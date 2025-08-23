Estrategia armamentista: China copió el diseño de un potente helicóptero de Estados Unidos

El movimiento salió a la luz debido a que las primeras imágenes mostraron un diseño similar entre ambos modelos.

Helicóptero Sikorsky S-97, en el cual se basaba el Raider X. Foto: Lockheed Martin

A lo largo de la historia, la carrera armamentista entre China y Estados Unidos trajo como consecuencia grandes innovaciones en tecnología militar, ya que ambas potencias buscan contar con el mejor armamento ante una posible guerra mundial

En ese sentido, Pekín se adelantó a Washington y copió un importante proyecto de helicóptero estadounidense. El movimiento salió a la luz debido a que las primeras imágenes mostraron un diseño similar entre ambos modelos.

Helicóptero S-97 Raider. Foto: Sikorsky

El modelo que China habría clonado es el Sikorsky S-97, en el cual se basaba el Raider X perteneciente al cancelado programa FARA del Ejército de EEUU.

Cómo es el helicóptero que China le copió a EEUU

El helicóptero chino posee rotores contra rotativos y una hélice de empuje, lo cual le ofrece grandes prestaciones en velocidad y maniobrabilidad. Con respecto a las similitudes del ejemplar estadounidense, su forma de fuselaje es casi idéntica.

Tal como informó Zona Militar, también se asemeja tanto la forma de su tren de aterrizaje como su cola, la cual tiene un diseño horizontal de gran magnitud.

Si bien por el momento la información del proyecto chino no es completa, teniendo en cuenta los detalles del S-97 de la compañía Sikorsky, se pueden adelantar algunos detalles de este potente helicóptero.

China copió un importante helicóptero de EEUU Foto: X @sugar_wsnbn

Por ejemplo, su peso sería de 6800 kilogramos y alcanzaría velocidades de hasta 370 kilómetros por hora. Estas características representan una notable mejora con respecto a las prestaciones de otros modelos.

De todas maneras, especialistas indican que China recién se encuentra en etapas iniciales de testeo en esta nueva aeronave, por lo que no se descarta cambios en sus diseños.

Cabe recordar que el programa FARA de Estados Unidos fracasó en 2024 peses a que las inversiones alcanzaron los 2000 millones de dólares desde 2018 y con proyecciones de gastos de 5000 millones.