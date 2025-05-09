comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

León XIV y un mensaje para América, del norte al sur: ¿no será tiempo de repensar la identidad del continente?

El nuevo pontífice, nacido en Chicago, EEUU, y con fuerte arraigo en Chiclayo, Perú, es un hombre que encarna la doble identidad cultural del hemisferio, uniendo el norte angloparlante con el sur hispanoamericano.

Geopolítica en Acción
Por Geopolítica en Acción
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.
Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En pleno mayo de 2025, la elección de un nuevo PapaLeón XIV, estadounidense con nacionalidad peruana—, parece recordarnos que la centralidad geopolítica del continente americano está lejos de ser cosa del pasado. La figura del nuevo pontífice es, sin dudas, simbólica: un hombre que encarna la doble identidad cultural del hemisferio, uniendo el norte angloparlante con el sur hispanoamericano.

Pero, más allá del Vaticano, el tablero de poder en las Américas está en movimiento. Y no es casual.

La única potencia real del continente sigue siendo Estados Unidos. No solo por su capacidad militar y económica, sino por el modo en que proyecta su poder: con una mezcla de realismo brutal y narrativa idealista. Históricamente, promovió el “panamericanismo”, una idea de unidad hemisférica que fue sistemáticamente resistida por países como Argentina, más ligados a Gran Bretaña desde fines del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, que a sus propios vecinos.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.
Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.

Contenido Recomendado

Nuevo escenario político en EE.UU.:qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

Nuevo escenario político en EE.UU.: qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

Tiroteo en Washington: al menos 4 personas heridas y la Policía busca al sospechoso

Hoy, sin embargo, la historia parece ofrecer una segunda oportunidad. El litio, la pesca ilegal, la Antártida y el control del Atlántico Sur son temas que obligan a una relectura estratégica. ¿No será tiempo de que América del Sur —y Argentina en particular— reconsidere su rol en una posible arquitectura continental?

Uno de los errores más repetidos en la narrativa política latinoamericana es creer que Gran Bretaña y Estados Unidos son parte de una misma “angloesfera”. Es cierto que comparten idioma, vínculos históricos y alianzas militares. Pero también es cierto que han tenido, y siguen teniendo, intereses enfrentados. Desde la independencia norteamericana hasta el conflicto por el Canal de Suez, pasando por Malvinas y la Guerra Fría, los ejemplos abundan.

El problema no es solo académico. Es político. Esta confusión ha servido a los intereses británicos, que se posicionan como intermediarios del poder norteamericano, cuando en realidad muchas veces han jugado en contra de él. Y nosotros, desde el sur, seguimos atrapados en ese mito.

Mientras, China pisa fuerte

Mientras nos debatimos entre discursos, China avanza con pasos firmes. En Perú, el puerto de Chancay ya está operativo y empieza a modificar las rutas comerciales del Pacífico. Lima, después de siglos, podría volver a convertirse en un centro neurálgico de América del Sur. Al igual que Brasil, profundiza su alianza estratégica con Beijing. Y aunque Estados Unidos parece mirar con atención, no se percibe aún una respuesta clara. Y si la respuesta nunca llega, es posible que, al igual que Colombia en los últimos días, todos los países latinoamericanos profundicen sus lazos con China.

Construcción del megapuerto de Chancay, en Perú. Foto: Reuters.
Construcción del megapuerto de Chancay, en Perú. Foto: Reuters.

Construcción del megapuerto de Chancay, en Perú. Foto: Reuters.

Esto, más allá de lo que haga EEUU, también tiene sus riesgos. Si Europa, una región industrial y tecnológicamente avanzada, tiene inconvenientes para coordinar con China un intercambio comercial que suponga un win-win, ¿qué queda para los países de nuestra región, productores de materias primas? ¿Cómo superar esa condición ante una potencia que produce todo tipo de manufacturas, con costos bajísimos, que posee un gran desarrollo tecnológico, y que lo que necesita es justamente alimentos, energía y minerales? Por mucha voluntad e inteligencia política que se pueda tener, hay un alto riesgo de terminar en un esquema clásico de intercambio de materias primas por manufacturas industriales, y todos los problemas que ello conlleva.

La discusión no es ideológica. Es estratégica. Argentina, históricamente aliada del poder británico, hoy se encuentra con la posibilidad de redefinir su posición. ¿Qué pasaría si, en lugar de mendigar fondos al FMI, se propusiera un acuerdo geoestratégico con Estados Unidos para recuperar las Malvinas, controlar el Atlántico Sur y proyectar poder sobre la Antártida? ¿Sería posible lograr una alianza inteligente entre desiguales? En definitiva, entre el servilismo que encarnan algunos, y la postura antiestadounidense de otros, debería explorarse la posibilidad de un sano camino en el medio.

La propuesta no es nueva. Juan Domingo Perón ya hablaba de una “alianza del Ártico al Antártico”, una idea que hoy, ante el nuevo escenario global, cobra renovado sentido. Y si Sudamérica quiere tener voz en el siglo XXI, debe dejar atrás los discursos vacíos y abrazar el realismo geopolítico. Las alianzas automáticas, los romanticismos ideológicos y las nostalgias coloniales solo conducen a la irrelevancia.

La pregunta, en definitiva, no es solo con quién nos alineamos, sino cómo negociamos desde nuestras capacidades y recursos. El futuro de América —nuestra América— dependerá de eso.

Estados UnidosArgentinaAmérica LatinaGeA
Geopolítica en Acción
Geopolítica en Acción

Autor

Equipo de estudio y divulgación especializado en análisis de la realidad internacional. Profesores de Geopolítica de la Universidad del Salvador. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

    Tiroteo en Washington: murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

  2. Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo por su romance con una presunta espía

    Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo por su romance con una presunta espía

  3. Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití:lo que se sabe del despliegue

    Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití: lo que se sabe del despliegue

  4. Imágenes impactantes:se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

    Imágenes impactantes: se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

  5. Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio:la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV

    Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio: la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei llamará al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña:“Deseamos que maneje la transición de la mejor manera”

Javier Milei y Pedro Alliana argentina y paraguay

El Gobierno acelera para suspender las PASO y Martín Menem espera que el Senado avance antes que termine noviembre

“Propone la alternativa del humanismo cristiano”:Diego Guelar analizó el mensaje del papa León XIV e interpeló a quienes ejercen responsabilidades políticas

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

De manejar las finanzas de Nvidia a reemplazar a Jensen Huang:quién es Colette Kress y cuál es su fortuna

Colette Kress, la nueva directora financiera de Nvidia

Nuevo escenario político en EE.UU.:qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití:lo que se sabe del despliegue