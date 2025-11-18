Un dolor de cabeza para la OTAN: el ejército del Reino Unido perdió más tropas de las que reclutó en 2025

Mientras la alianza afirma estar preparada para responder a cualquier amenaza que afecte su espacio aéreo o la seguridad de sus miembros, el Reino Unido sufre la baja de muchos soldados.

El Reino Unido perdió más tropas de las que reclutó este año. Foto: REUTERS

En Europa, el Reino Unido se consolida como el país con mayor capacidad bélica del continente, destacando por su tecnología, despliegue global y su integración estratégica en la OTAN. Sin embargo, las fuerzas armadas de esta nación perdieron más tropas de las que reclutaron este año.

Mientras el mundo está en alerta máxima ante nuevos conflictos y en algunos países incluso regresa el servicio militar obligatorio, 14.020 personas abandonaron las fuerzas armadas del Reino Unido, exactamente 500 más que las que se integraron a ellas.

El Reino Unido, una de las potencias militares más importantes del mundo. Foto: Unsplash

A pesar de la disminución en el número total de efectivos de las fuerzas armadas del Reino Unido, el Ministerio de Defensa observa con optimismo los datos aportados por Serco —la empresa que recientemente obtuvo el contrato de reclutamiento—, que muestran un giro en la percepción que los jóvenes tienen sobre la vida militar.

Según el informe, el 53% de los jóvenes de la generación Z (16 a 28 años) y de los millennials (29 a 44 años) se sienten hoy más dispuestos a considerar una carrera en el ejército. La inestabilidad en Europa y la posibilidad de un conflicto más amplio, ya evidente en Ucrania, figuran entre los motivos principales. El interés crece aún más en el grupo de 25 a 34 años, donde la proporción asciende al 62%.

Este fenómeno no es exclusivo del Reino Unido. En los países nórdicos —Suecia, Noruega y Finlandia— se registra una tendencia similar, impulsada por la cercanía geográfica a Rusia y una percepción más directa de la amenaza. Allí también aumenta el número de jóvenes dispuestos a incorporarse al servicio, reflejando una mayor conciencia del contexto de seguridad que vive la región y el continente.

¿Cómo es el ejército del Reino Unido?

Las fuerzas armadas británicas se distinguen por su alto nivel de profesionalización y por una estructura diseñada para operar en escenarios muy diversos. Están integradas por tres pilares: la Royal Air Force, la Royal Navy y el Ejército Británico. Las tres ramas funcionan de manera conjunta bajo un sistema logístico moderno, pensado para responder con rapidez en conflictos de distinta complejidad.

Aun con desafíos por la baja de personal, el Reino Unido se mantiene como la sexta potencia militar del planeta, por encima de otras fuerzas europeas de peso como Francia, Italia o Turquía, una posición que expresa tanto su inversión sostenida en defensa como su rol clave en la arquitectura de seguridad global.

El país también se convirtió en un referente en ciberdefensa, inteligencia artificial aplicada al ámbito militar y sistemas antimisiles avanzados, lo que refuerza su perfil como fuerza preparada tanto para amenazas tradicionales como para riesgos emergentes.