Vivían encerradas en jaulas y algunas tenían graves lesiones: rescataron 951 chinchillas en Estados Unidos y ahora buscan un hogar

Un operativo de Humane World for Animals permitió rescatar 951 chinchillas de un criadero de Ohio, Estados Unidos, después de que las autoridades documentaran 59 infracciones a las normas de bienestar animal. Foto: Meredith Lee / Humane World for Animals.

Cientos de pequeñas chinchillas, algunas con heridas, problemas dentales y dificultades para moverse, comenzaron una nueva etapa después de vivir en condiciones de abandono. La organización Humane World for Animals rescató 951 ejemplares de un criadero comercial de Ohio, Estados Unidos, tras una investigación que documentó reiteradas infracciones a las normas de bienestar animal.

El caso, confirmado por el Departamento de Justicia estadounidense, tuvo un nuevo capítulo el 10 de noviembre de 2026, cuando un refugio anunció que parte de los animales ya podía ser adoptada.

Las autoridades descubrieron que cientos de chinchillas permanecían ocultas en un edificio que no había sido inspeccionado durante años, donde encontraron jaulas deterioradas, acumulación de excrementos y animales con problemas de salud. Foto: Mark Sanderbeck / U.S. Department of Agriculture.

Encontraron cientos de chinchillas escondidas en un edificio que no era inspeccionado

El operativo se desarrolló en las instalaciones de R&R Chinchilla, un criadero ubicado en Jenera, Ohio, que llevaba más de cuatro décadas dedicado a la reproducción de estos animales.

Según el Departamento de Justicia, el establecimiento había acumulado 59 infracciones durante los últimos cuatro años, detectadas a partir de 18 inspecciones federales realizadas desde septiembre de 2022.

Sin embargo, la investigación reveló una situación todavía más grave. Aunque los responsables del criadero habían informado que mantenían entre 300 y 450 chinchillas, las autoridades descubrieron que aproximadamente 800 animales permanecían ocultos en otro edificio, al que los inspectores no habían tenido acceso durante años.

Cuando finalmente ingresaron, en agosto de 2026, encontraron jaulas deterioradas, acumulación de excrementos y animales con problemas de salud sin tratar. La gravedad de las condiciones llevó a las autoridades a intervenir judicialmente para garantizar su protección y evitar que continuaran expuestos a ese ambiente.

El rescate se realizó en dos etapas: 642 chinchillas fueron retiradas del criadero en octubre de 2026 y otras 309 durante noviembre, hasta completar un operativo que movilizó a organizaciones de protección animal. Foto: Mark Sanderbeck / U.S. Department of Agriculture.

Un rescate en dos etapas permitió sacar a 951 animales del criadero

El primer operativo comenzó el 13 de octubre, cuando integrantes de Humane World for Animals ingresaron al establecimiento y encontraron largas filas de jaulas metálicas. Durante dos jornadas lograron retirar 642 chinchillas, que fueron trasladadas a un lugar seguro para recibir atención.

El 3 de noviembre, después de que las autoridades federales consiguieran la entrega de los animales restantes, los rescatistas regresaron y retiraron otras 309 chinchillas. De esta manera, la organización completó el rescate de 951 ejemplares.

Los controles veterinarios posteriores revelaron pelajes extremadamente enredados, inflamaciones en la piel, dientes demasiado largos y distintas lesiones. Algunos animales habían perdido dedos, orejas o extremidades, según informó la entidad.

El caso completo involucró a más de 1.100 chinchillas entregadas a distintas organizaciones de protección animal. Como parte del acuerdo judicial, el responsable del criadero aceptó cesar las actividades reguladas por la legislación federal de bienestar animal y perdió definitivamente su licencia.

Algunas chinchillas rescatadas presentaban lesiones, problemas dentales y dificultades para moverse. Tras el operativo, comenzaron a recibir atención veterinaria especializada para mejorar su estado de salud y bienestar. Foto: Meredith Lee / Humane World for Animals.

De las jaulas al cuidado veterinario: cómo comenzó su recuperación

Después del rescate, los animales fueron distribuidos entre instalaciones de atención y organizaciones colaboradoras. El objetivo inicial fue evaluar su estado de salud, brindar tratamientos y permitirles recuperar comportamientos propios de su especie.

Uno de esos comportamientos es bañarse en polvo, una actividad esencial para mantener su pelaje. Humane World for Animals destacó que algunas chinchillas comenzaron a disfrutar de estos baños después de llegar a un entorno seguro.

Las chinchillas son roedores originarios de los Andes sudamericanos, adaptados a ambientes montañosos. Aunque suelen comercializarse como mascotas, requieren cuidados específicos, espacio para ejercitarse, refugios adecuados y oportunidades de interacción con otros ejemplares.

Además, pueden vivir hasta 20 años bajo cuidado humano, por lo que adoptar una implica asumir un compromiso prolongado. La organización remarcó que encontrar hogares responsables será fundamental para garantizar el bienestar de los animales rescatados.

Un grupo de 63 chinchillas llegó a refugios de Massachusetts, donde comenzó una nueva etapa de recuperación. Algunas ya están disponibles para adopción, mientras otras continúan bajo evaluación veterinaria antes de encontrar una familia. Foto: Unsplash.

Una nueva oportunidad: 63 chinchillas llegaron a Massachusetts y buscan hogar

El rescate tuvo una actualización alentadora el 10 de noviembre, cuando la organización MSPCA-Angell anunció que estaba buscando familias para más de 60 chinchillas trasladadas desde Ohio hasta Massachusetts.

En total, la entidad recibió 63 animales durante dos fines de semana de octubre. Para alojarlos, debió adaptar sus instalaciones, incorporar nuevas jaulas e incluso transformar una sala de reuniones en un espacio destinado a su cuidado.

Algunas hembras están siendo evaluadas para determinar si están embarazadas, mientras que otros ejemplares podrían necesitar tratamientos dentales. Según la organización, varios machos ya se encuentran disponibles para adopción y las hembras podrán incorporarse al programa cuando finalicen las evaluaciones correspondientes.

La historia todavía no terminó: cientos de chinchillas continúan necesitando atención especializada y hogares adecuados. Sin embargo, después de años de irregularidades en el criadero, el operativo permitió que estos animales comenzaran a recuperar algo fundamental: la posibilidad de vivir en condiciones compatibles con sus necesidades y recibir el cuidado que antes les faltaba.