los secretos de un régimen que desafía al mundo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei llamará al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña:“Deseamos que maneje la transición de la mejor manera”

Javier Milei y Pedro Alliana argentina y paraguay

El Gobierno acelera para suspender las PASO y Martín Menem espera que el Senado avance antes que termine noviembre

“Propone la alternativa del humanismo cristiano”:Diego Guelar analizó el mensaje del papa León XIV e interpeló a quienes ejercen responsabilidades políticas

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

De manejar las finanzas de Nvidia a reemplazar a Jensen Huang:quién es Colette Kress y cuál es su fortuna

Colette Kress, la nueva directora financiera de Nvidia

Nuevo escenario político en EE.UU.:qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití:lo que se sabe del despliegue