“Un chavismo sin Maduro”: cómo es el plan que la vicepresidenta de Venezuela estaria negociando en secreto con EE.UU.

Delcy Rodríguez, junto a su hermano Jorge, habrían propuesto un gobierno de transición a Donald Trump, según reveló una investigación del Miami Herald.

Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela Foto: REUTERS

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, le ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política del país, según informó el Miami Herald este jueves.

La funcionaria venezolana y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con un grupo de altos funcionarios del país, presentaron dos propuestas aprobadas por el propio Maduro a Donald Trump con la intermediación de Qatar, detalla la investigación.

Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela. Foto: Reuters.

Cómo es el plan de un “chavismo sin Maduro”

La primera oferta, presentada en abril al enviado especial Richard Grenell, contempla la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia, con garantías de seguridad, en Venezuela, donde Rodríguez asumiría la presidencia.

Este plan es similar a uno revelado la semana pasada por The New York Times en el que Maduro ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidense sus proyectos de petróleo y oro, contratos preferentes, redirigir de China a EE.UU la exportación de petróleo, y terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia.

Delcy Rodríguez

En la segunda propuesta reportada por el Miami Herald, presentada en septiembre, Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres encabezarían un gobierno de transición mientras Maduro buscaría el exilio en Turquía o Qatar.

Los planes se presentaron mediante mediadores de Qatar, donde Delcy Rodríguez mantiene una “relación significativa” con miembros de la familia real.

Nicolás Maduro advierte a países del Caribe sobre una "guerra" por "un cambio de régimen". Foto: EFE

Dichas propuestas “buscaron persuadir a sectores del Gobierno de Estados Unidos que un ‘Madurismo sin Maduro’ podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante”, escribió el medio.

Máxima tensión en Venezuela

La información trasciende un día después de que Trump autorizara a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra “el narcotráfico” en tierra tras los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones.

Donald Trump. Foto: REUTERS

En tanto, el Gobierno venezolano expresó que ve con “extrema alarma” el uso de la CIA como “una amenaza” contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de “maniobras” que buscan “legitimar una operación” de “cambio de régimen” en el país.