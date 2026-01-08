El impresionante buque de combate que presentó Estados Unidos: tiene un cañón principal, misiles antiaéreos y ametralladoras

Con 127 metros de eslora, la Armada de los Estados Unidos incorporó a su flota al buque de combate USS Pierre.

El nuevo buque de combate estadounidense. Foto: USS Pierre

La flota naval de Estados Unidos es una de las más influyentes del mundo y un pilar clave en la estrategia militar del país. Su presencia en distintos océanos no solo garantiza la capacidad de respuesta ante conflictos, sino que también sostiene alianzas, protege rutas comerciales y proyecta poder en escenarios donde pocos pueden hacerlo. En ese marco, la Marina estadounidense sumó oficialmente al USS Pierre, el más reciente de los buques de combate.

Con su entrada en servicio, la US Navy pone punto final a una de las etapas más polémicas del programa LCS (Buque de Combate Litoral), un proyecto marcado durante años por demoras en la construcción, costos que se dispararon y diversos problemas operativos que complicaron su desarrollo a lo largo de las últimas dos décadas.

El buque USS Pierre de Estados Unidos. Foto: Wikipedia.

Los buques de combate litoral forman parte de la estrategia de presencia avanzada de la US Navy y cumplen un rol central en tareas de seguridad marítima, control de áreas estratégicas y misiones de disuasión alrededor del planeta. En ese contexto, el USS Pierre se convierte en la decimoquinta unidad de su tipo dentro de la clase Independence.

Con 127 metros de eslora, este moderno navío está equipado con un cañón principal, misiles antiaéreos, diversas ametralladoras y la capacidad de operar dos helicópteros. Su diseño liviano y de alta velocidad le permite superar los 40 nudos, lo que lo posiciona entre los buques más ágiles y adaptables de la Armada estadounidense.

Además, incorpora paquetes de misión intercambiables y tecnología de punta en combate y defensa, entre ellos el sistema antimisiles SeaRAM, un cañón Mk 110 de 57 mm y sensores automatizados de radar y comunicaciones que refuerzan su actuación en escenarios de respuesta rápida y operaciones multidominio.

Las características de un buque crucial para la Armada de los Estados Unidos

El USS Pierre tiene un desplazamiento cercano a las 3.000 toneladas métricas y dimensiones que alcanzan los 127,4 metros de eslora por 31,7 de manga. Su sistema de propulsión combina motores diésel con turbinas de gas que alimentan propulsores por chorro de agua, permitiéndole superar los 74,1 km/h. A velocidad de crucero, puede recorrer alrededor de 4.300 millas náuticas (7.964 km).

Su dotación básica es de aproximadamente 40 tripulantes, número que puede incrementarse con especialistas adicionales según las necesidades y el tipo de misión asignada.

La llegada del USS Pierre a la Armada de los Estados Unidos. Video: X @USNavy

Además, puede operar dos helicópteros MH-60R/S y vehículos aéreos no tripulados, lo que amplía sus capacidades para misiones antisubmarinas, de superficie o de vigilancia.

Otro de sus elementos clave es la bahía interna modular, diseñada para alojar contenedores, vehículos y sistemas no tripulados según las necesidades del operativo. Esa flexibilidad es una de las características distintivas de los buques LCS, que pueden adaptarse rápidamente a misiones de guerra de superficie, lucha contra minas o tareas antisubmarinas.