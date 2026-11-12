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En 2014, empezaron a reciclar caparazones de ostras de restaurantes en Estados Unidos: 12 años después, recuperaron más de 7.200 toneladas para proteger la costa

Lo que antes terminaba en los basurales de Luisiana hoy se utiliza para construir arrecifes capaces de frenar el avance del agua y recuperar hábitats marinos. El proyecto ya permitió crear más de tres kilómetros de barreras naturales y reducir hasta un 50% la erosión en sectores protegidos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Reciclan más de 7.200 toneladas de caparazones de ostras para proteger las costas de Estados Unidos.
Voluntarios trabajan en la costa de Luisiana, Estados Unidos, colocando bolsas con caparazones de ostras reciclados para construir arrecifes que ayudan a reducir la erosión y recuperar hábitats marinos. Foto: Coalition to Restore Coastal Louisiana.
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Durante años, los restos de ostras servidas en restaurantes de Estados Unidos tuvieron un destino casi inevitable: la basura. Sin embargo, en Luisiana, una organización ambiental encontró la manera de transformar esos residuos gastronómicos en una herramienta para proteger las costas. El proyecto comenzó en 2014 y, doce años después, acumula miles de toneladas recuperadas, kilómetros de arrecifes construidos y resultados concretos contra la erosión.

La iniciativa pertenece a Coalition to Restore Coastal Louisiana (CRCL), una organización sin fines de lucro que trabaja para recuperar los ecosistemas costeros del estado. Según su balance más reciente, el programa superó los 17 millones de libras de valvas de ostras recicladas, equivalentes a unas 7.700 toneladas métricas.

El resultado es especialmente relevante en una región donde la desaparición de humedales y la erosión amenazan comunidades, actividades económicas y ecosistemas enteros.

Reciclan más de 7.200 toneladas de caparazones de ostras para proteger las costas de Estados Unidos.
Voluntarios trabajan en la costa de Luisiana, Estados Unidos, colocando bolsas con caparazones de ostras reciclados para construir arrecifes que ayudan a reducir la erosión y recuperar hábitats marinos. Foto: Coalition to Restore Coastal Louisiana.

Empezaron en 2014 reciclando restos de ostras de restaurantes de Luisiana

El programa, denominado Oyster Shell Recycling Program, nació con una idea sencilla: evitar que las cubiertas rígidas de las ostras terminaran en vertederos y devolverlas al ambiente marino, donde pueden cumplir una función ecológica.

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Los primeros establecimientos participantes estaban ubicados en Nueva Orleans. Con el tiempo, la iniciativa incorporó más restaurantes, puntos públicos de recolección y, en 2024, extendió sus actividades a Baton Rouge.

En lugar de mezclar los restos de ostras con otros residuos, los restaurantes los depositan en recipientes especiales. Posteriormente, un servicio de recolección los transporta hasta instalaciones donde comienza su preparación.

La propuesta también involucra a miles de voluntarios y comunidades costeras que colaboran en la construcción de las barreras. Así, un residuo generado durante una comida se convierte en materia prima para un proyecto de restauración ambiental.

Cómo convierten los caparazones de ostras en arrecifes que protegen la costa

El proceso no consiste simplemente en arrojar los restos al mar. Antes de reutilizarlos, las valvas atraviesan distintas etapas para garantizar que puedan incorporarse adecuadamente a los proyectos de restauración.

Según CRCL, el procedimiento incluye:

  • Recolección: los restaurantes separan los restos de ostras del resto de la basura.
  • Preparación: el material permanece expuesto al sol durante varios meses para eliminar residuos orgánicos.
  • Embolsado: voluntarios colocan las valvas en bolsas de malla diseñadas para su uso en ambientes marinos.
  • Instalación: las bolsas se distribuyen estratégicamente en sectores costeros afectados por la erosión.
  • Monitoreo: los equipos técnicos evalúan periódicamente los cambios en la costa y el desarrollo de organismos marinos.

Una vez instaladas, las estructuras ayudan a disminuir la energía de las olas antes de que alcancen los terrenos más vulnerables.

Pero existe un detalle todavía más interesante: las ostras jóvenes pueden adherirse a las valvas recicladas y comenzar a formar nuevas colonias, transformando las barreras iniciales en arrecifes vivos.

Reciclan más de 7.200 toneladas de caparazones de ostras para proteger las costas de Estados Unidos.
La propuesta también involucra a miles de voluntarios y comunidades costeras que colaboran en la construcción de las barreras. Foto: Coalition to Restore Coastal Louisiana.

Recuperaron más de 7.700 toneladas y redujeron hasta un 50% la erosión

Los resultados acumulados muestran cómo una iniciativa local puede adquirir una dimensión considerable. De acuerdo con la información publicada por CRCL, el programa ya recicló más de 17 millones de libras de material y construyó más de 10.000 pies de barreras costeras, equivalentes a unos 3,05 kilómetros.

La organización también informa que sus arrecifes permitieron reducir hasta un 50% la erosión costera en áreas monitoreadas. Esta cifra corresponde a sectores específicos donde se compararon los cambios de la costa con los registrados en zonas cercanas sin protección.

Los arrecifes cumplen además otra función: proporcionan superficies donde pueden crecer nuevas ostras y refugio para peces, camarones y otras especies marinas.

De esta manera, la reutilización de un residuo no solamente contribuye a proteger el suelo frente al movimiento del agua, sino que también favorece la recuperación de hábitats naturales.

El beneficio inesperado para los restaurantes y las comunidades de Luisiana

El programa también produjo cambios fuera del ambiente marino. En 2023, Luisiana aprobó una legislación que estableció incentivos fiscales para los establecimientos que participan en el reciclaje de valvas de ostras.

Reciclan más de 7.200 toneladas de caparazones de ostras para proteger las costas de Estados Unidos.
Voluntarios trabajan en la costa de Luisiana, Estados Unidos, colocando bolsas con caparazones de ostras reciclados para construir arrecifes que ayudan a reducir la erosión y recuperar hábitats marinos. Foto: wwno.org.

La medida, vigente desde 2024, contempla un crédito de un dólar por cada 50 libras de material reciclado, con un límite de 2.000 dólares por contribuyente, sujeto a los requisitos establecidos por el estado.

Esto permite que los restaurantes reduzcan parte de sus costos asociados a la gestión de residuos y, al mismo tiempo, colaboren con la recuperación de la costa.

El impacto también alcanza a comunidades locales, incluidas poblaciones indígenas que participan en proyectos de protección de territorios afectados por la pérdida de tierras y el avance del agua.

La experiencia de Luisiana demuestra que una solución ambiental no siempre necesita materiales nuevos ni grandes estructuras de cemento. A veces, lo que queda después de una comida puede regresar al mar y convertirse en una defensa natural.

Doce años después del comienzo del programa, los restos de ostras que antes eran descartados forman parte de arrecifes capaces de proteger kilómetros de costa y ofrecer nuevos espacios para la vida marina.

ReciclajeMedio ambienteEstados Unidos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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