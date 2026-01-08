¿Se va a Venezuela? Qué dijo Donald Trump sobre su potencial desembarco a Sudamérica tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos sugirió un posible viaje a Venezuela y sostuvo que “en algún momento será seguro”.

Donald Trump volvió a generar repercusión internacional al mencionar que en algún momento podría viajar a Venezuela en el marco de la crisis política y militar que se desató tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar norteamericana. La declaración del presidente de Estados Unidos se realizó en una entrevista con The New York Times, donde habló sobre el papel de su país en la región y adelantó: “Creo que en algún momento será seguro visitar Venezuela”.

Las palabras de Trump reflejaron la estrategia dominante de su administración tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026, cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron en Caracas para capturar a Maduro y su esposa por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, según informó el propio presidente norteamericano. Desde entonces, Estados Unidos dijo que buscará supervisar y estabilizar la situación en Venezuela, al menos en el corto plazo, mientras se trabaja en una transición política “segura y sensata”.

En la entrevista, Trump también fue consultado sobre el tiempo que planea mantener la supervisión directa de Venezuela. Su respuesta fue que “solo el tiempo lo dirá” y reiteró que Estados Unidos espera permanecer al mando del país durante varios años mientras reconstruye su economía y sector petrolero. En ese contexto, afirmó que “lo reconstruiremos de una manera muy rentable” y que se utilizarán los recursos energéticos venezolanos para, entre otras cosas, aliviar la presión económica tanto en territorio norteamericano como en el país caribeño. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, precisó.

Por qué Trump deslizó la posibilidad de visitar Venezuela

La posibilidad de una visita de Trump a Venezuela surgió en medio de un escenario altamente sensible. La administración estadounidense desplegó una fuerte presencia militar en el Caribe y discutió la idea de mantener la supervisión sobre el país sudamericano durante un período extendido, incluso más allá de unos meses. CNN y otros medios señalaron que el mandatario expresó su deseo de viajar en el futuro cuando se den las condiciones de seguridad correspondientes.

Expertos en relaciones internacionales consideraron que una eventual visita de Trump no solo tendría un valor simbólico, sino que también marcaría un hito en la política exterior de Washington hacia América Latina, particularmente en un contexto de tensiones con potencias como Rusia y China por la influencia geopolítica en la región. Además, la idea de un viaje fue interpretada como un mensaje tanto a aliados como a adversarios sobre el compromiso estadounidense en el proceso político y económico en Venezuela.

En paralelo con las declaraciones sobre una posible visita, el gobierno de Trump implementó acciones para controlar la producción y comercialización del petróleo venezolano, así como para apoyar al llamado gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, quien defendió la soberanía del país tras la operación en Caracas. Las decisiones en políticas energéticas y de supervisión generaron todo tipo de reacciones tanto en Sudamérica como a nivel global, donde algunos gobiernos expresaron cautela por el impacto de la presencia estadounidense en un país históricamente soberano.

Detención de Maduro: la Justicia de Argentina reafirmó su competencia para investigar delitos de lesa humanidad en Venezuela

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires volvió a confirmar la competencia de la Justicia argentina para seguir investigando presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela en medio de la captura de Nicolás Maduro. El caso incluye a altos jerarcas del régimen chavista y la decisión se adoptó al rechazar un nuevo pedido de nulidad de la causa y la exención de prisión solicitada por la defensa de uno de los imputados, Justo José Noguera Pietri, quien integra la lista de órdenes de captura internacional emitidas por tribunales argentinos desde 2024.

La causa venía siendo impulsada bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a tribunales nacionales a investigar hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad independientemente del lugar donde se hayan cometido o de la nacionalidad de los acusados o de las víctimas. En este sentido, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron la decisión tomada por el juez federal Sebastián Ramos, quien había rechazado previamente la nulidad y el pedido de eximición de prisión para Noguera Pietri.

La causa que tramita en Argentina incluye, además de Noguera Pietri, órdenes de captura vigentes contra figuras de la cúpula del chavismo como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entre otros, dictadas por el juez Ramos en septiembre de 2024 en base a la sospecha de un “plan sistemático” de represión que incluiría torturas, secuestros y ejecuciones. Estos hechos están siendo perseguidos como delitos de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben conforme al derecho internacional y pueden ser investigados sin importar cuándo o dónde ocurrieron.